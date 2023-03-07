Поле «Лужников» признали непригодным. «Торпедо» просит перенести матч с «Уралом» на «Арену Химки»

Теги Лужники премьер-лига Россия Торпедо Урал Арена Химки стадионы Футбол

Поле «Лужников» признали непригодным для проведения матча «Торпедо» – «Урал».

Как сообщает «РБ Спорт», по результатам инспекционной проверки РПЛ признала поле стадиона «Лужники» непригодным для проведения матча 19-го тура Мир РПЛ между «Торпедо» и «Уралом».

Затем РПЛ сообщила, что московский клуб попросил о переносе игры на «Арену Химки» в связи с недостаточной готовностью газона «Лужников».

«Наш клуб выражает уверенность, что следующий домашний матч «Торпедо» состоится в «Лужниках», – говорится в обращении «Торпедо».

В «Химках» заявили, что не будут препятствовать проведению матча «Торпедо» и «Урала» на своем стадионе.

«На данный момент мне ничего об этом неизвестно. Тут больше вопросов к самой арене. Главное, чтобы стадион технически был готов провести матч «Торпедо». Если все будет хорошо, то почему мы должны быть против?» – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

В «Лужниках» снова 200 тысяч. И снова не на футболе

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41 комментарий

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alexbor083
Вова натоптал?
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Vitto
Ответ schwein
https://www.bfm.ru/news/239534
https://lenta.ru/news/2018/06/29/skolko/
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brig_Mercury
Ответ zhukas58
После шабашей 22 февраля это место проклято должно быть
Закажут священников, осветят ещё раз.
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Александр Василич
Ответ Vitto
Какие 80 миллиардов, лгунишка?
Сколько стоила реконструкция Лужников?
83,5 миллиарда – затраты на реконструкцию всего олимпийского комплекса "Лужники".
Первый ответ в поисковике))
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NaGLiY
Ответ schwein
Тратить 1 млрд в год на содержание стадиона и поле непригодное. Феерическая эффективность использования бюджетных средств. И эти же люди умудряются гнать на концессию в Питере.
Вы не понимаете, это стадион для митингов. Не для футбола.
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prus_3
Вот теперь налью чаю и с большим удовольствием перечитаю знаменитую подборку опусов "Лучшие шутки о бакланах, которые склевали крышу". Чет весело стало.
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Дмитрий9779
Вчера в Калининграде поле было изумительное,а в Москве не могут поле подготовить ,позорище.
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Роман Гречушников
Не Лужники,а большая лужа
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grsfan
Московский позор.
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Товарищ Наркотик
Ответ schwein
Тратить 1 млрд в год на содержание стадиона и поле непригодное. Феерическая эффективность использования бюджетных средств. И эти же люди умудряются гнать на концессию в Питере.
Так этот стадион строило государство и де-факто это «ничей» стадион. В питере же под синит строили за дохрениллиард долларов и отдали в аренду за рубль
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schwein
Ответ Vitto
Какие 80 миллиардов, лгунишка?
https://www.bfm.ru/news/239534
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Алекс Я
Ответ Саша Пушкин
Сложно крутить сальто во вражеской куртке. Одна мысль об этом сковывает.
Очень рад ,что вы честно признали себя врагом России.
+1
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IStranger
А мне кажется дело не только в поле, а в том, что на 80к арене показывать матч, на который придут 1-2к болел, и объяснять, что виновата погода плохая, это будет слишком даже для матч тв. А в Химках можно народ покомпактнее согнать.
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Валерий Петров
Ответ Ярослав Ройс
это уже гойда или еще нет?
Перемога-то точно
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Вадим Сидоров
Надо было сверху паркет постелить, как делают на хоккейных аренах во время баскет. матчей
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Саша Пушкин
Ответ Михаил
Газманов сальто крутил на газоне? А вообще, классика, конечно!!!
Сложно крутить сальто во вражеской куртке.
Одна мысль об этом сковывает.
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Vitto
Ответ Александр Смирнов
80 миллиардов на реконструкцию потрачено, а нормальных агрономов нанять не смогли . Наверно денег не хватило...
Какие 80 миллиардов, лгунишка?
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Wayne Gretzky 99
Надо искусственное стелить!
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schwein
Тратить 1 млрд в год на содержание стадиона и поле непригодное. Феерическая эффективность использования бюджетных средств.
И эти же люди умудряются гнать на концессию в Питере.
+14
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СССР цэ европа! - скакал?
Понятно.
Забыли выкатить футбольное поле за пределы стадиона перед митингом, или хотя бы свернуть газон в рулон
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PobeditelZ
Там прошло прекрасное событие, не проблема сыграть в другом месте
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Мерседес-Бендзь
Наказать агронома и провести ещё пару митингов.
+3
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инок
Самый бесполезный стадион в стране. Только для митингов
и подходит... Тьфу на него.
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Ярослав Ройс
это уже гойда или еще нет?
+9
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Михаил
Газманов сальто крутил на газоне?
А вообще, классика, конечно!!!
+19
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