Скалони о Месси на ЧМ-2026: «Это будет зависеть от его самочувствия и настроения. Пусть он играет, пока счастлив на поле»
Лионель Скалони ответил на вопрос о том, сыграет ли Лионель Месси на ЧМ-2026.
– Что думаете о Месси? Ему к тому моменту исполнится 39 лет.
– Это будет во многом зависеть от того, как он будет себя чувствовать, от его настроения. Он игрок, у которого есть страсть к футболу, и, в конце концов, он счастлив на поле, и пока он счастлив, пусть играет.
Он голоден, он хочет побеждать. И в этом он уникален, – сказал главный тренер сборной Аргентины.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
К столбам с хорошим рывком и голевым чутьем отношусь максимум нейтрально. Не дано им играть в футбол по-настоящему, и рыгалду тому яркий пример
Останется к 2026 лучшим игроком мира - естественно надо ехать и брать второй Кубок подряд
Месси - лучший игрок в истории, роналду - худший игрок в истории
Еженедельный статус-чек проводят что ли журналюги
Леонид у нас профи в получении незаслуженных наград с ангельской и «неподдельной» улыбочкой)
Пол карьеры так👍🏼
он уже тысячу раз намекнул или прямо сказал ,что это его последний ЧМ ,может оно и к лучшему
Закончить на вершине тоже надо уметь
Как-то даже и сомнений нет, что ещё 2-3 года на Высшем уровне отыграет