В АПЛ могут ввести лимит на легионеров. FA обеспокоена, что англичан в лиге становится меньше

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В FA обеспокоены снижением числа англичан в составах клубов АПЛ.

Как пишет The Times, Футбольная ассоциация Англии (FA) выразила озабоченность наплывом иностранцев в АПЛ. Это считают неожиданным последствием брексита.

За два предыдущих трансферных окна клубы АПЛ подписали в два раза больше иностранцев, чем за любое другое предыдущее трансферное окно.

Глава FA Марк Буллингем заявил, что ассоциация может ограничить число иностранцев в клубах АПЛ, чтобы гарантировать места англичанам. Буллингем сказал, что на прошлой неделе лишь 28% игроков, вышедших на поле в матчах АПЛ, представляли Англию. На протяжении всего сезона их количество составляет примерно 30%.

«Очень важно ограничить приток игроков. После брексита число англичан в возрасте до 21 года, которые получают игровое время, сократилось примерно в два раза. Эта тенденция беспокоит нас», – сказал Буллингем.

По словам Буллингема, одно из возможных решений в сложившейся ситуации – смягчение визовых правил для ограниченного числа иностранцев в обмен на гарантии игрового времени для англичан.

«Эта система позволит клубам подписывать меньшее число игроков при более мягких требованиях. Они смогут подписать явно талантливого игрока до того, как он наберет необходимое количество очков [для получения визы]. Тогда его купят не за 30 млн фунтов, а за 3 млн.

Игроков, которые действительно добавят АПЛ ценность, не так много. Если начинается аукцион, то это лишь повышает цену.

Энцо Фернандес и Михаил Мудрик были интересны клубам АПЛ в прошлом году. Тогда они, вероятно, смогли бы получить разрешение на работу. Но их купили в этом году, и это, вероятно, обошлось в 20 раз дороже, чем могло бы. Нужен контроль – это ключевой момент. Нельзя просто открывать шлюзы», – сказал Буллингем.

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77 комментариев

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Mbest77
Ответ Alda
Ну удачи, знаю одну лигу, где ввели лимит, сборная стала нереально сильной, не знаем куда талант весь деть, один за одним блистают.
Так то у бритов сборная тоже не особо блистает в сравнении с абсолютно топовым уровнем чемпионата
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Mbest77
Ответ A O
Обьедененный чемпионат с Шотландией и Ирландией, ГAB - ГAB
Извольте, это же Британия.
The gav, the gav!
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nick-basil
Пока АПЛ главный футбольный проект. Не надо пальму раскачивать
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The_Royal
Сразу с Fan ID пусть вводят
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QWertY
Ответ Дядь Валакас
В таком случае мы увидим на полях такую английскую древесину, как Фил Джонс и Харри Магуайр
Если Джонс, который является чемпионом Англии -древесина, то как охарактеризовать Слиппи Джи?)
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Дильяр Рахматуллин
Ответ A O
Обьедененный чемпионат с Шотландией и Ирландией, ГAB - ГAB
скорее уж, с Уэльсом, а не Ирландией.
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Кино Музыка
Ждем истерики по этому поводу)
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ARIGAMI ARIGAMI
Какой бред 🤦🏻‍♂️
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Syndycate
Так и до fan id дойдут)
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Эрдем Эрдем
Из этих 28 % по англичанами являются лишь 10, остальные такие же легионеры, так что не надо тут. А если уж и введут, то пусть введут ещё и порог цены на этих "ангичан", иначе тот же Грилиш был бы куплен за 200 млн, а не за 100.
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Mr. Jones
Ответ 2vdhrvmmzf
Биллингема похоже за 200+ купят такими темпами
Реал.)))
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Mr. Jones
Ответ Зизуха
Сборной Англии это никак не поможет, всё равно ничего не выиграют
Сборной Англии очень помог бы топовый тренер, но его не хочет видеть у руля руководство FA.
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Сергей Кабошин
Оо, мы знаем, что делать
Короче, англичане, вам нужен лимит 8+15, поверьте на слово
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Rudenzik
Ответ Alda
Ну удачи, знаю одну лигу, где ввели лимит, сборная стала нереально сильной, не знаем куда талант весь деть, один за одним блистают.
Но ведь сборная реально стала сильной, без поражений идут
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Милчик
Ответ Alda
Ну удачи, знаю одну лигу, где ввели лимит, сборная стала нереально сильной, не знаем куда талант весь деть, один за одним блистают.
а что не появились молодые перспективные ребята? И в Зените есть, в Локо, Спартаке, ЦСКА, не порите чушь, еще кто то и плюсует, наверное те, кто не читая ставят плюсики
+6
-5
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Сычёв Сергей
и вот теперь мы увидим на спортсе 100500 статей о том, что лимит это спасение чемпионата, сборной, страны, вселенной!
Ничего такого не увидим, не выдумывай, лимит это плохо
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dimamak10
Бред конечно. Сильные англичане в любом случае выиграют конкуренцию да и у сборной сильный состав без лимита. Есть яркие примеры Фодена и Рэшфорда, игроки академии основные в своих клубах пробились без лимита
+5
-2
+3
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panda_07
Во всех топах лучший или один из лучших игрков-англичанин.
Арсенал-Сака
Сити-Фоден, Грилиш
МЮ-Рэшфорд, Шоу
Ньюкасл-Трипье
Тоттенхем-Кейн
Челси-Маунт
+ всякие Райсы, Беллингемы и тд
+8
-2
+6
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Total_90
Ответ Сычёв Сергей
и вот теперь мы увидим на спортсе 100500 статей о том, что лимит это спасение чемпионата, сборной, страны, вселенной!
одним комментарием описали весь спортс и большинство комментаторов)
+2
-4
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Bazilic
Это говорит об уровне английских игроков
В Англии и так проблема с паспортистами, за которых нужно лямов 30 накинуть, а с лимитом все еще хуже будет
+1
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Денис Давыдов
Ответ Сычёв Сергей
и вот теперь мы увидим на спортсе 100500 статей о том, что лимит это спасение чемпионата, сборной, страны, вселенной!
ну либо что в фа сидят дебилы.
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Андрей Балабаев
Перенимают передовой российский опыт
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-1
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dmitriy
Ему нужно проконсультироваться по этому вопросу с РФС, они профессионалы в этом…….
0
0
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Илья Ганин
Весь прикол в том, что лига не подстилка, это не рфия. Да и в АПЛ достаточно англичан так-то.
0
-4
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deadjoker
Ну госнадзор уже ввели, теперь лимит, неадекватные ветераны есть, называется тоже премьер лига.

Получается в РПЛ сидели новаторы?
+9
0
+9
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