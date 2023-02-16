«Челси» потратил 600 млн фунтов, но у них нет центрфорварда – безумие. Им нужен тот, кто может отправить мяч в сетку». Харгривз о «синих»

высказался об игре «Челси» в матче с «Боруссией» Дортмунд.

Английский клуб проиграл в гостях в первом матче 1/8 финала со счетом 0:1.

«Учитывая, что « » потратил 600 миллионов фунтов [с лета], а у них нет центрального нападающего, это просто безумие. Этот матч подвел итог. Им нужен кто-то, кто может отправить мяч в сетку ворот.

Я думаю, что противостояние еще далеко от завершения. Считаю, что «Челси» может легко выиграть в ответном матче на «Стэмфорд Бридж», но, опять же, представляет собой угрозу, мы это видели.

Они доминировали в игре в первом тайме, они хорошо владели мячом, у них отличные атакующие игроки, и они выглядят надежнее в обороне.

Так что это еще далеко не конец. Если «Челси» разберется с завершением атак и найдет кого-то, кто будет играть на острие, они вполне могут пройти в следующий раунд», – сказал экс-хавбек сборной Англии.

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