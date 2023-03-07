Депутат Госдумы от «Единой России» о частичной отмене Fan ID: «Поступят предложения – готовы рассмотреть»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Политика Fan ID Футбол

В «Единой России» заявили, что готовы рассмотреть проект о частичной отмене Fan ID.

Об этом рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что фракция готова создать проект о частичной отмене Fan ID в соавторстве с «Единой Россией».

– Я об этом, честно говоря, ничего не слышал. Никаких предложений от Обухова или других коммунистов мне, моим товарищам пока, по крайней мере, не поступало. И вопрос в том, что именно предлагает Обухов. В чем концепция?

– В отмене Fan ID для внутренних соревнований.

– Давайте тогда послушаем их, когда поступят предложения. И тогда будем смотреть, потому что разные точки зрения есть на эту тему. Пока ничего не поступало. Поступит, готовы рассмотреть, – сказал Матвейчев.

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15 комментариев

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schwein
Опять сограждан господа депутаты-наперсточники дарят, отвлекая внимание видимостью кипучей деятельность.
О какой частичной отмене идёт речь, если в законе о спорте только общее описание что такое "персонифицированная карта" и для чего она нужна. Все остальное отдано на откуп правительства.
Именно правительство решило, что карта нужна только для РПЛ.
Соответственно и исправлять нужно решение правительства, а не закон.
Но от правительства по этом вопросу тишина, что в общем то не удивительно.
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Михаил Хромаков
А почему сразу было адекватно не рассмотреть сей вопрос?
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гилберт
Протест не арест. Подадут, рассмотрим.
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Spartakus1984
Так же депутаты письма и предложения обычных граждан рассматривают?Т.е не получают даже письма?
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Prokuror Prokurorov
Отними у людей что-то, дождись недовольства, потом верни (желательно часть).... ПРОФИТ, ТЫ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛИТИК.
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Российский пользователь
Ржу не могу, настоящий депутат!
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Михаил1970
— Счёт насчёт счёта! Граф считает счета на своём счету! Это так просто не кончится. Мы ещё сведём с вами счёты!
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Алекс 777
поступят от кого? явно не от тех, кто якобы выбрал этого товарища
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Ковид 07.10.52
Как же они надоели с частичными .... то мобилизация, теперь отмена закона....как бы ваше сборище целиком отменить...
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Добрый Ретроград
А можно вместе с фан-уйди "едим Россию" отменить?
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kwinto88
Только полная отмена! Но к сожалению, при нынешней власти этого не будет
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Екн Лор
У нас в стране всё частично - частичная отмена, частичная мобилизация, частичный экономический рост, частичная Запорожская область и Донбасс
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BZB
Рассмотреть не значит отменить.
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Kanan Jarrus
частично отменят для ветеранов сво с одной ногой и 6 детьми
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Кан и Баллак сидят в баре
Что ж не до конца договорил - "Рассмотрим и подтерёмся ими "
+7
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