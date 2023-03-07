Поле «Лужников» признали непригодным. «Торпедо» просит перенести матч с «Уралом» на «Арену Химки»
Поле «Лужников» признали непригодным для проведения матча «Торпедо» – «Урал».
Как сообщает «РБ Спорт», по результатам инспекционной проверки РПЛ признала поле стадиона «Лужники» непригодным для проведения матча 19-го тура Мир РПЛ между «Торпедо» и «Уралом».
Затем РПЛ сообщила, что московский клуб попросил о переносе игры на «Арену Химки» в связи с недостаточной готовностью газона «Лужников».
«Наш клуб выражает уверенность, что следующий домашний матч «Торпедо» состоится в «Лужниках», – говорится в обращении «Торпедо».
В «Химках» заявили, что не будут препятствовать проведению матча «Торпедо» и «Урала» на своем стадионе.
«На данный момент мне ничего об этом неизвестно. Тут больше вопросов к самой арене. Главное, чтобы стадион технически был готов провести матч «Торпедо». Если все будет хорошо, то почему мы должны быть против?» – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.
83,5 миллиарда – затраты на реконструкцию всего олимпийского комплекса "Лужники".
Первый ответ в поисковике))
Одна мысль об этом сковывает.
И эти же люди умудряются гнать на концессию в Питере.
Забыли выкатить футбольное поле за пределы стадиона перед митингом, или хотя бы свернуть газон в рулон
и подходит... Тьфу на него.
А вообще, классика, конечно!!!