Зарплаты игроков «Челси», пришедших при Боули, снизятся на 25% в случае непопадания в ЛЧ
Зарплаты некоторых игроков «Челси» снизятся, если клуб не попадет в Лигу чемпионов.
Как пишет The Telegraph, это касается большинства футболистов, перешедших в «Челси» при Тодде Боули в течение двух последних трансферных окон. В некоторых случаях при непопадании в Лигу чемпионов зарплаты снизятся на 25 и более процентов.
На этот шаг руководство «Челси» пошло, чтобы справиться с финансовыми последствиями возможного непопадания в Лигу чемпионов. При Романе Абрамовиче игрокам всегда гарантировалась выплата зарплат в полном объеме, и это не зависело от попадания в топ-4 по итогам сезона.
После прихода в «Челси» Боули и другие совладельцы клуба пытаются увеличить долю бонусов в контрактах игроков. При Абрамовиче гарантированная часть зарплаты была куда больше, а бонусы полагали только за трофеи.
Игроки «Челси», подписавшие контракты с клубом до прихода Боули, сохранят прежние зарплаты.
Несмотря на 600 млн фунтов, потраченные за два трансферных окна, Боули и Бехдад Эгбали начали процесс снижения зарплатной ведомости «Челси». Новички и футболисты, подписывавшие контракты уже после их прихода в клуб, согласились на выплату зарплат по новой бонусной системе.
Летом «Челси» продолжит политику снижения зарплат – клуб планирует провести чистку состава.
Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 11 очков.
Понятно, что только у новых футболистов KPI входит в состав контракта. Старичков будут выдавливать или предлагать подписывать договора с новыми условиями. Чувствую, что Челси надолго в середине турнирной таблице осядет.
2. Поттера не увольняют потому что огромная неустойка
3. Игроки не верят в Поттера, так ещё у них снизилась зп
4.Итого куча недовольства, всё очень плохо