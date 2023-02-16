«Боули сделал предложение о покупке всего состава «Боруссии». Каррагер пошутил над «Челси» после 0:1 в ЛЧ
Джейми Каррагер пошутил над «Челси» и Тоддом Боули после матча с «Боруссией» (0:1).
Вчера лондонский клуб проиграл «Дортмунду» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В студии CBS Sports после игры были Джейми Каррагер, Тьерри Анри и Майка Ричардс. Они обсуждали то, что все игроки «Боруссии» подошли к фанатской трибуне после победы, чтобы отблагодарить болельщиков за поддержку.
«Мы видим, что весь состав подошел к трибуне... Только что в соцсетях написали – Тодд Боули сделал предложение о покупке всего состава «Боруссии», – сказал Каррагер.
После этой шутки Анри и Ричардс рассмеялись.
🚀 Главный спринт Лиги чемпионов! Адейеми уничтожил Энцо Фернандеса
Нереальный перф «Дортмунда» оценил даже Боули! Держите галерею лучших шоу от «Желтой стены»
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
16 комментариев