В АПЛ могут ввести лимит на легионеров. FA обеспокоена, что англичан в лиге становится меньше

В FA обеспокоены снижением числа англичан в составах клубов АПЛ.

Как пишет The Times, (FA) выразила озабоченность наплывом иностранцев в . Это считают неожиданным последствием брексита.

За два предыдущих трансферных окна клубы АПЛ подписали в два раза больше иностранцев, чем за любое другое предыдущее трансферное окно.

Глава FA Марк Буллингем заявил, что ассоциация может ограничить число иностранцев в клубах АПЛ, чтобы гарантировать места англичанам. Буллингем сказал, что на прошлой неделе лишь 28% игроков, вышедших на поле в матчах АПЛ, представляли Англию. На протяжении всего сезона их количество составляет примерно 30%.

«Очень важно ограничить приток игроков. После брексита число англичан в возрасте до 21 года, которые получают игровое время, сократилось примерно в два раза. Эта тенденция беспокоит нас», – сказал Буллингем.

По словам Буллингема, одно из возможных решений в сложившейся ситуации – смягчение визовых правил для ограниченного числа иностранцев в обмен на гарантии игрового времени для англичан.

«Эта система позволит клубам подписывать меньшее число игроков при более мягких требованиях. Они смогут подписать явно талантливого игрока до того, как он наберет необходимое количество очков [для получения визы]. Тогда его купят не за 30 млн фунтов, а за 3 млн.

Игроков, которые действительно добавят АПЛ ценность, не так много. Если начинается аукцион, то это лишь повышает цену.

и были интересны клубам АПЛ в прошлом году. Тогда они, вероятно, смогли бы получить разрешение на работу. Но их купили в этом году, и это, вероятно, обошлось в 20 раз дороже, чем могло бы. Нужен контроль – это ключевой момент. Нельзя просто открывать шлюзы», – сказал Буллингем.

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