Фролов о Fan ID: «Меня оштрафуют и выгонят из «Крыльев». У нас бюджетный клуб, к этим моментам относятся очень трепетно. Посещаемость говорит сама за себя»

прокомментировал низкую посещаемость в Мир при Fan ID.

– Вопрос про Fan ID.

– Меня оштрафуют и выгонят из клуба.

– Придется сказать то, что ты думаешь.

– (Качает головой) Если на трибуны посмотреть, там и так уже все видно.

– Если ты скажешь, тебя, получается, выгонят из клуба?

– Меня уже два раза предупреждали, третье [предупреждение] будет последним. Видимо, да.

– Сказали вообще на эту тему не разговаривать?

– У нас, понимаешь, бюджетный клуб, и очень трепетно к этим моментам относятся. Посещаемость говорит сама за себя, могу только это сказать, – сказал вратарь « » в интервью журналисту Севастиану Терлецкому.

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось