Дзюба о возвращении в сборную: «О таких вещах не думаю, я играю. Наслаждаюсь каждым мгновением в «Локо»
Артем Дзюба не думает о возвращении в сборную России.
Форвард «Локомотива» сказал об этом после матча 18-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (3:1), в котором оформил хет-трик.
– Сложная победа. Мы были лучше во всех компонентах. Не проиграли борьбу. Сэйв Лантратова помог в начале игры.
– Против Карпина особенно настраивались?
– В любом случае что-то осталось: против Карпина, против «Спартака». Лукавить не буду. Но самое главное – победить.
– Разговаривали с Карпиным?
– Нет.
– Думаете о возвращении в сборную?
– О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу.
Сфокусирован на том, чтобы помочь «Локомотиву». Рад просто принести им пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением в этой молодой команде, – сказал Дзюба.
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