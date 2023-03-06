Депутат Обухов о Fan ID: «Милонов показушно возмущается, еще смешнее следить за «кульбитами» Журовой. Единороссы не будут единороссами, если начнут признавать свои ошибки»
Депутат КПРФ Сергей Обухов прокомментировал ситуацию с Fan ID.
Ранее КПРФ и Обухов предложили «Единой России» отменить паспорт болельщика для внутренних турниров и оставить для международных. Перед этим депутат Виталий Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала»
«Депутаты-единороссы делятся в публичном пространстве своими «невероятными» открытиями – оказывается, Fan ID крайне плохо сказывается на посещаемости стадионов. Депутат Виталий Милонов уже грозится подготовить инициативу об отмене Fan ID и направить ее в Правительство.
Вот так поворот! Кто бы мог подумать, что эта идея окажется такой неудачной... А я скажу, кто. Ваш покорный слуга депутат Обухов, да и вся фракция КПРФ в Госдуме! Вот кто об этом твердил с самого момента появления идеи о введении Fan ID на российских стадионах.
При этом мы не только говорили, но и внесли на рассмотрение законопроект об отмене Fan ID за авторством депутатов С.П. Обухова, А.А. Ющенко, В.П. Исакова и Д.А. Парфенова. И было это еще в июне прошлого года.
Вот ссылка в базе данных Госдумы, если хотите убедиться и ознакомиться лично. И спустя уже больше полугода мы до сих пор не можем дождаться рассмотрения законопроекта в Государственной Думе. Так же, как не можем добиться проведения Круглого стола по теме Fan ID.
Да и лично я неоднократно писал депутатские запросы в Правительство РФ на эту тему – как до, так и после принятия законопроекта о Fan ID. Коммунистами этот вопрос поднимался неоднократно. Мы прекрасно понимали, к чему это все приведет.
Да, само собой, единороссы сейчас предпочтут не замечать и наш законопроект, и все запросы, которые мы направляли нашим министрам.
Очень смешно смотреть за заявлениями Виталия Милонова, который теперь показушно возмущается: «Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта».
Ну, вообще-то Fan ID вводили с ведома и одобрения фракции «Единая Россия». Неужели господин Милонов и его коллеги по фракции не знали, за что они голосуют, когда этот законопроект проходил все три чтения в парламенте? Очень интересно.
Еще смешнее следить за «кульбитами» другой единоросски – Светланы Журовой, одной из главных сторонниц и защитниц Fan ID. Вчера она уже заявила, что для отмены Fan ID необязательно отменять закон о Fan ID. Ну, привычная картина. Единороссы не будут единороссами, если вдруг начнут признавать свои ошибки и перестанут делать вид, что все идет по плану.
Впрочем, если по итогу Fan ID все-таки получится отменить на российских стадионах, пусть и через обращение депутата Милонова, это все равно будет позитивным исходом для простых людей, которые вновь получат возможность ходить на футбол», – написал Обухов.
КПРФ предложила «Единой России» отменить Fan ID для внутренних турниров и оставить для международных
Депутат Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала»
Депутат Журова о Fan ID: «Правительство, Минспорт, РФС могут отменить его без отмены закона»
как историк могу сказать точно...по уму мы не начнём жить в ближайшие 50-80 лет...к большому моему сожалению...страну и людей жаль, но я для себя давным-давно выводы сделал и всех перевез в Европу,
оставив в Москве только квартиру, дачу и гаражи...ну и сам наездами бываю...
Оппозиционер может поддерживать и крым наш и армию РФ,
но для тебя видно оппозиционер этот тот кто в всу донатит, с таким мировоззрением Россиюшка еще долго будет там где она сейчас,
...истина в том что либерализм в РФ убили местные юродивые представители, с чего то решившие что либерализм это значит целовать в жопу западноевропейцев
20 это много даже с учётом кузьмы
Идеология коммунизма токсична до нельзя, эти люди 100 лет загоняли страну в нищету и руками своей карательной системы продолжают прессовать свой народ. И самое страшное, что продолжают дурить голову своими лжеидеями.
Как раз 20 тысяч прироста это и есть те самые кузьмичи, которым пофиг на карточку.
Бармен: Здравствуйте, Геннадий Андреевич.
А по факту, банальный хайп и попытка набрать электорат.