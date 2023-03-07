Депутат Госдумы от «Единой России» о частичной отмене Fan ID: «Поступят предложения – готовы рассмотреть»
В «Единой России» заявили, что готовы рассмотреть проект о частичной отмене Fan ID.
Об этом рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что фракция готова создать проект о частичной отмене Fan ID в соавторстве с «Единой Россией».
– Я об этом, честно говоря, ничего не слышал. Никаких предложений от Обухова или других коммунистов мне, моим товарищам пока, по крайней мере, не поступало. И вопрос в том, что именно предлагает Обухов. В чем концепция?
– В отмене Fan ID для внутренних соревнований.
– Давайте тогда послушаем их, когда поступят предложения. И тогда будем смотреть, потому что разные точки зрения есть на эту тему. Пока ничего не поступало. Поступит, готовы рассмотреть, – сказал Матвейчев.
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О какой частичной отмене идёт речь, если в законе о спорте только общее описание что такое "персонифицированная карта" и для чего она нужна. Все остальное отдано на откуп правительства.
Именно правительство решило, что карта нужна только для РПЛ.
Соответственно и исправлять нужно решение правительства, а не закон.
Но от правительства по этом вопросу тишина, что в общем то не удивительно.