Клубы АПЛ потребовали разъяснений от лиги из-за связи боссов «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

Клубы АПЛ обеспокоены новой информацией о владельцах «Ньюкасла».

В ходе судебного процесса в США с участием фонда PIF, владеющего контрольным пакетом акций «Ньюкасла», выяснилось, что фонд и глава клуба Ясир Аль-Румайян могут быть напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

Из-за этого большинство клубов чемпионата Англии связалось с лигой, чтобы потребовать разъяснений по поводу этой ситуации, сообщает The Times.

Клубы выразили свою обеспокоенность, так как АПЛ одобрила сделку о покупке «Ньюкасла» при условии, что Саудовская Аравия как государство не будет иметь контроля над командой.

Вскрылось: «Ньюкасл» все же связан с правительством Саудовской Аравии. Хотя новые владельцы гарантировали, что нет

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13 комментариев

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Тюменец
Ответ dr. cage
Как же у англосаксов бомбит, что игрушки арабов переписывают буквально на глазах всю славную историю их футбола и заставляют новиопов забыть исторически главные клубы острова...
Ньюкасл не последний клуб исторически, к слову. И его возрождение для лиги только на пользу.
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Ivan Petrov
У нас связь зенита с правительством ещё больше видна
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Arman FCSM
Ответ Arthas M
Странная аналогия, Ньюкасл соперник других клубов АПЛ и если у них возникли вопросы то почему бы их не задать,в АПЛ их пустила лига,сне клубы,так при чем здесь эта аналогия?)
Потому что это было очевидно и до расследования
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Arthas M
Ответ Arman FCSM
Это как мужик вызвал проститутку и требует от неё объяснений, почему он у неё не первый
Странная аналогия, Ньюкасл соперник других клубов АПЛ и если у них возникли вопросы то почему бы их не задать,в АПЛ их пустила лига,сне клубы,так при чем здесь эта аналогия?)
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Eden Hazard
Любой крупный бизнесмен связан с правительством. Но у Ньюкасла владелец - само правительство. Разница есть.
Так и у Сити и у ПСЖ по-моему чуть ли не наследные принцы государств, сорри если не ошибаюсь. Как по мне , так вспомнилась фраза- те же яйца только в профиль)
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lerno
Не знаю сколько миллиардов имеет хозяин Нюкасла но не одного суперимен не покупал...и тренер тоже из низов....а результат хороший...так что отстаньте от них....там все честно!!!!ищете где исправить фейрплей???? Смотрите рядом,там их несколько
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Eden Hazard
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тут конечно не совсем в тему,но разве что у Челси и что у Мансити- там были святые бизнесмены не связанные с властями? Тем более как Саудовская Аравия будет влиять няпрямую, заставит в основу своих саудовцев ставить или предсезонку только у них играть? Оо
Любой крупный бизнесмен связан с правительством. Но у Ньюкасла владелец - само правительство. Разница есть.
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And-Rover
А какое им дело?

Напоминает как Месси решал в Барселоне кого надо покупать, кого нет.

Че за навязывание?
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NottinghamForest79
верно.. в шип отправить на 5 лет
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Кан и Баллак сидят в баре
Тут конечно не совсем в тему,но разве что у Челси и что у Мансити- там были святые бизнесмены не связанные с властями? Тем более как Саудовская Аравия будет влиять няпрямую, заставит в основу своих саудовцев ставить или предсезонку только у них играть? Оо
+2
-2
0
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Arman FCSM
Это как мужик вызвал проститутку и требует от неё объяснений, почему он у неё не первый
+31
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dr. cage
Как же у англосаксов бомбит, что игрушки арабов переписывают буквально на глазах всю славную историю их футбола и заставляют новиопов забыть исторически главные клубы острова...
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-5
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Twinbro
C.R.E.A.M.
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