Фролов о Fan ID: «Меня оштрафуют и выгонят из «Крыльев». У нас бюджетный клуб, к этим моментам относятся очень трепетно. Посещаемость говорит сама за себя»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Евгений Фролов стадионы Политика Fan ID Футбол

Евгений Фролов прокомментировал низкую посещаемость в Мир РПЛ при Fan ID.

– Вопрос про Fan ID.

– Меня оштрафуют и выгонят из клуба.

– Придется сказать то, что ты думаешь.

– (Качает головой) Если на трибуны посмотреть, там и так уже все видно.

– Если ты скажешь, тебя, получается, выгонят из клуба?

– Меня уже два раза предупреждали, третье [предупреждение] будет последним. Видимо, да.

– Сказали вообще на эту тему не разговаривать?

– У нас, понимаешь, бюджетный клуб, и очень трепетно к этим моментам относятся. Посещаемость говорит сама за себя, могу только это сказать, – сказал вратарь «Крыльев Советов» в интервью журналисту Севастиану Терлецкому.

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50 комментариев

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tyuiop tyuiop
Ответ Le Os
Я не собираюсь делать какую то хрень что бы на футбол ходить....
и правильно
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Алекс Я
Ответ Поцелуй Оздоева
Ты сейчас гордишься тем, что следуешь за стадом, которое пастух контролирует, я правильно понял?
Стадо это фаны.они и ходят стадом и пастух у них есть.они и на трибунах бех указания этого пастуха и пукнуть не могут.в отличии от вас я иду -куда сам хочу ,никто мне не указ..
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Le Os
Ответ tyuiop tyuiop
это ответ не на фан айди а на комментарий Новикова было интервью Фролова где он говорил о политике, его взгляды специфичны
Я не собираюсь делать какую то хрень что бы на футбол ходить....
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Илья Деньгин
Очень нравится Фролов, умный парень. Приятно его реплики читать
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Grinin
Ответ Пётр Горохов
Если честно, я никогда не понимал, в чем такая проблема с Фан-Айди. Когда я в юности был активным фанатом, меня ради поездки на футбол не останавливал прогул работы и учебы одновременно и поездка на 200 км всемером в легковом автомобиле. То, что современные фанаты ради любимого клуба не могут или не хотят пройти какую-то регистрацию в интернете, для меня не понятно. Видимо для них в футболе на первом месте не любимый клуб, а что-то другое. Иных объяснений у меня нет, но если у кого есть - пишите
Я, тоже, много ездил. А сейчас бы ни за что.
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Владимир Самсонов
Ответ Пётр Горохов
Если честно, я никогда не понимал, в чем такая проблема с Фан-Айди. Когда я в юности был активным фанатом, меня ради поездки на футбол не останавливал прогул работы и учебы одновременно и поездка на 200 км всемером в легковом автомобиле. То, что современные фанаты ради любимого клуба не могут или не хотят пройти какую-то регистрацию в интернете, для меня не понятно. Видимо для них в футболе на первом месте не любимый клуб, а что-то другое. Иных объяснений у меня нет, но если у кого есть - пишите
Так фанаты по большей части против этой вещи скорее из-за политических причин (бессмысленный контроль). А вот для обычных болельщиков - регистрация и визит в МФЦ становится поводом для отказа от похода на стадион.
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Barvex
Признал, что футболисты - это элементы системы.
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CaSpeR-13
Ответ Адепт Суперлиги
из СИЗО пишете или из колонии, не приспособленец наш?
джикия сказал что против фанайди и его отменить надо, крапин, глебов. Они все в СИЗО???
Только один приспособленец обоccался вслух сказать
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Шапка Сёмина
Ответ Пётр Горохов
Если честно, я никогда не понимал, в чем такая проблема с Фан-Айди. Когда я в юности был активным фанатом, меня ради поездки на футбол не останавливал прогул работы и учебы одновременно и поездка на 200 км всемером в легковом автомобиле. То, что современные фанаты ради любимого клуба не могут или не хотят пройти какую-то регистрацию в интернете, для меня не понятно. Видимо для них в футболе на первом месте не любимый клуб, а что-то другое. Иных объяснений у меня нет, но если у кого есть - пишите
проблема не в оформлении, не в том что нужно идти в МФЦ, а проблема в другом
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Digger86
Ответ Алекс Я
А кому вы нужны?тем более на этом антироссийском и русофобском сайте.К сожалению у нас демократия и свобода слова,которую многие здесь понимают как вседозволенность.
Я думал, что русофобы это те, кто уничтожает города с русскоязычным населением.. а оказывается это те, кто на сайтике сидит и комменты строчит
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Rio de Janeiro
Ответ Andrew Chepaylo
Судя по комментариям денюжку отрабатывает. "Россия самая демократическая страна со свободой слова"🤡
Микола, какого это потерять 70% своей области?
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Пётр Горохов
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АГОШКИН Алексей
Согласен с ним на все 100.
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Алексей Ильин
Ответ Homelender_666
Всему своё время. Скоро и Спортс нагнут.
Я подобные комментарии уже больше 10 лет тут читаю. Но почему-то воз и ныне там.
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Адепт Суперлиги
Ответ CaSpeR-13
А помните как фролов сказал не очень хвалебные слова в адрес руководства страны так ему тут оды и дефирамбы пели как человеку со стальными яйцами, а оказывается по факту такой же приспособленец
из СИЗО пишете или из колонии, не приспособленец наш?
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tyuiop tyuiop
Ответ Валерий Питерский
Почему? Хочется разобраться. И при чём тут масоны? Сам не видишь как упало посещаемость? Мне кажется это яркий пример. Так что Флоров прав. И, заметь, он многого не озвучил, из того что думает. Уверен.
это ответ не на фан айди а на комментарий Новикова
было интервью Фролова где он говорил о политике, его взгляды специфичны
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Rifat Saymanov
еще одна жертва режима на бюджетные деньги
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Поцелуй Оздоева
Ответ Алекс Я
А это ,что бы сбить с вас спесь.вы тут надуваете щёки от важности ,думая ,что.представляете какие то массы людей.но даже здесь вас не более сотни.
Ты сейчас гордишься тем, что следуешь за стадом, которое пастух контролирует, я правильно понял?
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Игорь Волков
Смешно смотреть, как чиновники защищают дефицит бюджета. Ведь футбол в РФ убыточен, находится на балансе региональных бюджетов. Бюджеты по сути лишают и так небольших собственных средств для того, чтобы угодить силовикам, пишущим отчеты о деструктивности субкультуры футбольных фанатов
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Валерий Питерский
Ответ CaSpeR-13
А помните как фролов сказал не очень хвалебные слова в адрес руководства страны так ему тут оды и дефирамбы пели как человеку со стальными яйцами, а оказывается по факту такой же приспособленец
А что он там говорил, я не в курсе.
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Сергей Спиридонов
Вопрос к болельщикам почему им плевать на любимый клуб?
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CaSpeR-13
А помните как фролов сказал не очень хвалебные слова в адрес руководства страны так ему тут оды и дефирамбы пели как человеку со стальными яйцами, а оказывается по факту такой же приспособленец
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Andrew Chepaylo
Ответ Dmitriy D.
От того, кто за месяц с момента регистрации умудрился здесь настрочить почти 800 комментариев, странно слышать о том, какой это плохой русофобско/антироссийский сайт. Откуда такая большая активность на этом безусловно омерзительном ресурсе?
Судя по комментариям денюжку отрабатывает. "Россия самая демократическая страна со свободой слова"🤡
+11
-2
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Алекс Я
Ответ Dmitriy D.
От того, кто за месяц с момента регистрации умудрился здесь настрочить почти 800 комментариев, странно слышать о том, какой это плохой русофобско/антироссийский сайт. Откуда такая большая активность на этом безусловно омерзительном ресурсе?
Комментарий скрыт
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-21
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Валерий Охотин
Ответ Уэмбли Стедиум
Уйди -- fan ID. (Возможно мой последний коммент)
Уйди.
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