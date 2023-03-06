Депутат Обухов о Fan ID: «Милонов показушно возмущается, еще смешнее следить за «кульбитами» Журовой. Единороссы не будут единороссами, если начнут признавать свои ошибки»

Депутат КПРФ Сергей Обухов прокомментировал ситуацию с Fan ID.

Ранее КПРФ и Обухов предложили «Единой России» отменить паспорт болельщика для внутренних турниров и оставить для международных. Перед этим депутат Виталий Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала»

«Депутаты-единороссы делятся в публичном пространстве своими «невероятными» открытиями – оказывается, Fan ID крайне плохо сказывается на посещаемости стадионов. Депутат Виталий Милонов уже грозится подготовить инициативу об отмене Fan ID и направить ее в Правительство.

Вот так поворот! Кто бы мог подумать, что эта идея окажется такой неудачной... А я скажу, кто. Ваш покорный слуга депутат Обухов, да и вся фракция КПРФ в Госдуме! Вот кто об этом твердил с самого момента появления идеи о введении Fan ID на российских стадионах.

При этом мы не только говорили, но и внесли на рассмотрение законопроект об отмене Fan ID за авторством депутатов С.П. Обухова, А.А. Ющенко, В.П. Исакова и Д.А. Парфенова. И было это еще в июне прошлого года.

Вот ссылка в базе данных Госдумы, если хотите убедиться и ознакомиться лично. И спустя уже больше полугода мы до сих пор не можем дождаться рассмотрения законопроекта в . Так же, как не можем добиться проведения Круглого стола по теме Fan ID.

Да и лично я неоднократно писал депутатские запросы в Правительство РФ на эту тему – как до, так и после принятия законопроекта о Fan ID. Коммунистами этот вопрос поднимался неоднократно. Мы прекрасно понимали, к чему это все приведет.

Да, само собой, единороссы сейчас предпочтут не замечать и наш законопроект, и все запросы, которые мы направляли нашим министрам.

Очень смешно смотреть за заявлениями , который теперь показушно возмущается: «Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта».

Ну, вообще-то Fan ID вводили с ведома и одобрения фракции «Единая Россия». Неужели господин Милонов и его коллеги по фракции не знали, за что они голосуют, когда этот законопроект проходил все три чтения в парламенте? Очень интересно.

Еще смешнее следить за «кульбитами» другой единоросски – Светланы Журовой, одной из главных сторонниц и защитниц Fan ID. Вчера она уже заявила, что для отмены Fan ID необязательно отменять закон о Fan ID. Ну, привычная картина. Единороссы не будут единороссами, если вдруг начнут признавать свои ошибки и перестанут делать вид, что все идет по плану.

Впрочем, если по итогу Fan ID все-таки получится отменить на российских стадионах, пусть и через обращение депутата Милонова, это все равно будет позитивным исходом для простых людей, которые вновь получат возможность ходить на футбол», – написал Обухов.

КПРФ предложила «Единой России» отменить Fan ID для внутренних турниров и оставить для международных

Депутат Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала»

Депутат Журова о Fan ID: «Правительство, Минспорт, РФС могут отменить его без отмены закона»