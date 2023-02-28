ответил на вопрос о том, сыграет ли на .

– Что думаете о Месси? Ему к тому моменту исполнится 39 лет.

– Это будет во многом зависеть от того, как он будет себя чувствовать, от его настроения. Он игрок, у которого есть страсть к футболу, и, в конце концов, он счастлив на поле, и пока он счастлив, пусть играет.

Он голоден, он хочет побеждать. И в этом он уникален, – сказал главный тренер сборной Аргентины.

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