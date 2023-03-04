не думает о возвращении в сборную России.

Форвард « » сказал об этом после матча 18-го тура Мир против « » (3:1), в котором оформил хет-трик.

– Сложная победа. Мы были лучше во всех компонентах. Не проиграли борьбу. Сэйв Лантратова помог в начале игры.

– Против Карпина особенно настраивались?

– В любом случае что-то осталось: против Карпина, против «Спартака». Лукавить не буду. Но самое главное – победить.

– Разговаривали с Карпиным?

– Нет.

– Думаете о возвращении в сборную?

– О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу.

Сфокусирован на том, чтобы помочь «Локомотиву». Рад просто принести им пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением в этой молодой команде, – сказал Дзюба.

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