Депутат Госдумы от «Единой России» о частичной отмене Fan ID: «Поступят предложения – готовы рассмотреть»

В «Единой России» заявили, что готовы рассмотреть проект о частичной отмене Fan ID.

Об этом рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что фракция готова создать проект о частичной отмене Fan ID в соавторстве с «Единой Россией».

– Я об этом, честно говоря, ничего не слышал. Никаких предложений от Обухова или других коммунистов мне, моим товарищам пока, по крайней мере, не поступало. И вопрос в том, что именно предлагает Обухов. В чем концепция?

– В отмене Fan ID для внутренних соревнований.

– Давайте тогда послушаем их, когда поступят предложения. И тогда будем смотреть, потому что разные точки зрения есть на эту тему. Пока ничего не поступало. Поступит, готовы рассмотреть, – сказал Матвейчев.

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