Гвардиола пошутил о возвращении «МЮ»: «Если они потратят еще немного денег. Когда я пришел в «Сити», думал, что «Юнайтед» будет с нами на равных»

Пеп Гвардиола прокомментировал победу « » в Кубке английской лиги.

В финале «МЮ» обыграл «Ньюкасл» (2:0) и завоевал первый трофей c 2017 года. «Манчестер Сити» под руководством выигрывал Кубок лиги четыре раза подряд – с 2018 по 2021 год.

На пресс-конференции Гвардиоле задали вопрос, можно ли теперь говорить о том, что «МЮ» снова является сильным клубом.

«Рано или поздно это должно было произойти, не так ли? Если они потратят еще чуть больше денег, то [можно будет сказать, что они вернулись]», – с улыбкой ответил Гвардиола.

«Все дело было в том, что они не тратили, правда же? Это нормально, они находятся в том положении, в котором должны быть. Реальность такова, что две команды – мы и « » – невероятно преуспели в цифрах.

Когда я пришел сюда, я думал, что «Юнайтед» всегда будет идти рядом с нами, со их историей и всем остальным. Эрик [тен Хаг] проделал невероятную работу. А игроки – вы видите, насколько они преданы делу, как они пытаются добиться успеха вместе. Когда ты пять или шесть лет (до Кубка лиги «МЮ» не выигрывал трофеев в течение 5 лет и 278 дней – Sports.ru) не выигрывал ни одного титула, [это необходимо].

Я помню, когда выиграли наш первый лиги, все были взволнованы. Для игроков и персонала это было в новинку. В четвертый раз реакция была примерно такой: «Что ж, еще один. Все в порядке, обычный день в офисе». Это нормально», – сказал главный тренер « ».