Паредес о Месси: «Мы сняли Лео с пьедестала и стали воспринимать как одного из нас. Ему стало очень комфортно в сборной»

рассказал, почему Лионелю Месси стало комфортнее в сборной Аргентины.

«Мы сняли Лео с пьедестала и стали относиться к нему как к одному из нас. Из-за этого он почувствовал себя очень комфортно.

Это стало ключевым моментом для роста команды. Это самое важное из того, что у нас есть. Из-за этого нам покорилось столько достижений. В этом велика заслуга тренера. За Аргентину играют не просто отличные игроки – это еще и прекрасные люди», – сказал полузащитник « ».

Также Паредес поделился воспоминаниями о победе Аргентины на и рассказал, что для него значит победа в одной команде с Месси.

«Это мечта каждого мальчишки, а мне еще и удалось добиться этого рядом с ним. Это что-то невероятное», – сказал Паредес.

Когда Гонсало Монтьель забил победный пенальти в финале ЧМ-2022 с Францией, Паредес был рядом с Месси. Они упали на колени и обнялись.

«Какая же это честь. Я кричал ему, что мы стали чемпионами мира, а он благодарил нас всех. Он говорил: «Я люблю вас».

Мне повезло чувствовать себя его другом и много общаться с ним. Мы многое пережили в сборной и клубе, вне футбола – тоже. Очень приятно, что у нас столько совместных воспоминаний», – сказал Паредес.