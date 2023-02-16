Рио Фердинанд: «Челси» потратил столько денег, но не подписал форварда – это проблема. Они проиграли «Дортмунду» из-за проблем с реализацией»
Рио Фердинанд прокомментировал поражение «Челси» от «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
По мнению бывшего защитника «Манчестер Юнайтед», проблема команды заключается в плохой реализации моментов.
«Думаю, [Грэм Поттер] найдет в этом что-то положительное и скажет: «Медленно, но верно мы вернемся на правильный путь».
В этой команде нет «девятки». Они потратили столько денег за последние пару трансферных окон, но не подписали нападающего. Это проблема. Но я думаю, что об этом задумаются в долгосрочной перспективе, и в какой-то момент это произойдет.
До момента [завершения атаки] все идет хорошо, так как команда может передавать мяч между линиями, чтобы попадать в выгодные позиции. Но они потерпели неудачу из-за отсутствия реализации», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.
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нужен забивной центрфорвард, вот это аналитика)
ну вы поняли, нападающий нужен, оказывается. забивной мощный как Лукаку пару лет назад, ой, нет, как Вернер пару лет назад, ой нет, ну кароч нападающий, голы тогда будут, я так думаю.
Хотя возможно после подписания действительно топ форварда всё изменится.