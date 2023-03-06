«Если Дзюба забьет 10 голов, все равно не попадет в сборную. Ни один тренер не вызовет игрока, который не уважает его». Нигматуллин о форварде «Локо»

объяснил, почему не вызван в сборную России в марте.

34-летний форвард «Локомотива» оформил хет-трик в матче с «Ростовом» в 18-м туре Мир .

«Думаю, что даже если Дзюба забьет десять голов, то он все равно не будет вызван в сборную России.

Ни один тренер в мире не вызовет в свою сборную футболиста, который не уважает его. Это опасно для коллектива и атмосферы. Дзюба уже давно сжег мосты со сборной.

Сейчас национальная команда работает на дальнейшую перспективу, развивая молодежь. Артем – возрастной футболист. Шансов мало, что Дзюба еще пригодится этой сборной», – сказал экс-вратарь « ».

Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор