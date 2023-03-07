Скалони о сыновьях: «Старший без ума от Месси, но младший влюблен в Дибалу. Он любит Пауло, сколько себя помнит»
Лионель Скалони рассказал, что один из его сыновей обожает Лионеля Месси.
«Мои дети – Яну 11 лет, он старший, а Ною 6 – они оба играют в футбол, они фанаты сборной Аргентины.
Старший без ума от Лео [Месси], но младший влюблен в Дибалу, он любит его, сколько себя помнит. Он носит его номер и футболку», – сказал главный тренер сборной Аргентины.
https://cflvdg.avoz.es/sc/cHuDX92itFX_E36101sVSpxZhcQ=/480x/2023/01/25/00121674666956838447668/Foto/leo.jpeg
Помню его еще по Юве, он не производил впечатления какого-то футбольного волшебства, а в Роме так и вовсе сдал, что касается игры корпусом, его хорошие защитники съедают легко.