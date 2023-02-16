«Боули сделал предложение о покупке всего состава «Боруссии». Каррагер пошутил над «Челси» после 0:1 в ЛЧ

Джейми Каррагер пошутил над « » и после матча с «Боруссией» (0:1).

Вчера лондонский клуб проиграл « » в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В студии CBS Sports после игры были , и Майка Ричардс. Они обсуждали то, что все игроки «Боруссии» подошли к фанатской трибуне после победы, чтобы отблагодарить болельщиков за поддержку.

«Мы видим, что весь состав подошел к трибуне... Только что в соцсетях написали – Тодд Боули сделал предложение о покупке всего состава «Боруссии», – сказал Каррагер.

После этой шутки Анри и Ричардс рассмеялись.

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