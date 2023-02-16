«Челси» потратил 600 млн фунтов, но у них нет центрфорварда – безумие. Им нужен тот, кто может отправить мяч в сетку». Харгривз о «синих»

Теги Боруссия Дортмунд Оуэн Харгривз Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА деньги Футбол

Оуэн Харгривз высказался об игре «Челси» в матче с «Боруссией» Дортмунд.

Английский клуб проиграл в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 0:1.

«Учитывая, что «Челси» потратил 600 миллионов фунтов [с лета], а у них нет центрального нападающего, это просто безумие. Этот матч подвел итог. Им нужен кто-то, кто может отправить мяч в сетку ворот.

Я думаю, что противостояние еще далеко от завершения. Считаю, что «Челси» может легко выиграть в ответном матче на «Стэмфорд Бридж», но, опять же, «Дортмунд» представляет собой угрозу, мы это видели.

Они доминировали в игре в первом тайме, они хорошо владели мячом, у них отличные атакующие игроки, и они выглядят надежнее в обороне.

Так что это еще далеко не конец. Если «Челси» разберется с завершением атак и найдет кого-то, кто будет играть на острие, они вполне могут пройти в следующий раунд», – сказал экс-хавбек сборной Англии.

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30 комментариев

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Shuller18
Центрфорвард в Челси априори провал)
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Reece24
Летом возьмут Осимхена и все будет четко.

Хотя тот же Нкунку практически цн стал в Германии, и очень даже забивным.
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QWertY
Челси на данный момент нужны время и вера в Гарри Поттера. Остальное придет
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l1973
Пускай в Украине поищут, там ещё кого-нибудь за сотку нароют.
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Пинающий Достоинства
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Им нужен Тед Лассо
Тем более «борода» на тренерском мостике уже есть;)
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Адепт Суперлиги
Боэли - это абсолютное зло, не понимающее, что творит. Это как если условный фейсбук или майкрософт дать в управление Бабе Нюре из Воронежа, которая с трудом научилась кнопочным телефоном пользоваться.
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Nightblackwolf
Ну если еще 600 миллионов потратить.. То может найдут..
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Злобный Конь
Азмун.
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Iaroslav_florence
Ответ norm777
Да днарь потому что, поэтому и вне заявки. Вы правда думаете, что если бы он показывал достойный уровень игры на тренировках, то его мариновали бы на банке?
А забыли как сыграл Обамеянг в последнем матче за Челси? Человек вышел играть на замену с 30 минут матча и настолько вяло бегал, практически не участвовал в попытках отбора мяча, просто как Месси пробегал рядом с соперником. По итогу Обамеянга на 65-й минуте матча заменили обратно. Именно после того матча на Обамеянге и поставили крест
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Дмигорь Знамеранский
Паштигу Зубатка подойдёт.
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дон_бомжови
Ответ norm777
Да днарь потому что, поэтому и вне заявки. Вы правда думаете, что если бы он показывал достойный уровень игры на тренировках, то его мариновали бы на банке?
днарь или нет (в чем я все же сомневаюсь), но иметь одного форварда в игре команда обязана. А так Хаверц бегает там 90 минут без толку. И что делать, если он внезапно травмируется, например, на 30 минуте? Ставить Фелиша 10кой? Так себе решение..
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MK
Еще умудрилось убрать Обамеянга из состава
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sersan
Да, последние матчи ярко демонстрируют отсутствие нападающего в составе.
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ДЖИН
где Тебас где фэеер плээй
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DolJun
Ответ дон_бомжови
он вне заявки по какой-то причине, не понимаю этого тоже
так даже бадьяшиле недозаявили, потому что заявка не резиновая. но не выпустить его против молотков - просто преступное решение
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norm777
Ответ дон_бомжови
он вне заявки по какой-то причине, не понимаю этого тоже
Да днарь потому что, поэтому и вне заявки. Вы правда думаете, что если бы он показывал достойный уровень игры на тренировках, то его мариновали бы на банке?
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дон_бомжови
Ответ DolJun
такой как лукаку или может нкунку? поттер даже имея фофана в составе все равно в делает ставку на хаверца, что хотеть
он вне заявки по какой-то причине, не понимаю этого тоже
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Милан. Тонали. 8.
Это просто безумие согласен ....
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el ruso guapo
Они потратили 600 млн, но у них нет даже центрифуги. Форма мокрая, игрокам неприятно бегать.
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norm777
Писал этот коммент пару часов назад под словами Фердинанда, но тут тоже подойдёт

Легко сказать, купи нападающего, а кого купить? Сейчас почти невозможно найти игрока, который сразу придёт и начнёт забивать, и неважно какие деньги ты готов потратить. Уже купили Лукаку за сотку и где он? Обама пришёл, тоже вроде бы топ форвард и в итоге даже в заявку не попадает. Был Вернер с 30 голами в бундеслиге, которого уже назад на родину отправили. Я уже не говорю про кучу других форвардов, которые прошли через Челси. Нужен Холанд, Левандовский, Кейн как вариант, но их не купишь, а все остальные это 50 на 50 в лучшем случае.
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дон_бомжови
посмотрел запасных игроков Челси - 0 нападающих. И это при живом Абамеянге. Что-что, а это игнорирование я не пойму никак. И ладно в лч, но в составе на апл есть Фофана тот же, а играет все равно Хаверц
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GuruFutbola
Цирку отдали топаря Аубу, то что они превратили его в тыкву - их вина)
Эффект середины таблицы)
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ZamoRano
Интересно, почему обамеянг в барсе играл на уровне Левандовски, а в Чукотке на уровне Баженова?
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Акира_1
Да они есть, просто когда они играют за Челси, то особых отличий от вчерашнего матча нет.
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Veni-Vidi-Vici
Можно присмотреться, например, к Лукаку, Морате, Вернеру.
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