Зарплаты игроков «Челси», пришедших при Боули, снизятся на 25% в случае непопадания в ЛЧ

Зарплаты некоторых игроков «Челси» снизятся, если клуб не попадет в .

Как пишет The Telegraph, это касается большинства футболистов, перешедших в «Челси» при в течение двух последних трансферных окон. В некоторых случаях при непопадании в Лигу чемпионов зарплаты снизятся на 25 и более процентов.

На этот шаг руководство «Челси» пошло, чтобы справиться с финансовыми последствиями возможного непопадания в Лигу чемпионов. При Романе Абрамовиче игрокам всегда гарантировалась выплата зарплат в полном объеме, и это не зависело от попадания в топ-4 по итогам сезона.

После прихода в «Челси» Боули и другие совладельцы клуба пытаются увеличить долю бонусов в контрактах игроков. При Абрамовиче гарантированная часть зарплаты была куда больше, а бонусы полагали только за трофеи.

Игроки «Челси», подписавшие контракты с клубом до прихода Боули, сохранят прежние зарплаты.

Несмотря на 600 млн фунтов, потраченные за два трансферных окна, Боули и Бехдад Эгбали начали процесс снижения зарплатной ведомости «Челси». Новички и футболисты, подписывавшие контракты уже после их прихода в клуб, согласились на выплату зарплат по новой бонусной системе.

Летом « » продолжит политику снижения зарплат – клуб планирует провести чистку состава.

Сейчас «Челси» занимает 10-е место в таблице и отстает от 4-го места на 11 очков.