«Если Дзюба забьет 10 голов, все равно не попадет в сборную. Ни один тренер не вызовет игрока, который не уважает его». Нигматуллин о форварде «Локо»
Руслан Нигматуллин объяснил, почему Артем Дзюба не вызван в сборную России в марте.
34-летний форвард «Локомотива» оформил хет-трик в матче с «Ростовом» Валерия Карпина в 18-м туре Мир РПЛ.
«Думаю, что даже если Дзюба забьет десять голов, то он все равно не будет вызван в сборную России.
Ни один тренер в мире не вызовет в свою сборную футболиста, который не уважает его. Это опасно для коллектива и атмосферы. Дзюба уже давно сжег мосты со сборной.
Сейчас национальная команда работает на дальнейшую перспективу, развивая молодежь. Артем – возрастной футболист. Шансов мало, что Дзюба еще пригодится этой сборной», – сказал экс-вратарь «Локомотива».
Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор
4 комментария