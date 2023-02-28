ФИФА изучит создание правительством Великобритании регулятора в английском футболе. В федерации обеспокоены, не является ли это политическим вмешательством

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал ФИФА Тоттенхэм Футбольная ассоциация Англии Политика Футбол

ФИФА обеспокоена скорым созданием футбольного органа-регулятора в Англии.

Правительство Великобритании создаст независимую регулирующую структуру, которая будет заниматься предотвращением расформирования исторически значимых клубов, предоставлением болельщикам возможностей для более широкого участия в жизни команд, проверкой новых владельцев и руководителей. Также регулятор сможет запрещать английским клубам участвовать в Суперлиге Европы.

По информации The Times, международная федерация футбола изучит планы британского правительства о создании такой структуры, чтобы определить, не нарушает ли это правила ФИФА.

ФИФА может провести расследование, если решит, что новый орган влияет на автономию Футбольной ассоциации Англии. Если это произойдет, будет нарушено правило федерации о политическом вмешательстве. Статья 15 кодекса ФИФА гласит, что ее ассоциации-члены должны быть независимыми и избегать любой формы политического вмешательства.

ФИФА примет конкретные действия только после окончательного принятия закона об органе-регуляторе.

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25 комментариев

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Maxim Vasnechov
Да ничего им не будет, если грамотно пропишут. Сделать независимый орган, управляемый профессиональным менеджментом. Менеджмент нанимает совет директоров. Четверть совета назначает FA, четверть FPA, четверть FSF, и четверть клубы. FA назначает председателя совета директоров.
Таким образом, никто не сможет влиять на оперативный менеджмент, а влияние государства - нету.
Британские законы вполне себе это позволяют.
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Real_v_dushe
ФИФА и УЕФА не знают, как решить проблему АПЛ в клубном футболе. Объективно уже сейчас очень тяжело финансово что-то противопоставить этой лиге остальным клубам Европы, тем более ещё и с дебильным ФФП. С другой стороны, ФИФА признаёт, что европейский клубный футбол стал намного сильнее и значимее футбола уровня сборных и тоже объективно не знает, что с этим делать. Отсюда вот эти телодвижения коррумпированных и позорных бюрократов.
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Vitalik Barbacari
Ответ Kadiy
вообще сюрреализм. у вас политически автономная фифа отцепила по политическим мотивам российский чемпионат. а другим политизировать футбол нельзя
по политичиским причинам?? )))) там ваша страна напала на другую страну клоун это уже далеко не политика. Политичиские причины это когда Путин купил ЧМ чтобы поднимать свой рейтинг.А когда страна нападает на независимую страну при это разрушает целые города и убивает мирных детей, женщин и стариков это уже не политика, пойми это клоун. Или ты думаешь страна в 10 раз меньше напала б на ядерную страну??)))) дол....бы руzzкие ( написал так чтобы было понятно о каких русских я говорю, я не о всех)
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Kaetko Yaroslav
Это другое
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Numunu
Ответ Тиджани Бабангида
Исключат сборную Англии из ФИФА или АПЛ объявят лигой нон-гранта ?
Наоборот, объединят АПЛ и РПЛ ))
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SergScouser
Где была ФИФА, когда в РПЛ ужесточали лимит и вводили фануйди?
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Саша Казанов
-Вообще то футбол вне политики!

-А почему вы РФ исключили?

- Из за их политики!

-Так футбол же вне политики?

-Именно так!
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Алар
Ответ Тиджани Бабангида
Исключат сборную Англии из ФИФА или АПЛ объявят лигой нон-гранта ?
Там очередь на исключение из ФИФА... Пока первой в очереди на исключение стоит одна страна, в которой вице-премьер Чернышенко дал команду принять клубы Крыма во вторую лигу.
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Alex Korolev
Очень смахивает на потуги объективно(нет) рулить ФФП
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Румынский Клуж
Ответ Денис Давыдов
что такое нон-гранта? отсутствие гранты?😂
Да, жалкие англосаксы не смогут ездить на нашей легендарной машине
+11
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Evgeny Trifonov
то есть когда правительство вынуждало Абрамовича продать клуб и передать выручку на нужды одной страны, это ещё не было вмешательством?
+1
-2
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Kadiy
Ответ Экспертное мнение
А что будет, если все откажутся играть со сборной Англии?
кто откажется тому проигрыш 0:3
+1
-1
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Денис Давыдов
Ответ Тиджани Бабангида
Исключат сборную Англии из ФИФА или АПЛ объявят лигой нон-гранта ?
что такое нон-гранта? отсутствие гранты?😂
+5
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+4
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Hong Kil
ФИФА странная, почему то создание "регуляторного органа" над самой ФИФА не вызвало у нее противодействия.
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Kadiy
вообще сюрреализм. у вас политически автономная фифа отцепила по политическим мотивам российский чемпионат. а другим политизировать футбол нельзя
+4
-5
-1
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Pikachu Pikachu
Давно пора спортивные организации ставить на финансовый и правовой контроль, как и любые другие юридические лица
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Tun
Ответ Экспертное мнение
А что будет, если все откажутся играть со сборной Англии?
война с Шотландией?
+4
-1
+3
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blaugrano
Независимый (аха-ха) бюрократический орган, ещё и на деньги тех, кого он будет держать на поводке (вообще браво).
На лицо вмешательство правительства в дела футбольной федерации. Но это конечно не бан, это другое.
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Billy_Shears
Как будто они сами верят, что политика и бизнес никак не связаны
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bam bam
любой формы политического влияния, зенит и газ пром не ножкой покраснели .
+1
-2
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Тиджани Бабангида
Исключат сборную Англии из ФИФА или АПЛ объявят лигой нон-гранта ?
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Nerazzurri-88
Ну не дисквалифицируют же как всякие Эфиопии, Индонезии) Это ж другое.
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tommy
dddd
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Экспертное мнение
А что будет, если все откажутся играть со сборной Англии?
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tyuiop tyuiop
тут скорее рассмотрят влияние фифа на политику Евросоюза))
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