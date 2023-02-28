Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Это будет зависеть от его самочувствия и настроения. Пусть он играет, пока счастлив на поле»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Футбол

Лионель Скалони ответил на вопрос о том, сыграет ли Лионель Месси на ЧМ-2026

– Что думаете о Месси? Ему к тому моменту исполнится 39 лет. 

– Это будет во многом зависеть от того, как он будет себя чувствовать, от его настроения. Он игрок, у которого есть страсть к футболу, и, в конце концов, он счастлив на поле, и пока он счастлив, пусть играет.

Он голоден, он хочет побеждать. И в этом он уникален, – сказал главный тренер сборной Аргентины.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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19 комментариев

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Рустам Атаев
Ответ Blaumerc
красиво заливаешь Артёмка, базару нет, плюсик заслужил за то что так красиво, стиснув зубы хвалишь Месси ради рейтингов.
Месси лучший из лучших игроков за всю историю футбола!
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Борис Моисеев
Ответ AF007
Презираю замыкателя и буду презирать. Ценю только таких как Месси, Хави, Иньеста, Фабрегас, Озил, Модрич, Пирло, Де Брюйне. Плеймейкеров, Архитекторов, Созидателей. К столбам с хорошим рывком и голевым чутьем отношусь максимум нейтрально. Не дано им играть в футбол по-настоящему, и рыгалду тому яркий пример
Вратари то хоть нужны? Или 11 архитекторов достаточно?
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AF007
Ответ Иван Куянец
Месси лучший игрок в истории, Роналду на 3 или 2 месте! Они оба величайшие
Презираю замыкателя и буду презирать. Ценю только таких как Месси, Хави, Иньеста, Фабрегас, Озил, Модрич, Пирло, Де Брюйне. Плеймейкеров, Архитекторов, Созидателей.

К столбам с хорошим рывком и голевым чутьем отношусь максимум нейтрально. Не дано им играть в футбол по-настоящему, и рыгалду тому яркий пример
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0
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Этот Райола хочет денег
Зачем гадать поедет или нет. У аргов хорошая сборная, много молодежи и есть куда развиваться. С Месси или без ее история будет продолжаться
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AF007
В 2018 тоже уже мало верилось, что Величайший сыграет еще на одном ЧМ. В итоге долгожданная победа, 7+3 по гол+пас, второй бомбардир, первый ассистент, гениальные голы Мексике и Австралии, гениальные голевые Нидерландам и Хорватии, окончательная победа над роналденко в борьбе за звание GOATa.

Останется к 2026 лучшим игроком мира - естественно надо ехать и брать второй Кубок подряд
+7
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+7
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Иван Куянец
Ответ AF007
Наконец-то ты прозрел, Артем. Месси - лучший игрок в истории, роналду - худший игрок в истории
Месси лучший игрок в истории, Роналду на 3 или 2 месте! Они оба величайшие
0
0
0
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Isshin88
Если его будут так и дальше тянуть судьи, то он может и в 100 лет выйти играть.
0
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Вадим Слуцкий
Лео и в 2030 сыграет. И получит 16-й Золотой мяч.
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AF007
Ответ Artem Piatkov
Честно говоря, поразительно, что даже в почти 36 лет у него 29+20 в этом сезоне за клуб и сборную Как-то даже и сомнений нет, что ещё 2-3 года на Высшем уровне отыграет
Наконец-то ты прозрел, Артем.

Месси - лучший игрок в истории, роналду - худший игрок в истории
+2
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Андрей Евсеенко
Уже нет смысла ехать, фифа не станет второй раз тащить
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Direct free kick
Он сейчас еле ходит по полю. К 2026 он будет в лучшем случае пресспетуше сборной
0
-4
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Абдул Абакаев
Ответ King_X
Скалони каждую неделю приходится отвечать про Лео и ЧМ26 Еженедельный статус-чек проводят что ли журналюги
журналисты разные вопросы одни и те же. Скалони наверное уже устал от этого
+1
0
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Blaumerc
Ответ Artem Piatkov
Честно говоря, поразительно, что даже в почти 36 лет у него 29+20 в этом сезоне за клуб и сборную Как-то даже и сомнений нет, что ещё 2-3 года на Высшем уровне отыграет
красиво заливаешь Артёмка, базару нет, плюсик заслужил за то что так красиво, стиснув зубы хвалишь Месси ради рейтингов.
+4
0
+4
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King_X
Скалони каждую неделю приходится отвечать про Лео и ЧМ26
Еженедельный статус-чек проводят что ли журналюги
+10
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+10
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Wizard Harry
Ну ему шейхи заранее подскажут, готов он к ЧМ или нет👍🏼
Леонид у нас профи в получении незаслуженных наград с ангельской и «неподдельной» улыбочкой)
Пол карьеры так👍🏼
+3
-4
-1
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Фанат Лионеля Месси
В прицнипе может поехать ,но вряд ли захочет
он уже тысячу раз намекнул или прямо сказал ,что это его последний ЧМ ,может оно и к лучшему
Закончить на вершине тоже надо уметь
+2
-1
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Игорь Климов
Футбольного долголетия и побед в сборной Аргентины Лео Месси!
+9
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Artem Piatkov
Честно говоря, поразительно, что даже в почти 36 лет у него 29+20 в этом сезоне за клуб и сборную

Как-то даже и сомнений нет, что ещё 2-3 года на Высшем уровне отыграет
+7
-5
+2
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igls54
Лионели еще вполне могут зажечь на пару
+3
-1
+2
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