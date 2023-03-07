Поле «Лужников» признали непригодным. «Торпедо» просит перенести матч с «Уралом» на «Арену Химки»

Поле «Лужников» признали непригодным для проведения матча «Торпедо» – «Урал».

Как сообщает «РБ Спорт», по результатам инспекционной проверки РПЛ признала поле стадиона « » непригодным для проведения матча 19-го тура Мир РПЛ между «Торпедо» и « ».

Затем РПЛ сообщила, что московский клуб попросил о переносе игры на « » в связи с недостаточной готовностью газона «Лужников».

«Наш клуб выражает уверенность, что следующий домашний матч «Торпедо» состоится в «Лужниках», – говорится в обращении « ».

В «Химках» заявили, что не будут препятствовать проведению матча «Торпедо» и «Урала» на своем стадионе.

«На данный момент мне ничего об этом неизвестно. Тут больше вопросов к самой арене. Главное, чтобы стадион технически был готов провести матч «Торпедо». Если все будет хорошо, то почему мы должны быть против?» – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

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