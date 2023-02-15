«Челси» хочет купить Беллингема летом, несмотря на 600 млн фунтов трат за 2 окна. Чтобы вписаться в ФФП, клуб намерен продавать воспитанников
«Челси» хочет купить Джуда Беллингема у «Боруссии» летом.
Как пишет The Telegraph, несмотря на потраченные 600 млн фунтов за два последних трансферных окна, лондонский клуб не отказывается от попыток убедить 19-летнего полузащитника дать согласие на переход.
В «Челси» признают, что не входят в число фаворитов в борьбе за Беллингема, на которого также нацелены «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал». Возможное непопадание в Лигу чемпионов на следующий сезон делает задачу лондонцев еще сложнее, однако все это не остановит «Челси». Летом клуб сделает все возможное, чтобы поучаствовать в борьбе за Джуда.
Совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бехдад Эгбали после покупки клуба установили контакты с представителями Беллингема. Его считают главной целью.
В случае непопадания в Лигу чемпионов «Челси» может столкнуться с проблемами, связанными с соблюдением финансового фэйр-плей, летом. Клуб планирует масштабную чистку состава и намерен продавать своих воспитанников, чтобы улучшить ситуацию с ФФП.
Трансфер Беллингема оценивается примерно в 100 млн фунтов. Ожидается, что по контракту с новым клубом хавбек будет получать более 200 тысяч фунтов в неделю.
«Челси» намерен сделать предложение о трансфере игрока, а также рассказать его окружению о перспективах проекта.
В этом сезоне на счету полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 27 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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да, жалко, для лавки сойдут, плюсы у каждого есть, но за них прилично заплатят, особенно за Конора
Только всплывает огромная проблема грозящая банкротству.
Во первых- если Челси не будет генерировать достаточно дохода для покрытия основных расходов( амортизационные исчисления) в будущем, то им придется брать кредиты, следовательно капитализация идет в минус. В сфере футбола не так то много способов для разностороннего крупного заработка.
Во вторых- Банальное эмоциональное выгорание футболистов( человеческий фактор) после неудачного сезона. Или же просто перестанут развиваться и сидеть на контракте, следовательно низкие места= низкие доходы с лиги и тв прав. Человек- самый нестабильный актив.
Ваш бухгалтерский душнила;)