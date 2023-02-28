Гвардиола пошутил о возвращении «МЮ»: «Если они потратят еще немного денег. Когда я пришел в «Сити», думал, что «Юнайтед» будет с нами на равных»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок английской лиги Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги.

В финале «МЮ» обыграл «Ньюкасл» (2:0) и завоевал первый трофей c 2017 года. «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы выигрывал Кубок лиги четыре раза подряд – с 2018 по 2021 год.

На пресс-конференции Гвардиоле задали вопрос, можно ли теперь говорить о том, что «МЮ» снова является сильным клубом. 

«Рано или поздно это должно было произойти, не так ли? Если они потратят еще чуть больше денег, то [можно будет сказать, что они вернулись]», – с улыбкой ответил Гвардиола.

«Все дело было в том, что они не тратили, правда же? Это нормально, они находятся в том положении, в котором должны быть. Реальность такова, что две команды – мы и «Ливерпуль» – невероятно преуспели в цифрах.

Когда я пришел сюда, я думал, что «Юнайтед» всегда будет идти рядом с нами, со их историей и всем остальным. Эрик [тен Хаг] проделал невероятную работу. А игроки – вы видите, насколько они преданы делу, как они пытаются добиться успеха вместе. Когда ты пять или шесть лет (до Кубка лиги «МЮ» не выигрывал трофеев в течение 5 лет и 278 дней – Sports.ru) не выигрывал ни одного титула, [это необходимо].

Я помню, когда выиграли наш первый Кубок лиги, все были взволнованы. Для игроков и персонала это было в новинку. В четвертый раз реакция была примерно такой: «Что ж, еще один. Все в порядке, обычный день в офисе». Это нормально», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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68 комментариев

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Артур Ганненко
Ответ Андрей Захаров
А кто может посчитать, сколько потратили Сити и МЮ с момента прихода Пепа?
Они тратили примерно одинаково, так что Пеп их правильно подколол.
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Артур Ганненко
Ответ Ярославец75
Алекс Фергюсон:Когда я пришел в Юнайтед, я думал, что Сити будет с нами на равных. Но им надо было потратить еще немного денежек, но это им тоже не помогало. Я решил им дать шанс и ушел на пенсию. P. S. Что б Сити быть на равных с Юнайтед, им еще не один десяток лет надо. И то не факт, что это получится. Временные спады бывают у всех, смутные времена у Юнайтед закончатся.
Сити не был на равных с мю в момент прихода Фергюссона, мю был статуснее и у него было больше ресурсов. Сэр Алекс конечно поднял мю ещё выше, но там равенства не было. А вот за последние лет 10, Сити и мю потратили примерно равные суммы, так что Пеп прав.
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Карма такая карма
Ну, может если Сити потратит ещё немного денег то и ЛЧ наконец выиграет, ага.
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MS-13
когда ты сюда пришел, мы думали, что ты лч будешь выигрывать каждый год, до сих пор ждем ....
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Kasatka Edvard
Ответ Morning Glory
Имеет право пошутить Пеп. За время его тренерства МЮ потратил не меньше на трансферы, чем Сити. При этом у МС 4 титула АПЛ, а у МЮ ни одного. Но почему-то говорят, что Пеп выигрывает исключительно из-за денег. Тогда почему МЮ не взял даже одной АПЛ?
господи, ты вообще знаешь про трофеи МЮ?) я не их фан, но сити без денег валялись в первой лиге в свое время, а юнайтед ни разу не вылетал из апл)
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Знаток Спорта
Ответ А.В.Бубнов
У пепки главный смысл жизни - это деньги, он всё мерит деньгами. Нет чтобы самому что-то слепить... Без богатенького дяди лысый физрук полнейшая некомпетентная бездарность
Иногда, думаю, люди реально такие тупые или просто сильно завидуют, что пишут ересь!
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bam bam
Ответ Nazar Kurtdurdyev
Гениально, как вообще все остальные не догадались до этого... "У меня будет свой лунапарк с блэкджеком и шл...ами" ©
ну куда лучше когда мендеш организовывает награду за Бэст и ее получает из года в год Роналду ?)
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Vezdexodof
Ответ Ярославец75
Алекс Фергюсон:Когда я пришел в Юнайтед, я думал, что Сити будет с нами на равных. Но им надо было потратить еще немного денежек, но это им тоже не помогало. Я решил им дать шанс и ушел на пенсию. P. S. Что б Сити быть на равных с Юнайтед, им еще не один десяток лет надо. И то не факт, что это получится. Временные спады бывают у всех, смутные времена у Юнайтед закончатся.
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Vezdexodof
Ответ ман сити фейк
И зеро АПЛ за 10 лет
Где ЛЧ за 140 лет???😂
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m0re
"Я помню, когда выиграли наш первый Кубок лиги, все были взволнованы. Для игроков и персонала это было в новинку. В четвертый раз реакция была примерно такой: «Что ж, еще один. Все в порядке, обычный день в офисе». Это нормально " ©

Пеп думает, что до него Сити вообще ничего не выигрывал? Кубок Лиги брали в 14 и 16 году.
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Moscwow
Ответ Nazar Kurtdurdyev
Гениально, как вообще все остальные не догадались до этого... "У меня будет свой лунапарк с блэкджеком и шл...ами" ©
Не все просто вывезут играть против Шапекоэнсе, Пумас и Васко да Гама
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Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
Да Киоун это видимо Fellx , оба за Арсенал, но почему то МЮ им покоя не даёт)ещё и возможность ответить как всегда блочит, как только его носом в его же каку ткнули)
комплексуют видимо
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ Moscwow
Кубок Жоана Гампера. Турнир, который каждый год летом организовывает Барселона и сама же в нем участвует. Состоит из одного матча
Гениально, как вообще все остальные не догадались до этого... "У меня будет свой лунапарк с блэкджеком и шл...ами" ©
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SCHOKKKK
Ответ А.В.Бубнов
У пепки главный смысл жизни - это деньги, он всё мерит деньгами. Нет чтобы самому что-то слепить... Без богатенького дяди лысый физрук полнейшая некомпетентная бездарность
Фактите жёстко, сэр
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BeastI666I
Ответ Someone from Internet
То ли дело сити клепает кубки ЛЧ пачками) Да и сам Пеп вообще-то хозяин КАЛа
он 6 апл взял за 11 лет?! если не путаю... это что мало?!
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Ivan Ivanych
Бред сказал, как обычно. С юмором у него очень туго.
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Ярославец75
Алекс Фергюсон:Когда я пришел в Юнайтед, я думал, что Сити будет с нами на равных. Но им надо было потратить еще немного денежек, но это им тоже не помогало. Я решил им дать шанс и ушел на пенсию. P. S. Что б Сити быть на равных с Юнайтед, им еще не один десяток лет надо. И то не факт, что это получится. Временные спады бывают у всех, смутные времена у Юнайтед закончатся.
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BeastI666I
Ответ Moscwow
Ты это Барсе расскажи, которые гордятся 45 кубкам Гампера
нет, не гордится
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Андрей Захаров
А кто может посчитать, сколько потратили Сити и МЮ с момента прихода Пепа?
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А.В.Бубнов
У пепки главный смысл жизни - это деньги, он всё мерит деньгами. Нет чтобы самому что-то слепить... Без богатенького дяди лысый физрук полнейшая некомпетентная бездарность
+10
-4
+6
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Moscwow
Ответ Nazar Kurtdurdyev
Кубкам чего? 🥴🤯
Кубок Жоана Гампера. Турнир, который каждый год летом организовывает Барселона и сама же в нем участвует. Состоит из одного матча
0
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
ну не понимает чел что для них этот КЛ это первый английский трофей
Да Киоун это видимо Fellx , оба за Арсенал, но почему то МЮ им покоя не даёт)ещё и возможность ответить как всегда блочит, как только его носом в его же каку ткнули)
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Анатолий Бабкин
Ответ 2ran
ооо..Пеп шутит про потраченные деньги) Сам-то небось только с резервистами играет, ведь так?)
Только воспитанниками!
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Aibek Zhaparov
Ответ 2vdhrvmmzf
Да наверное сильно бомбит с третьего места МЮ и кубка лиги за 10 лет, все таки Сити и близко не подошёл к этим достижениям
Ну, как подойти близко к мешку, который нарушает ФФП
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Aibek Zhaparov
Ответ Марат Романов
Вообще база.Так то у Манков просто гигантские траты на равне с Сити и Псж,а то и больше ,но выхлоп просто смешной .
у глоров Сити с математикой всегда были проблемы - МЮ никогда наравне не тратил с Сити. Намного меньше тратил. Если бы наравне тратил, то Смоллинг, Янг, Джонс не играли бы у МЮ до 2019 года.
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