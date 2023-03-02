Эмилиано Мартинес о The Best: «Я не ожидал. Сказал Месси: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем»

рассказал, что не надеялся получить приз вратарю года.

Вратарь « » и сборной Аргентины получил приз лучшему вратарю года по версии ФИФА. На той же церемонии Лионелю Месси вручили награду лучшему игроку года, а Лионелю Скалони – приз тренеру года.

«Я не ожидал. Я ехал туда, шутя с Месси. [Перед церемонией] я сказал ему: «Я буду рад, если вы со Скалони выиграете, а я хоть бесплатно поем». Но он сказал, что у нас всех есть шансы.

У нас очень сплоченная команда. Я радуюсь, когда что-то выигрывает партнер, а не я... Думаю, с ними происходит то же самое, они счастливы, когда я или кто-то еще выиграет трофей, это называется «дружба» и «семья». Мы все были очень взволнованы», – сказал Мартинес.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков