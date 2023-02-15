«Челси» хочет купить Беллингема летом, несмотря на 600 млн фунтов трат за 2 окна. Чтобы вписаться в ФФП, клуб намерен продавать воспитанников

«Челси» хочет купить у « » летом.

Как пишет The Telegraph, несмотря на потраченные 600 млн фунтов за два последних трансферных окна, лондонский клуб не отказывается от попыток убедить 19-летнего полузащитника дать согласие на переход.

В «Челси» признают, что не входят в число фаворитов в борьбе за Беллингема, на которого также нацелены «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал». Возможное непопадание в чемпионов на следующий сезон делает задачу лондонцев еще сложнее, однако все это не остановит «Челси». Летом клуб сделает все возможное, чтобы поучаствовать в борьбе за Джуда.

Совладельцы «Челси» и Бехдад Эгбали после покупки клуба установили контакты с представителями Беллингема. Его считают главной целью.

В случае непопадания в Лигу чемпионов « » может столкнуться с проблемами, связанными с соблюдением финансового фэйр-плей, летом. Клуб планирует масштабную чистку состава и намерен продавать своих воспитанников, чтобы улучшить ситуацию с ФФП.

Трансфер Беллингема оценивается примерно в 100 млн фунтов. Ожидается, что по контракту с новым клубом хавбек будет получать более 200 тысяч фунтов в неделю.

«Челси» намерен сделать предложение о трансфере игрока, а также рассказать его окружению о перспективах проекта.

В этом сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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