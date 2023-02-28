Дзанетти о Месси в «Интере»: «Это сложно, да и дороговато. Лео олицетворяет сущность футбола»
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти оценил возможность трансфера Лионеля Месси.
«Для меня Месси олицетворяет сущность футбола, и на протяжении карьеры он это демонстрировал. Он полностью заслужил награду [The Best]. После финала ЧМ-2022 я вышел на поле и обнял его, сказал ему спасибо за то, что помог моей мечте осуществиться
Лео в «Интере» – это сложно, да и, думаю, дороговато», – сказал Дзанетти в интервью ESPN.
Главное - статистику набил, а остальное не важно
Смешно правда, что Месси за этот период 5 раз выигрывал бомбардирскую гонку, а он всего 3)
Зачем?
Месси играл всю жизнь в сильнейшей лиге, именно Ла Лига была таковой.
В 80 - 90 это была Серия А и от условного Мальлини не требовали покорения еще чего то, как и от Беккенбауэра.
Если кто то бегает по гегемонам лиг, то почему это долдны делать другие?
Гораздо эпичней пройти с клубом все этапы, а не искать варианты повыгодей в плане трофеев и возможностей.
Да и Италия всё таки куда более интересный вариант, чем Франция