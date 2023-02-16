«Челси» потратил 600 млн фунтов, но у них нет центрфорварда – безумие. Им нужен тот, кто может отправить мяч в сетку». Харгривз о «синих»
Оуэн Харгривз высказался об игре «Челси» в матче с «Боруссией» Дортмунд.
Английский клуб проиграл в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 0:1.
«Учитывая, что «Челси» потратил 600 миллионов фунтов [с лета], а у них нет центрального нападающего, это просто безумие. Этот матч подвел итог. Им нужен кто-то, кто может отправить мяч в сетку ворот.
Я думаю, что противостояние еще далеко от завершения. Считаю, что «Челси» может легко выиграть в ответном матче на «Стэмфорд Бридж», но, опять же, «Дортмунд» представляет собой угрозу, мы это видели.
Они доминировали в игре в первом тайме, они хорошо владели мячом, у них отличные атакующие игроки, и они выглядят надежнее в обороне.
Так что это еще далеко не конец. Если «Челси» разберется с завершением атак и найдет кого-то, кто будет играть на острие, они вполне могут пройти в следующий раунд», – сказал экс-хавбек сборной Англии.
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Хотя тот же Нкунку практически цн стал в Германии, и очень даже забивным.
Легко сказать, купи нападающего, а кого купить? Сейчас почти невозможно найти игрока, который сразу придёт и начнёт забивать, и неважно какие деньги ты готов потратить. Уже купили Лукаку за сотку и где он? Обама пришёл, тоже вроде бы топ форвард и в итоге даже в заявку не попадает. Был Вернер с 30 голами в бундеслиге, которого уже назад на родину отправили. Я уже не говорю про кучу других форвардов, которые прошли через Челси. Нужен Холанд, Левандовский, Кейн как вариант, но их не купишь, а все остальные это 50 на 50 в лучшем случае.
Эффект середины таблицы)