Клубы АПЛ потребовали разъяснений от лиги из-за связи боссов «Ньюкасла» с правительством Саудовской Аравии

Клубы АПЛ обеспокоены новой информацией о владельцах «Ньюкасла».

В ходе судебного процесса в США с участием фонда PIF, владеющего контрольным пакетом акций «Ньюкасла», выяснилось, что фонд и глава клуба Ясир Аль-Румайян могут быть напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии.

Из-за этого большинство клубов чемпионата Англии связалось с лигой, чтобы потребовать разъяснений по поводу этой ситуации, сообщает The Times.

Клубы выразили свою обеспокоенность, так как АПЛ одобрила сделку о покупке « » при условии, что Саудовская Аравия как государство не будет иметь контроля над командой.

Вскрылось: «Ньюкасл» все же связан с правительством Саудовской Аравии. Хотя новые владельцы гарантировали, что нет

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