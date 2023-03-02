Эмилиано Мартинес о The Best: «Я не ожидал. Сказал Месси: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес The Best Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал, что не надеялся получить приз вратарю года.

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины получил приз The Best лучшему вратарю года по версии ФИФА. На той же церемонии Лионелю Месси вручили награду лучшему игроку года, а Лионелю Скалони – приз тренеру года. 

«Я не ожидал. Я ехал туда, шутя с Месси. [Перед церемонией] я сказал ему: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем». Но он сказал, что у нас всех есть шансы.

У нас очень сплоченная команда. Я радуюсь, когда что-то выигрывает партнер, а не я... Думаю, с ними происходит то же самое, они счастливы, когда я или кто-то еще выиграет трофей, это называется «дружба» и «семья». Мы все были очень взволнованы», – сказал Мартинес.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ ReneHoseman
парень выиграл чм, и внес сумасшедший вклад. мог просто сойти с ума. настоящий аргентинец. тебе не понять эти эмоции
Это неправда. Даже на Спортсе была новость со словами кого-то из аргентинцев, что Мартином всегда таким был.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Pepe Frog
Нет . Просто Интересно послушать, что он по поводу этого скажет. Лучший вратарь блин .
А что он может сказать? С автоголом не повезло, на угловом надеялся помочь команде отыграться - иногда такое бывает. А счёт 2:3 или 2:4 - без разницы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ Экспертное мнение
Буффон - 0 сейвов в серии пенальти в финале ЧМ-06. В Италии результаты Юве были аннулированы. Признан лучшим вратарем года ФИФА. Как тебе такое? ооо, это не вписывается в твой сладкий мирок где Буффик неоспоримый топ, прости, ну факты есть факты, что поделать.
0 сейвов всерии пенальти? и как же тогда выиграли Итальянцы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Pepe Frog
Через 10 - 20 лет Мартинеса уже не будет. И что он там сделал ни кто не вспомнит.
Очень хорошо вспомнят в одной стране)
Там он теперь национальный герой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Весь мир ожидал , что Мартинес и этот приз к паху приложит . А он вот так , молодцом , без кривляний на этот раз 😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrWillSee
Все мы немного Мартинесы, когда идем на какие-то мероприятия)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Андрей Хенто
Лукавит, Эмилиано, когда он туда ехал, он заранее знал, что выиграет этот приз)
Пишешь : заранее знал и врет - минусуют .
Пишешь : раз не знал, то идиот - опять минусуют )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ chamartin_7
что за дичь насчёт Буффона и Касильяся
Буффон - 0 сейвов в серии пенальти в финале ЧМ-06. В Италии результаты Юве были аннулированы. Признан лучшим вратарем года ФИФА. Как тебе такое? ооо, это не вписывается в твой сладкий мирок где Буффик неоспоримый топ, прости, ну факты есть факты, что поделать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ chamartin_7
что за дичь насчёт Буффона и Касильяся
В том, что в тех сборных оборона была чуть ли не эталоном, и не допускала того хаоса у своих ворот который творили Аргентинцы:)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pepe Frog
Ответ Этот Райола хочет денег
Мартинес воплотил мечту другого аргентинского кипера, Гойкоэчэа- сделал важнейший сэйв в финале и взял послематчевый пенальти. Все остальное уже неважно. Через 10-20 лет забудут его послематчевые исполнения, запомнят только его вклад в игру
Через 10 - 20 лет Мартинеса уже не будет. И что он там сделал ни кто не вспомнит.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Эми Мартинес титанище, на одном ЧМ сделал больше эпичных спасении чем чемпионы 21-го века Буффон, Касильяс, Нойер, Льорис вместе взятые на своих победных ЧМ. И кто-то смеет обсуждать заслуженность награды?)) Думаю, просто у многих полыхает от Аргентины именно из-за титула Месси, отсюда хейт и передается всей команде. Куртуа вообще получил эту награду за один матч с Бразилией в 2018-ом году - всех всё устраивало 😂
Конечно полыхает, ведь им с этим тепеоь жить всю свою жалкую жизнь:) То хоть какой-то аргумент был против величия Месси, а сейчас нет:)) В принципе с этими людьми было все давно ясно:))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chamartin_7
Ответ Экспертное мнение
Эми Мартинес титанище, на одном ЧМ сделал больше эпичных спасении чем чемпионы 21-го века Буффон, Касильяс, Нойер, Льорис вместе взятые на своих победных ЧМ. И кто-то смеет обсуждать заслуженность награды?)) Думаю, просто у многих полыхает от Аргентины именно из-за титула Месси, отсюда хейт и передается всей команде. Куртуа вообще получил эту награду за один матч с Бразилией в 2018-ом году - всех всё устраивало 😂
что за дичь насчёт Буффона и Касильяся
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ReneHoseman
Ответ Игорь Новиков
Кого он может подкупить со своим вызывающим поведением? Был бы скромным - даже нейтральные болельщики за него порадовалась бы.
парень выиграл чм, и внес сумасшедший вклад.
мог просто сойти с ума.
настоящий аргентинец.
тебе не понять эти эмоции
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Мартинес воплотил мечту другого аргентинского кипера, Гойкоэчэа- сделал важнейший сэйв в финале и взял послематчевый пенальти. Все остальное уже неважно. Через 10-20 лет забудут его послематчевые исполнения, запомнят только его вклад в игру
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ AnMe
Хоть и испортил репутацию на чм, но если такое говорит искренне - то таких друзей еще поискать))) не каждый будет рад за тебя, как за себя Надеюсь он в правду такой адекватный человек Понятно, что каждый в той или иной Степени псих)))
Зато стал героем своей страны
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vitlim
Ответ Zidan GOAT
Подкупает он вас фанатиков только потому что он Аргентинец
Прикинь, он еще и умеет шутить удачно (в этот раз), а тебе желчь штаны прожгла
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Эми Мартинес титанище, на одном ЧМ сделал больше эпичных спасении чем чемпионы 21-го века Буффон, Касильяс, Нойер, Льорис вместе взятые на своих победных ЧМ. И кто-то смеет обсуждать заслуженность награды?)) Думаю, просто у многих полыхает от Аргентины именно из-за титула Месси, отсюда хейт и передается всей команде. Куртуа вообще получил эту награду за один матч с Бразилией в 2018-ом году - всех всё устраивало 😂
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pepe Frog
Ответ Владимир Владимирович
На вручении Эмилиано пустил слёзы, видно что он душевный парень . Да и не глупый он, как о нём сложилось мнение, он больше приколист
Он плакал , из-за того , что не куда приз девать . К паху приложить или в пятую точку сунуть
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Классный мужик, и с чувством юмора все отлично:))
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ vitlim
Чувак прост, искренен и этим подкупает
Кого он может подкупить со своим вызывающим поведением? Был бы скромным - даже нейтральные болельщики за него порадовалась бы.
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ vitlim
Чувак прост, искренен и этим подкупает
Это только мы на Спортсе прочли за 2 дня кому дадут ,
а ему ж откуда знать было ?
Милый , простой парнишечка )))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pepe Frog
Ответ trav
ты ставку проиграл чтоли?))))
Нет . Просто Интересно послушать, что он по поводу этого скажет. Лучший вратарь блин .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
На вручении Эмилиано пустил слёзы, видно что он душевный парень . Да и не глупый он, как о нём сложилось мнение, он больше приколист
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ otchim kaloeda
Почему ты решил поделиться этим,или мысли вслух?
Я бы его ещё и Вашим Ником назвал, но забанят !
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BiG ^SiZe^
Ответ Direct free kick
Сборная ныргентины - позор футбола
молчи чувак, я за тобою наблюдаю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий