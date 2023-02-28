Дзанетти о Месси в «Интере»: «Это сложно, да и дороговато. Лео олицетворяет сущность футбола»

Теги ПСЖ Интер Хавьер Дзанетти Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу The Best Футбол

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти оценил возможность трансфера Лионеля Месси.

«Для меня Месси олицетворяет сущность футбола, и на протяжении карьеры он это демонстрировал. Он полностью заслужил награду [The Best]. После финала ЧМ-2022 я вышел на поле и обнял его, сказал ему спасибо за то, что помог моей мечте осуществиться

Лео в «Интере» – это сложно, да и, думаю, дороговато», – сказал Дзанетти в интервью ESPN.

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16 комментариев

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Oleg
Ответ Иван Иванов
С луны свалился что-ли ? В Барселоне ему неоднократно намекали ,что хотят чтобы он был в клубе в тяжёлые времена но чтобы пошел на понижение зарплаты потому что из-за долгов не могут платить ему столько но он выбрал деньги и ушел .а на новом месте работы шейхи тоже не довольны его игрой , но пока отыгрываются на тренерах .
Ну он снизил на 50 % какие проблемы?)
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Иван Иванов
Ответ Oleg
А как ты определила что он не нужен Барсе, ПСЖ и что более уморительно Аргентине?)))
С луны свалился что-ли ? В Барселоне ему неоднократно намекали ,что хотят чтобы он был в клубе в тяжёлые времена но чтобы пошел на понижение зарплаты потому что из-за долгов не могут платить ему столько но он выбрал деньги и ушел .а на новом месте работы шейхи тоже не довольны его игрой , но пока отыгрываются на тренерах .
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Arthur Jacob
Ответ Павел Варламов
Тоже помню что Моратти очень хотел купить Лео в 2004, но думаю что в Интере вряд-ли мог он раскрыться как в барсе
Моратти вообще сделал Интер филиалом Аргентины в Европе, сколько прекрасных аргентинцев играло за Интер - Дзанетти, Самуэль, Бурдиссо, Камбьяссо, Батистута, Крус, Милито, Креспо, Кили Гонсалес, Верон, Солари, Симеоне, Альмейда,
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Павел Варламов
Ответ aidos_1979
Помню ещё в далёком в 2004 ом когда ещё мало кто знал Лео, Моратти очень сильно хотел его, предлагал безумные деньги по тем временам, но Лапорта был непокалебим
Тоже помню что Моратти очень хотел купить Лео в 2004, но думаю что в Интере вряд-ли мог он раскрыться как в барсе
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Dexter Dallas
Ответ нелюбитель футбола
Он всем нужен, Ванька... Просто он лучший и поэтому дорогой... А вот гелевый никому не нужен .. Спроси у Мендеша... Уж он то понимает толк в переходах.. Месси уйдёт куда захочет, но после победы в ЛЧ.. А ещё забьёт там 12 голов и отдаст 3 передачи... На меньшее не надейся... Два года для этого хватит... Хе..
и с какой же командой он выиграет лч?
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нелюбитель футбола
Ответ Artem Piatkov
Но окажись Месси в Интере, мог бы покорить 3-й из топ-5 Чемпионатов и тем самым повторить достижение Роналду (да, без Англии, но Франция, Испания, Италия - достойный набор) Да и Италия всё таки куда более интересный вариант, чем Франция
Месси не цыган и бегать за статой по клубам не будет... Он поставил задачу выиграть ЧМ и сделал это, попутно побив там кучу рекордов... И он об этом никаким Морганам интервью не давал, мечтая языком - как он в финале обыграет португалов и сделает хет-трик... Он просто четко и разумно сделал своё дело, не пропуская предсезонок, не ругаясь с руководством, не рассказывая всем, что он лучший и не занимаясь другой ерундой... Вот настоящий профессионал... А не Геша с его забабонами... Каждый получил своё...
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Oleg
Ответ Иван Иванов
Месси - как чемодан без ручки не нужен ни родной Барселоне из-за огромной зарплаты, ни нынешнему работодателю ПСЖ потому что плохо выкладывается и не приносит долгожданного титула в лиге чемпионов шейхам,весь клуб тащит один Мбаппе ,ни в Аргентине тоже его особенно не ждут - и всё из-за непомерного аппетита к деньгам , единственное куда поехать это к Роналду в чемпионат Катара или саудовской Аравии.
А как ты определила что он не нужен Барсе, ПСЖ и что более уморительно Аргентине?)))
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нелюбитель футбола
Ответ Иван Иванов
Месси - как чемодан без ручки не нужен ни родной Барселоне из-за огромной зарплаты, ни нынешнему работодателю ПСЖ потому что плохо выкладывается и не приносит долгожданного титула в лиге чемпионов шейхам,весь клуб тащит один Мбаппе ,ни в Аргентине тоже его особенно не ждут - и всё из-за непомерного аппетита к деньгам , единственное куда поехать это к Роналду в чемпионат Катара или саудовской Аравии.
Он всем нужен, Ванька... Просто он лучший и поэтому дорогой... А вот гелевый никому не нужен .. Спроси у Мендеша... Уж он то понимает толк в переходах.. Месси уйдёт куда захочет, но после победы в ЛЧ.. А ещё забьёт там 12 голов и отдаст 3 передачи... На меньшее не надейся... Два года для этого хватит... Хе..
+7
-2
+5
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Иван Иванов
Месси - как чемодан без ручки не нужен ни родной Барселоне из-за огромной зарплаты, ни нынешнему работодателю ПСЖ потому что плохо выкладывается и не приносит долгожданного титула в лиге чемпионов шейхам,весь клуб тащит один Мбаппе ,ни в Аргентине тоже его особенно не ждут - и всё из-за непомерного аппетита к деньгам , единственное куда поехать это к Роналду в чемпионат Катара или саудовской Аравии.
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rigobersong
Ответ Artem Piatkov
Но окажись Месси в Интере, мог бы покорить 3-й из топ-5 Чемпионатов и тем самым повторить достижение Роналду (да, без Англии, но Франция, Испания, Италия - достойный набор) Да и Италия всё таки куда более интересный вариант, чем Франция
Зачем Месси повторять достижение Данило?:)
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Artem Piatkov
Ответ Фанат Лионеля Месси
Комментарий удален пользователем
По-моему Роналду всё равно, что у него 2 Ла Лиги за 9 лет
Главное - статистику набил, а остальное не важно

Смешно правда, что Месси за этот период 5 раз выигрывал бомбардирскую гонку, а он всего 3)
+1
-2
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Но окажись Месси в Интере, мог бы покорить 3-й из топ-5 Чемпионатов и тем самым повторить достижение Роналду (да, без Англии, но Франция, Испания, Италия - достойный набор) Да и Италия всё таки куда более интересный вариант, чем Франция
Откуда эта фишка у вас про покорение чемпионатов?
Зачем?
Месси играл всю жизнь в сильнейшей лиге, именно Ла Лига была таковой.

В 80 - 90 это была Серия А и от условного Мальлини не требовали покорения еще чего то, как и от Беккенбауэра.
Если кто то бегает по гегемонам лиг, то почему это долдны делать другие?
Гораздо эпичней пройти с клубом все этапы, а не искать варианты повыгодей в плане трофеев и возможностей.
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Bugy
сложно и дороговато - вся сущность современного футбола)
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Экспертное мнение
Ответ aidos_1979
Помню ещё в далёком в 2004 ом когда ещё мало кто знал Лео, Моратти очень сильно хотел его, предлагал безумные деньги по тем временам, но Лапорта был непокалебим
Слухов про Интер было много и потом в 2010-2012 годах
+3
-1
+2
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Artem Piatkov
Но окажись Месси в Интере, мог бы покорить 3-й из топ-5 Чемпионатов и тем самым повторить достижение Роналду (да, без Англии, но Франция, Испания, Италия - достойный набор) Да и Италия всё таки куда более интересный вариант, чем Франция
Комментарий удален пользователем
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aidos_1979
Помню ещё в далёком в 2004 ом когда ещё мало кто знал Лео, Моратти очень сильно хотел его, предлагал безумные деньги по тем временам, но Лапорта был непокалебим
+8
-1
+7
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Artem Piatkov
Но окажись Месси в Интере, мог бы покорить 3-й из топ-5 Чемпионатов и тем самым повторить достижение Роналду (да, без Англии, но Франция, Испания, Италия - достойный набор)

Да и Италия всё таки куда более интересный вариант, чем Франция
+12
-8
+4
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