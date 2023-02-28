ФИФА изучит создание правительством Великобритании регулятора в английском футболе. В федерации обеспокоены, не является ли это политическим вмешательством

ФИФА обеспокоена скорым созданием футбольного органа-регулятора в Англии.

Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.

По информации The Times, международная федерация футбола изучит планы британского правительства о создании такой структуры, чтобы определить, не нарушает ли это правила ФИФА.

может провести расследование, если решит, что новый орган влияет на автономию ассоциации Англии. Если это произойдет, будет нарушено правило федерации о политическом вмешательстве. Статья 15 кодекса ФИФА гласит, что ее ассоциации-члены должны быть независимыми и избегать любой формы политического вмешательства.

ФИФА примет конкретные действия только после окончательного принятия закона об органе-регуляторе.