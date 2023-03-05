Клубы АПЛ потребовали разъяснений от лиги из-за связи боссов «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии
Клубы АПЛ обеспокоены новой информацией о владельцах «Ньюкасла».
В ходе судебного процесса в США с участием фонда PIF, владеющего контрольным пакетом акций «Ньюкасла», выяснилось, что фонд и глава клуба Ясир Аль-Румайян могут быть напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.
Из-за этого большинство клубов чемпионата Англии связалось с лигой, чтобы потребовать разъяснений по поводу этой ситуации, сообщает The Times.
Клубы выразили свою обеспокоенность, так как АПЛ одобрила сделку о покупке «Ньюкасла» при условии, что Саудовская Аравия как государство не будет иметь контроля над командой.
Вскрылось: «Ньюкасл» все же связан с правительством Саудовской Аравии. Хотя новые владельцы гарантировали, что нет
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