«Если Дзюба забьет 10 голов, все равно не попадет в сборную. Ни один тренер не вызовет игрока, который не уважает его». Нигматуллин о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Валерий Карпин Футбол

Руслан Нигматуллин объяснил, почему Артем Дзюба не вызван в сборную России в марте.

34-летний форвард «Локомотива» оформил хет-трик в матче с «Ростовом» Валерия Карпина в 18-м туре Мир РПЛ.

«Думаю, что даже если Дзюба забьет десять голов, то он все равно не будет вызван в сборную России.

Ни один тренер в мире не вызовет в свою сборную футболиста, который не уважает его. Это опасно для коллектива и атмосферы. Дзюба уже давно сжег мосты со сборной.

Сейчас национальная команда работает на дальнейшую перспективу, развивая молодежь. Артем – возрастной футболист. Шансов мало, что Дзюба еще пригодится этой сборной», – сказал экс-вратарь «Локомотива».

Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казанов
А Карпин тогда ставит себя выше нац сборной и какой он тогда тренер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
У Дзюбы были достижения и взлёты. Сейчас - уверенное планирование на базу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
А смысл этих обсуждений если сборная по сути только на бумаге. Пока нет турниров для нее она не имеет смысла.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
naspartaks ru
Черчесов, как мужчина, переступил через конфликт, пригласил Дзюбу и теперь уважают друг друга !!! Другое дело, что Артём возрастной и не тянет, но про это не говорят, а свистят про конфликт с болонкой!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий