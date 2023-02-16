«Боули сделал предложение о покупке всего состава «Боруссии». Каррагер пошутил над «Челси» после 0:1 в ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд Челси Джейми Каррагер Тьерри Анри Майка Ричардс премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА болельщики ахахаха Тодд Боули Футбол

Джейми Каррагер пошутил над «Челси» и Тоддом Боули после матча с «Боруссией» (0:1).

Вчера лондонский клуб проиграл «Дортмунду» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В студии CBS Sports после игры были Джейми Каррагер, Тьерри Анри и Майка Ричардс. Они обсуждали то, что все игроки «Боруссии» подошли к фанатской трибуне после победы, чтобы отблагодарить болельщиков за поддержку.

«Мы видим, что весь состав подошел к трибуне... Только что в соцсетях написали – Тодд Боули сделал предложение о покупке всего состава «Боруссии», – сказал Каррагер.

После этой шутки Анри и Ричардс рассмеялись.

🚀 Главный спринт Лиги чемпионов! Адейеми уничтожил Энцо Фернандеса

Нереальный перф «Дортмунда» оценил даже Боули! Держите галерею лучших шоу от «Желтой стены»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уолтер Собчак
Ответ DolJun
а как ты определил что меня зацепило? то, что я сказал что шутка уровня линекера?
Ты так говоришь, будто уровень юмора Линекера — что-то невысокое. Как по мне, Линекер очень добротно шутит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B@SS
Клоппу можно ограбить банк)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladlen Mironov
Ответ DolJun
шутка на уровне хайпожера линекера
Шутка на уровне игры челси
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Гусейн Магомедрасулов
тебя же зацепило. кому шутка, кому бомбёжка. Не все в комнате смеются, когда над кем-то шутят удачно 😁
а как ты определил что меня зацепило? то, что я сказал что шутка уровня линекера?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Толстюк
Будь у Челси в центре поля Канте, результаты были бы совершенно другие. Ну и тренер не с Хогвартса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Ответ DolJun
в том-то и дело, что не по делу. шутка на хайпе, не более, ведь по игре челси вчера был не хуже как минимум. единственное что подвело - реализация. так смысл покупать весь состав боруссии? в чем юмор?
тебя же зацепило. кому шутка, кому бомбёжка. Не все в комнате смеются, когда над кем-то шутят удачно 😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Blaumerc
главное по делу
в том-то и дело, что не по делу. шутка на хайпе, не более, ведь по игре челси вчера был не хуже как минимум. единственное что подвело - реализация. так смысл покупать весь состав боруссии? в чем юмор?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ DolJun
а, ну если _даже_ анри рассмеялся. извините.
главное по делу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Blaumerc
классная же шутка, вон даже Анри рассмешил.
а, ну если _даже_ анри рассмеялся. извините.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ DolJun
шутка на уровне хайпожера линекера
классная же шутка, вон даже Анри рассмешил.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
Ответ Vlad Emelin
Зачем идеи подкидываешь?
уже поздно. Боули взял на заметку
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
а зачем их покупать? Челси вчера по сути возил Дортмунд. считаю, что в Лондоне все встанет на свои места, и Челси пройдет дальше.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
шутка на уровне хайпожера линекера
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Боули настолько загрустил, что закончилось трансферное окно и больше некуда тратить деньги, что решил оплатить Мостовому обучение на тренерскую лицензию
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
onegin2007
Боули, Боули... А по сути Боруссия отскочила во вчерашнем матче.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
Зачем идеи подкидываешь?
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий