Эмилиано Мартинес о The Best: «Я не ожидал. Сказал Месси: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем»
Эмилиано Мартинес рассказал, что не надеялся получить приз вратарю года.
Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины получил приз The Best лучшему вратарю года по версии ФИФА. На той же церемонии Лионелю Месси вручили награду лучшему игроку года, а Лионелю Скалони – приз тренеру года.
«Я не ожидал. Я ехал туда, шутя с Месси. [Перед церемонией] я сказал ему: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем». Но он сказал, что у нас всех есть шансы.
У нас очень сплоченная команда. Я радуюсь, когда что-то выигрывает партнер, а не я... Думаю, с ними происходит то же самое, они счастливы, когда я или кто-то еще выиграет трофей, это называется «дружба» и «семья». Мы все были очень взволнованы», – сказал Мартинес.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Там он теперь национальный герой.
Пишешь : раз не знал, то идиот - опять минусуют )))
мог просто сойти с ума.
настоящий аргентинец.
тебе не понять эти эмоции
а ему ж откуда знать было ?
Милый , простой парнишечка )))