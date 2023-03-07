Паредес о Месси: «Мы сняли Лео с пьедестала и стали воспринимать как одного из нас. Ему стало очень комфортно в сборной»

Теги ПСЖ Ювентус Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Леандро Паредес Футбол

Леандро Паредес рассказал, почему Лионелю Месси стало комфортнее в сборной Аргентины.

«Мы сняли Лео с пьедестала и стали относиться к нему как к одному из нас. Из-за этого он почувствовал себя очень комфортно.

Это стало ключевым моментом для роста команды. Это самое важное из того, что у нас есть. Из-за этого нам покорилось столько достижений. В этом велика заслуга тренера. За Аргентину играют не просто отличные игроки – это еще и прекрасные люди», – сказал полузащитник «Ювентуса».

Также Паредес поделился воспоминаниями о победе Аргентины на ЧМ-2022 и рассказал, что для него значит победа в одной команде с Месси.

«Это мечта каждого мальчишки, а мне еще и удалось добиться этого рядом с ним. Это что-то невероятное», – сказал Паредес.

Когда Гонсало Монтьель забил победный пенальти в финале ЧМ-2022 с Францией, Паредес был рядом с Месси. Они упали на колени и обнялись.

«Какая же это честь. Я кричал ему, что мы стали чемпионами мира, а он благодарил нас всех. Он говорил: «Я люблю вас».

Мне повезло чувствовать себя его другом и много общаться с ним. Мы многое пережили в сборной и клубе, вне футбола – тоже. Очень приятно, что у нас столько совместных воспоминаний», – сказал Паредес.

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13 комментариев

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Александра Александрова
Ответ Тиджани Бабангида
Ключевых моментов было немало и путь Аргентины к чемпионству проходил без явных игровых преимуществ. Касаемо слов Паредеса - наверное команде виднее. Но со стороны и раньше Месси не выглядел в сборной значительно возвышавшимся над другими.
Что что ?)) без явных игровых преимуществ ?)) Аргентина всех перебегала , Аргентина всех перебила по воротам , перебила в створ ворот , выиграла больше всех единоборств , те была лучшей по всем атакующим показателям , с каждым соперником в плей офф )) это без явных преимуществ ?) да и выглядела она всех агрессивней по игре и самоотдаче на поле !
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Azat Kalimullin
Ответ Эндрю Сотка
Пройти через РПЛ и выиграть ЧМ не каждому дано)
Интересно сколько таких набралось?))
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Игорь Климов
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Эти бойцы сотворили историю. Да, именно бойцы! Аргентина была готова грызть землю и заслуженно стала победителем турнира. Восхищаюсь этими воинами и их заряженностью на борьбу на протяжении всего чемпионата.
Полностью поддерживаю твоё мнение!
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Совесть Черданцева
Паредес хоть и грязный иногда игрок, но мне нравится. Настоящий пират на поле
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Игорь Климов
"Один за всех и все за одного" - этот девиз стал главной доктриной для победы сборной Аргентины на ЧМ в Катаре!
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Эти бойцы сотворили историю. Да, именно бойцы! Аргентина была готова грызть землю и заслуженно стала победителем турнира. Восхищаюсь этими воинами и их заряженностью на борьбу на протяжении всего чемпионата.
+6
0
+6
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Добрый Ретроград
Ответ Эндрю Сотка
Пройти через РПЛ и выиграть ЧМ не каждому дано)
Только с такой школой можно взять ЧМ)
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N1ghtwolf
Ответ aidos_1979
Иногда ловлю себя на мысли в момент когда французы на последних секундах могли выиграть, только от этого становится жутко) Финал конечно был огнегным!!!
Есть такое. Тот момент Коло Муани наверно никогда в жизни не забуду.
+8
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+8
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aidos_1979
Иногда ловлю себя на мысли в момент когда французы на последних секундах могли выиграть, только от этого становится жутко)
Финал конечно был огнегным!!!
+15
-1
+14
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vjp6cmm2f9
Ответ Эндрю Сотка
Пройти через РПЛ и выиграть ЧМ не каждому дано)
Орлов : Благодаря Зениту, Паредес стал чемпионом мира 👍🏼
+19
0
+19
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Тиджани Бабангида
Ключевых моментов было немало и путь Аргентины к чемпионству проходил без явных игровых преимуществ.
Касаемо слов Паредеса - наверное команде виднее. Но со стороны и раньше Месси не выглядел в сборной значительно возвышавшимся над другими.
+5
-3
+2
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Aleksandr Danilov
Мы сняли его с пьедестала и говорили что играем для него и то он лучший в истории всей командой
+2
-4
-2
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Эндрю Сотка
Пройти через РПЛ и выиграть ЧМ не каждому дано)
+27
0
+27
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