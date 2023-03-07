Паредес о Месси: «Мы сняли Лео с пьедестала и стали воспринимать как одного из нас. Ему стало очень комфортно в сборной»
Леандро Паредес рассказал, почему Лионелю Месси стало комфортнее в сборной Аргентины.
«Мы сняли Лео с пьедестала и стали относиться к нему как к одному из нас. Из-за этого он почувствовал себя очень комфортно.
Это стало ключевым моментом для роста команды. Это самое важное из того, что у нас есть. Из-за этого нам покорилось столько достижений. В этом велика заслуга тренера. За Аргентину играют не просто отличные игроки – это еще и прекрасные люди», – сказал полузащитник «Ювентуса».
Также Паредес поделился воспоминаниями о победе Аргентины на ЧМ-2022 и рассказал, что для него значит победа в одной команде с Месси.
«Это мечта каждого мальчишки, а мне еще и удалось добиться этого рядом с ним. Это что-то невероятное», – сказал Паредес.
Когда Гонсало Монтьель забил победный пенальти в финале ЧМ-2022 с Францией, Паредес был рядом с Месси. Они упали на колени и обнялись.
«Какая же это честь. Я кричал ему, что мы стали чемпионами мира, а он благодарил нас всех. Он говорил: «Я люблю вас».
Мне повезло чувствовать себя его другом и много общаться с ним. Мы многое пережили в сборной и клубе, вне футбола – тоже. Очень приятно, что у нас столько совместных воспоминаний», – сказал Паредес.
Финал конечно был огнегным!!!
Касаемо слов Паредеса - наверное команде виднее. Но со стороны и раньше Месси не выглядел в сборной значительно возвышавшимся над другими.