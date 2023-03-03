Тен Хаг не считает, что эра «Ман Сити» и «Ливерпуля» закончилась: «Сезон продолжается. Надо думать о себе, «МЮ» на верном пути»

тен Хаг не считает, что эра «Манчестер Сити» и « » закончилась.

– Закончилась ли эра « » и «Ливерпуля» на вершине?

– Нет. Сезон продолжается. А по ходу сезона не бывает все гладко. Все меняется, и я уверен, что у «Ливерпуля» отличное руководство, хорошая игровая философия и замечательная стратегия. Так что нет, я так не думаю.

Но, повторюсь, мы не говорим о других клубах. Мы думаем о себе, и, полагаю, мы на правильном пути – с нашей философией, стратегией и культурой мы должны продолжать прогрессировать. Дело в этом, – сказал тренер « ».

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