Рио Фердинанд: «Челси» потратил столько денег, но не подписал форварда – это проблема. Они проиграли «Дортмунду» из-за проблем с реализацией»

Теги Боруссия Дортмунд Рио Фердинанд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер деньги Футбол

Рио Фердинанд прокомментировал поражение «Челси» от «Боруссии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению бывшего защитника «Манчестер Юнайтед», проблема команды заключается в плохой реализации моментов.

«Думаю, [Грэм Поттер] найдет в этом что-то положительное и скажет: «Медленно, но верно мы вернемся на правильный путь».

В этой команде нет «девятки». Они потратили столько денег за последние пару трансферных окон, но не подписали нападающего. Это проблема. Но я думаю, что об этом задумаются в долгосрочной перспективе, и в какой-то момент это произойдет.

До момента [завершения атаки] все идет хорошо, так как команда может передавать мяч между линиями, чтобы попадать в выгодные позиции. Но они потерпели неудачу из-за отсутствия реализации», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.

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20 комментариев

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QWertY
Ответ Кактус Каким
Был бы вчера на поле Дрогба или Коста,шмели летели бы 1-3 как минимум
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norm777
Легко сказать, купи нападающего, а кого купить? Сейчас почти невозможно найти игрока, который сразу придёт и начнёт забивать, и неважно какие деньги ты готов потратить. Уже купили Лукаку за сотку и где он? Обама пришёл, тоже вроде бы топ форвард и в итоге даже в заявку не попадёт. Был Вернер с 30 голами в бундеслиге, которого уже назад на родину отправили. Я уже не говорю про кучу других форвардов, которые прошли через Челси. Нужен Холанд, Левандовский, Кейн как вариант, но их не купишь, а все остальные это 50 на 50 в лучшем случае.
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Etcetera
У Поттера была девятка в запасе, молодой Датро Фофана. Который неплохо вышел на замену с Фулхэмом, но после этого на поле почему-то не появлялся. Да и Хавертц заметно подустал, что само по себе напрашивалось, но мотивы Поттера мало кому понятны в принципе. Бородатый тактик вообще пошёл считай в открытую на Боруссию во втором тайме, так словно это ответный матч и надо обязательно отыгрываться, и закономерно пропустил плюху в контратаке. Так что там не в девятках и десятках дело, самая главная проблема в Челси в пальто вдоль бровки ходит.
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Андрей Хенто
Ответ Born is the King
Есть Ауба,но физрук нашёл крайнего и не включил его в состав. Ауба спокойно сделал бы хет-трик такой дырявой защите Боруссии
Игнорирование Обаменьянга - это вообще глупость. Да, покупал его под себя Тухель, тем не менее когда у тебя есть в распоряжении форвард и практически не использовать его - выстрел себе в ногу. Тем более Обаменьянг в Барселоне доказал, что он ещё может получать удовольствие от футбола и приносить положительный результат для команды.
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Veni-Vidi-Vici
Логично, конечно, на первый взгляд, но сколько уже форвардов затухало в Челси? Точно так же беспомощно болтались впереди с нулевым результатом, как Хавертц во вчерашнем матче. Не работает это "надо только форварда поставить, и голы пойдут". Во всяком случае, не в Челси.
+2
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+2
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wshnmn
Ответ Кактус Каким
Был бы вчера на поле Дрогба или Коста,шмели летели бы 1-3 как минимум
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wshnmn
Ответ Parce
Можем вам Ферана Торреса отдать, за лямов 100 так
Этот фраерок даже 30 не стоит
+5
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+5
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Parce
Ответ The Best
А у Челси с реализацией давно проблемы,при Тухеле это тоже было.Даже после подписания Лакаки и Аубамеянга ничего не изменилось,уже реально скоро и я начну верить в проклятие форвардов у Челси 😂 Хотя возможно после подписания действительно топ форварда всё изменится.
Можем вам Ферана Торреса отдать, за лямов 100 так
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-4
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Born is the King
Ответ Apol
Так зачем покупать, если Нкунку придет летом, еще и Лукаку вернется с аренды
Да Лукаку надо возвращать. Будет полезен в таких матчах. Всё равно картон его не выкупит
+5
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Born is the King
Есть Ауба,но физрук нашёл крайнего и не включил его в состав. Ауба спокойно сделал бы хет-трик такой дырявой защите Боруссии
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Константин Эсперов
Дортмунд тоже играл без центрального напа
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Кактус Каким
Был бы вчера на поле Дрогба или Коста,шмели летели бы 1-3 как минимум
+3
-3
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udiekemen
Были проблемы с реализацией, но всё ж думаю дома обыграют и выйдут в четвертьфинал
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edward_freeman
едрить, эксперт. просто слов нет.
нужен забивной центрфорвард, вот это аналитика)
ну вы поняли, нападающий нужен, оказывается. забивной мощный как Лукаку пару лет назад, ой, нет, как Вернер пару лет назад, ой нет, ну кароч нападающий, голы тогда будут, я так думаю.
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The Best
А у Челси с реализацией давно проблемы,при Тухеле это тоже было.Даже после подписания Лакаки и Аубамеянга ничего не изменилось,уже реально скоро и я начну верить в проклятие форвардов у Челси 😂
Хотя возможно после подписания действительно топ форварда всё изменится.
+1
-1
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Крученые мячи Анри
Фелиш не про голов, к сожалению
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deadjoker
Мансити без нападающего несколько лет подряд брал АПЛ. Вопрос организации игры, которая у Челси еще очень сырая. Хотя условный Влахович совершенно бы не помешал.
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DolJun
ого, да тут эксперт
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Apol
Так зачем покупать, если Нкунку придет летом, еще и Лукаку вернется с аренды
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rusichi
Именно так! И проиграли все что можно за последнее время из-за проблем с реализацией не только Дортмунду.
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