Скалони о сыновьях: «Старший без ума от Месси, но младший влюблен в Дибалу. Он любит Пауло, сколько себя помнит»

Теги ПСЖ Рома Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Футбол

Лионель Скалони рассказал, что один из его сыновей обожает Лионеля Месси

«Мои дети – Яну 11 лет, он старший, а Ною 6 – они оба играют в футбол, они фанаты сборной Аргентины.

Старший без ума от Лео [Месси], но младший влюблен в Дибалу, он любит его, сколько себя помнит. Он носит его номер и футболку», – сказал главный тренер сборной Аргентины.  

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10 комментариев

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Caterina
Старший похож на Дибалу)
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Arthur Jacob
Ответ Гильяно
Я один не вижу и не понимаю, что такого крутого в Дибале? Помню его еще по Юве, он не производил впечатления какого-то футбольного волшебства, а в Роме так и вовсе сдал, что касается игры корпусом, его хорошие защитники съедают легко.
Дибала играет олдскульно, без бешеной физухи и атлетики. Его а Аргентине очень любят, считают настоящим аргентинским футболистом а не продуктом европейских школ
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WESTERN-
Так вот почему Дибала попал на ЧМ)))
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kos.vohrt
Его сыновья - фанаты сборной Аргентины? Неожиданно! С чем бы это могло быть связано?
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Zidan GOAT
Ответ Гильяно
Я один не вижу и не понимаю, что такого крутого в Дибале? Помню его еще по Юве, он не производил впечатления какого-то футбольного волшебства, а в Роме так и вовсе сдал, что касается игры корпусом, его хорошие защитники съедают легко.
Дибала это стиль, такие игроки привлекают
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Игорь Климов
Лео Месси гений футбола, Дибала отличный футболист, но у всех свои предпочтения.
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Гильяно
Я один не вижу и не понимаю, что такого крутого в Дибале?

Помню его еще по Юве, он не производил впечатления какого-то футбольного волшебства, а в Роме так и вовсе сдал, что касается игры корпусом, его хорошие защитники съедают легко.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Master Slova
это именно тот случай когда младший умный был детина, а старший вовсе дурак
вы промахнулись... старший вы наш!🤣🤭
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Master Slova
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Nik-17
Ответ Barsa! bolshe chem klub
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В детях не должно быть ненависти
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Barsa! bolshe chem klub
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