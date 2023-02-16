Рио Фердинанд: «Челси» потратил столько денег, но не подписал форварда – это проблема. Они проиграли «Дортмунду» из-за проблем с реализацией»

прокомментировал поражение « » от « » в 1/8 финала чемпионов.

По мнению бывшего защитника «Манчестер Юнайтед», проблема команды заключается в плохой реализации моментов.

«Думаю, [ ] найдет в этом что-то положительное и скажет: «Медленно, но верно мы вернемся на правильный путь».

В этой команде нет «девятки». Они потратили столько денег за последние пару трансферных окон, но не подписали нападающего. Это проблема. Но я думаю, что об этом задумаются в долгосрочной перспективе, и в какой-то момент это произойдет.

До момента [завершения атаки] все идет хорошо, так как команда может передавать мяч между линиями, чтобы попадать в выгодные позиции. Но они потерпели неудачу из-за отсутствия реализации», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.

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