Зарплаты игроков «Челси», пришедших при Боули, снизятся на 25% в случае непопадания в ЛЧ

Теги Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Лига чемпионов УЕФА деньги Тодд Боули Футбол

Зарплаты некоторых игроков «Челси» снизятся, если клуб не попадет в Лигу чемпионов.

Как пишет The Telegraph, это касается большинства футболистов, перешедших в «Челси» при Тодде Боули в течение двух последних трансферных окон. В некоторых случаях при непопадании в Лигу чемпионов зарплаты снизятся на 25 и более процентов.

На этот шаг руководство «Челси» пошло, чтобы справиться с финансовыми последствиями возможного непопадания в Лигу чемпионов. При Романе Абрамовиче игрокам всегда гарантировалась выплата зарплат в полном объеме, и это не зависело от попадания в топ-4 по итогам сезона.

После прихода в «Челси» Боули и другие совладельцы клуба пытаются увеличить долю бонусов в контрактах игроков. При Абрамовиче гарантированная часть зарплаты была куда больше, а бонусы полагали только за трофеи.

Игроки «Челси», подписавшие контракты с клубом до прихода Боули, сохранят прежние зарплаты.

Несмотря на 600 млн фунтов, потраченные за два трансферных окна, Боули и Бехдад Эгбали начали процесс снижения зарплатной ведомости «Челси». Новички и футболисты, подписывавшие контракты уже после их прихода в клуб, согласились на выплату зарплат по новой бонусной системе.

Летом «Челси» продолжит политику снижения зарплат – клуб планирует провести чистку состава.

Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 11 очков.

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26 комментариев

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градус ненависти
Обменять их ещё можно на драфте
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salas
Аристократические рычаги начинают действовать.
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DolJun
логично че
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deadjoker
Разумная бонусная система стала, а не просто большая личка. В целом в этом аспекте грамотно построили все
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Люди Как люди
При Абрамовиче по моему только три раза Челси ниже зоны ЛЧ заканчивал сезон.
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Artem Ka
Ответ Captain JT26
То есть он нанял грамотных юристов и включил такие вот мотивирующие пунктики, это АПЛ, и любой гранд может остаться за зоной четвертки, а Челси он стоит, такие моменты были не исключены, поэтому зп таким образом выплачивается, без лч остались, согласись и на сокращение зп, под чем вы такие тупые выводы делаете я хз
А пунктики точно мотивирующие?))
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Badinoko
При Абрамовиче такого не было!
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Shuller18
Короче, снизятся
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Captain JT26
Ответ Тимофей Кушнир
То есть он с самого начала своего правления планировал невыход в ЛЧ? Теперь все трансферы и увольнение Тухеля объясняются.
То есть он нанял грамотных юристов и включил такие вот мотивирующие пунктики, это АПЛ, и любой гранд может остаться за зоной четвертки, а Челси он стоит, такие моменты были не исключены, поэтому зп таким образом выплачивается, без лч остались, согласись и на сокращение зп, под чем вы такие тупые выводы делаете я хз
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CM1
Тогда понятно, почему Поттера приглашали...
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Уэмбли Стедиум
Вот это мотивация.Не сдобровать Дортмунду
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Зизуха
А в случае попадания в чемпионшип будут играть за еду
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Sadn Jutr
Эффективный менеджмент сразу видно в работе) чувствую, что в итоге продадут через 3-4 года либо обратно Абрамовичу, либо саудитам, но возможно уже в предразваленном или предбанкротном состоянии.
Понятно, что только у новых футболистов KPI входит в состав контракта. Старичков будут выдавливать или предлагать подписывать договора с новыми условиями. Чувствую, что Челси надолго в середине турнирной таблице осядет.
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Niko [Ars]
1. Челси не попадает в ЛЧ по итогам сезона
2. Поттера не увольняют потому что огромная неустойка
3. Игроки не верят в Поттера, так ещё у них снизилась зп
4.Итого куча недовольства, всё очень плохо
+10
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Тимофей Кушнир
То есть он с самого начала своего правления планировал невыход в ЛЧ? Теперь все трансферы и увольнение Тухеля объясняются.
+9
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Sevuska
Всё пока идёт по черновикам Линекера - « к лету будет конкурентноспособная команда « 👍
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Felp
Как говорится "Ну и в чём он не прав?"
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БолельщикСоСтажем
Любой мудрый)) футболист по идеи заранее должен был заложить эти 25% в свою зп, поэтому пакет с санкциями от американца можно положить в пакет с пакетами)
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Lionel Andres Messi 10
Итог: вне четвёрки и без четверти зарплаты.
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БолельщикСоСтажем
Эффектно чё
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Акира_1
А тех у кого не снизится Боэли сольет. Хороший план превращения Челси в серядника. 😒
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гилберт
Супербоули! С такой фамилией в НФЛ надо было клуб покупать.
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Прекрасная РФПЛ будущего
Судя по результатам, зарплата увеличиться на 50% если выйдут в Чемпионшип
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гилберт
Есть шанс что снизятся.
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error505
на неустойку Поттеру надо собрать, поэтому экономят на зп
+23
-2
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