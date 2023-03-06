Депутат Обухов о Fan ID: «Милонов показушно возмущается, еще смешнее следить за «кульбитами» Журовой. Единороссы не будут единороссами, если начнут признавать свои ошибки»

Теги премьер-лига Россия болельщики Светлана Журова Государственная дума стадионы Виталий Милонов Политика Fan ID Сергей Обухов Футбол

Депутат КПРФ Сергей Обухов прокомментировал ситуацию с Fan ID.

Ранее КПРФ и Обухов предложили «Единой России» отменить паспорт болельщика для внутренних турниров и оставить для международных. Перед этим депутат Виталий Милонов сообщил, что готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала»

«Депутаты-единороссы делятся в публичном пространстве своими «невероятными» открытиями – оказывается, Fan ID крайне плохо сказывается на посещаемости стадионов. Депутат Виталий Милонов уже грозится подготовить инициативу об отмене Fan ID и направить ее в Правительство.

Вот так поворот! Кто бы мог подумать, что эта идея окажется такой неудачной... А я скажу, кто. Ваш покорный слуга депутат Обухов, да и вся фракция КПРФ в Госдуме! Вот кто об этом твердил с самого момента появления идеи о введении Fan ID на российских стадионах.

При этом мы не только говорили, но и внесли на рассмотрение законопроект об отмене Fan ID за авторством депутатов С.П. Обухова, А.А. Ющенко, В.П. Исакова и Д.А. Парфенова. И было это еще в июне прошлого года.

Вот ссылка в базе данных Госдумы, если хотите убедиться и ознакомиться лично. И спустя уже больше полугода мы до сих пор не можем дождаться рассмотрения законопроекта в Государственной Думе. Так же, как не можем добиться проведения Круглого стола по теме Fan ID.

Да и лично я неоднократно писал депутатские запросы в Правительство РФ на эту тему – как до, так и после принятия законопроекта о Fan ID. Коммунистами этот вопрос поднимался неоднократно. Мы прекрасно понимали, к чему это все приведет.

Да, само собой, единороссы сейчас предпочтут не замечать и наш законопроект, и все запросы, которые мы направляли нашим министрам.

Очень смешно смотреть за заявлениями Виталия Милонова, который теперь показушно возмущается: «Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта».

Ну, вообще-то Fan ID вводили с ведома и одобрения фракции «Единая Россия». Неужели господин Милонов и его коллеги по фракции не знали, за что они голосуют, когда этот законопроект проходил все три чтения в парламенте? Очень интересно.

Еще смешнее следить за «кульбитами» другой единоросски – Светланы Журовой, одной из главных сторонниц и защитниц Fan ID. Вчера она уже заявила, что для отмены Fan ID необязательно отменять закон о Fan ID. Ну, привычная картина. Единороссы не будут единороссами, если вдруг начнут признавать свои ошибки и перестанут делать вид, что все идет по плану.

Впрочем, если по итогу Fan ID все-таки получится отменить на российских стадионах, пусть и через обращение депутата Милонова, это все равно будет позитивным исходом для простых людей, которые вновь получат возможность ходить на футбол», – написал Обухов.

КПРФ предложила «Единой России» отменить Fan ID для внутренних турниров и оставить для международных

Депутат Милонов готовит инициативу об отмене Fan ID: «Это безумие – добились противоположного эффекта. Система себя не оправдала»

Депутат Журова о Fan ID: «Правительство, Минспорт, РФС могут отменить его без отмены закона»

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51 комментарий

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dakota01
Ответ Phantom1289
Не понимаю местных. Фан айди плохо. Какие то депутаты начинают говорить об отмене (они с самого начала были так то против и голосовали за это), местных опять не устраивает. Популизм и тд. Да даже если и так. Это же хорошо, что об этом говорят в открытую. Еще и действующую власть хаят. Что в этом плохого то? Как бы всегда оппозиция на этом и строит свою повестку.
А это не местные)
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Красная стрела
Ответ RembaXXX
Оппозиционер, который крым наш поддерживает и Зюганова, ну ну. Обычный популист, хайпануть пытается на ненависти к власти.
«Крым наш» не поддерживает только предатель😄каких бы взглядов он не был. Монархист, коммунист или едрос.
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dakota01
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ряженый оппозиционеришка. За Крым и левые новые республики в один голос голосовали, а тут вдруг против)))
чё ты несёшь!?
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тигр настоящий
на нары их всех .... жулики и воры
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lazzziale
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Может кто-нибудь объяснить, почему в этой стране все всегда делается через ж...? В частности, вот этот закон. И неужели мы никогда не начнем жить рационально, по уму?
И неужели мы никогда не начнем жить рационально, по уму?....
как историк могу сказать точно...по уму мы не начнём жить в ближайшие 50-80 лет...к большому моему сожалению...страну и людей жаль, но я для себя давным-давно выводы сделал и всех перевез в Европу,
оставив в Москве только квартиру, дачу и гаражи...ну и сам наездами бываю...
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Hong Kil
Вообще заметил, что политиков которые думают о людях, всегда клеймят популистами или показушниками. Настоящий политик думает только о себе.
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Ф_Крюгер
Ответ zhukas58
Сказал человек, поддержавший войну..
Ее поддержали все т.н. "депутаты"
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Phantom1289
Даже если это и популизм. то в этом нет ничего плохого, если они смогут протолкнуть отмену. Как бы этого то все и ждут. Чем все не довольны то.
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Владимир Самсонов
Ответ RembaXXX
Оппозиционер, который крым наш поддерживает и Зюганова, ну ну. Обычный популист, хайпануть пытается на ненависти к власти.
Любая политическая сила, которая иметь хоть какие-нибудь электральные амбиции будет поддерживать Крым -наш. Как минимум, потому что электорат на 90-95 процентов поддерживает. Даже Навальный , не собирался отдавать Крым
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IrbIS
Ответ RembaXXX
Оппозиционер, который крым наш поддерживает и Зюганова, ну ну. Обычный популист, хайпануть пытается на ненависти к власти.
ты видимо перепутал, оппозиционер не равно враг России,
Оппозиционер может поддерживать и крым наш и армию РФ,
но для тебя видно оппозиционер этот тот кто в всу донатит, с таким мировоззрением Россиюшка еще долго будет там где она сейчас,
...истина в том что либерализм в РФ убили местные юродивые представители, с чего то решившие что либерализм это значит целовать в жопу западноевропейцев
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Красная стрела
Ответ Sobachkin
Зато КПРФ тявкает, но нужные кнопки жмёт....по указу сверху
А что жмут?. Против пенсионной голосовали, против фан айди тоже. Что они, что Справедливая, порой не плохие законы пускает на рассмотрение. Что тут сделаешь, если едро всё пресекает на корню.
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Зубы Дзюбы
Ответ schwein
Легко. Посещаемость Петровского была 20 тысяч, средняя посещаемость Газпром арены - больше 40. Как раз 20 тысяч прироста это и есть те самые кузьмичи, которым пофиг на карточку.
Ну давай логически рассуждать, почему в Москве тогда у 3 клубов меньше пришло. Без шуток про футбольную столицу и т.п.
20 это много даже с учётом кузьмы
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Phantom1289
Ответ schwein
Ага. Во фракции КПРФ в госдуме 57 человек, а проголосовавших против закона всего 54. Чет не вяжется
Что не вяжется у тебя? Что 3 человека не проголосовали против?
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zhukas58
Сказал человек, поддержавший войну..
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Гуго
Ответ Николай Иванов
Ну в КПРФ есть опозиционные депутаты хоть их и единицы,тот же Бондаренко например
Знаешь анекдот про хорошие гробы и плохие?
Идеология коммунизма токсична до нельзя, эти люди 100 лет загоняли страну в нищету и руками своей карательной системы продолжают прессовать свой народ. И самое страшное, что продолжают дурить голову своими лжеидеями.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ряженый оппозиционеришка. За Крым и левые новые республики в один голос голосовали, а тут вдруг против)))
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Boni
А вы друзья кск не садитесь...)
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Phantom1289
Ответ petrvolgograd
ага, а закон типа не они принимали)
Не принимали. Вы бы для начала бы ознакомились бы. КПРФ против голосовали. Но их было меньшинство. Но вы сейчас плюсиков насобираете от таких же, кто даже вопрос сначала не изучает.
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schwein
Ответ Зубы Дзюбы
Потому что думать не умеют. Определённо не ожидали что настолько полыхнет, думали кузьмичей будут достаточно. Мне больше интересно, где в Питере 20 тысяч нашли желающих
Легко. Посещаемость Петровского была 20 тысяч, средняя посещаемость Газпром арены - больше 40.
Как раз 20 тысяч прироста это и есть те самые кузьмичи, которым пофиг на карточку.
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инок
А зачем тогда вы за закон о Fan ID тогда проголосовали?
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Саша Пушкин
Ответ Глазированный сырок
А вот и псевдооппозиция подкатила
Заходят в бар коммунист, капиталист, православный и атеист.
Бармен: Здравствуйте, Геннадий Андреевич.
+5
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Phantom1289
Не понимаю местных. Фан айди плохо. Какие то депутаты начинают говорить об отмене (они с самого начала были так то против и голосовали за это), местных опять не устраивает. Популизм и тд. Да даже если и так. Это же хорошо, что об этом говорят в открытую. Еще и действующую власть хаят. Что в этом плохого то? Как бы всегда оппозиция на этом и строит свою повестку.
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schwein
Ответ Phantom1289
Они так то против голосовали.
Ага. Во фракции КПРФ в госдуме 57 человек, а проголосовавших против закона всего 54. Чет не вяжется
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schwein
Жаль, что сайт гусдумы не публикует информацию о том, как персонально голосовали депутаты за закон. А то бы всплыло много чего интересного.
А по факту, банальный хайп и попытка набрать электорат.
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Phantom1289
Ответ Sobachkin
Зато КПРФ тявкает, но нужные кнопки жмёт....по указу сверху
Они так то против голосовали.
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