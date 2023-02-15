«Челси» хочет купить Беллингема летом, несмотря на 600 млн фунтов трат за 2 окна. Чтобы вписаться в ФФП, клуб намерен продавать воспитанников

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы финансовый фэйр-плей деньги Джуд Беллингем Тодд Боули Футбол

«Челси» хочет купить Джуда Беллингема у «Боруссии» летом.

Как пишет The Telegraph, несмотря на потраченные 600 млн фунтов за два последних трансферных окна, лондонский клуб не отказывается от попыток убедить 19-летнего полузащитника дать согласие на переход.

В «Челси» признают, что не входят в число фаворитов в борьбе за Беллингема, на которого также нацелены «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал». Возможное непопадание в Лигу чемпионов на следующий сезон делает задачу лондонцев еще сложнее, однако все это не остановит «Челси». Летом клуб сделает все возможное, чтобы поучаствовать в борьбе за Джуда.

Совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали после покупки клуба установили контакты с представителями Беллингема. Его считают главной целью.

В случае непопадания в Лигу чемпионов «Челси» может столкнуться с проблемами, связанными с соблюдением финансового фэйр-плей, летом. Клуб планирует масштабную чистку состава и намерен продавать своих воспитанников, чтобы улучшить ситуацию с ФФП.

Трансфер Беллингема оценивается примерно в 100 млн фунтов. Ожидается, что по контракту с новым клубом хавбек будет получать более 200 тысяч фунтов в неделю.

«Челси» намерен сделать предложение о трансфере игрока, а также рассказать его окружению о перспективах проекта.

В этом сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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Кино Музыка
Не пойдет. Он не враг себе.
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Усы Годзиллы
надеюсь, что смогут ещё и Мбаппе с Гвардиолом купить сверху.
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edward_freeman
Ответ DolJun
боюсь если продать лофтус-чика - то на белингема не хватит) остальные воспитанники вроде нужны
Галлахер, Чалоба
да, жалко, для лавки сойдут, плюсы у каждого есть, но за них прилично заплатят, особенно за Конора
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xbfy7wncvc
Очевидно что Боэли хочет во второй раз перехитрить FFP. В первый раз долгосрочные контракты с равномеренной амортизацией. Во второй раз накупить еще на 300-400 млн чтобы укомплектовать состав (преимущественно молодые топы) на года и со спокойной душой получить бан на 3 года.
Только всплывает огромная проблема грозящая банкротству.
Во первых- если Челси не будет генерировать достаточно дохода для покрытия основных расходов( амортизационные исчисления) в будущем, то им придется брать кредиты, следовательно капитализация идет в минус. В сфере футбола не так то много способов для разностороннего крупного заработка.
Во вторых- Банальное эмоциональное выгорание футболистов( человеческий фактор) после неудачного сезона. Или же просто перестанут развиваться и сидеть на контракте, следовательно низкие места= низкие доходы с лиги и тв прав. Человек- самый нестабильный актив.
Ваш бухгалтерский душнила;)
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Mr@k
Боули уже и ФФП купил лямов за 100 интересно?...
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DolJun
Ответ Гол в девятину
Могут Маунта толкнуть еще, если не будет подвижек с контрактом.
маунт да, последнее время что-то буксует. одои в германии тоже стух, учитывая что весь футбольный мир знает что у челси грядет распродажа - не думаю что его кто-нить купит дороже 20. томори за 30 ушел, так там было понятно что у него конфликт с тренером и что он денег своих стоит.
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Любезный Коссутий
за деревях Маунта и Лофтуса столько не дадут. придется продавать топаря Джеймса
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x2dj8fx6q7
Хороший тамада и трансферы интересные
+4
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Born is the King
М-да. Лассо резвится как хочет
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Гол в девятину
Ответ DolJun
боюсь если продать лофтус-чика - то на белингема не хватит) остальные воспитанники вроде нужны
Могут Маунта толкнуть еще, если не будет подвижек с контрактом.
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Люблю Марго Робби
Синяя мешковина разбушевалась
+7
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Гол в девятину
Галлахера я бы не трогал.Одой, Чалоба вполне нормально стоят, за каждого можно по 30-40 получить.
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Оливер Кан удаляет Роберту
А на рот оно не хочет?
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DolJun
боюсь если продать лофтус-чика - то на белингема не хватит) остальные воспитанники вроде нужны
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victor utenkov
Лукаку по частям продать
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