Фролов о Fan ID: «Меня оштрафуют и выгонят из «Крыльев». У нас бюджетный клуб, к этим моментам относятся очень трепетно. Посещаемость говорит сама за себя»
Евгений Фролов прокомментировал низкую посещаемость в Мир РПЛ при Fan ID.
– Вопрос про Fan ID.
– Меня оштрафуют и выгонят из клуба.
– Придется сказать то, что ты думаешь.
– (Качает головой) Если на трибуны посмотреть, там и так уже все видно.
– Если ты скажешь, тебя, получается, выгонят из клуба?
– Меня уже два раза предупреждали, третье [предупреждение] будет последним. Видимо, да.
– Сказали вообще на эту тему не разговаривать?
– У нас, понимаешь, бюджетный клуб, и очень трепетно к этим моментам относятся. Посещаемость говорит сама за себя, могу только это сказать, – сказал вратарь «Крыльев Советов» в интервью журналисту Севастиану Терлецкому.
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