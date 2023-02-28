Дзанетти о Месси в «Интере»: «Это сложно, да и дороговато. Лео олицетворяет сущность футбола»

Вице-президент « » оценил возможность трансфера .

«Для меня Месси олицетворяет сущность футбола, и на протяжении карьеры он это демонстрировал. Он полностью заслужил награду [ ]. После финала ЧМ-2022 я вышел на поле и обнял его, сказал ему спасибо за то, что помог моей мечте осуществиться

Лео в «Интере» – это сложно, да и, думаю, дороговато», – сказал Дзанетти в интервью ESPN.