Скалони о сыновьях: «Старший без ума от Месси, но младший влюблен в Дибалу. Он любит Пауло, сколько себя помнит»

рассказал, что один из его сыновей обожает .

«Мои дети – Яну 11 лет, он старший, а Ною 6 – они оба играют в футбол, они фанаты сборной Аргентины.

Старший без ума от Лео [Месси], но младший влюблен в Дибалу, он любит его, сколько себя помнит. Он носит его номер и футболку», – сказал главный тренер сборной .