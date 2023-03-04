Дзюба о возвращении в сборную: «О таких вещах не думаю, я играю. Наслаждаюсь каждым мгновением в «Локо»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Артем Дзюба не думает о возвращении в сборную России.

Форвард «Локомотива» сказал об этом после матча 18-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (3:1), в котором оформил хет-трик.

– Сложная победа. Мы были лучше во всех компонентах. Не проиграли борьбу. Сэйв Лантратова помог в начале игры.

– Против Карпина особенно настраивались?

– В любом случае что-то осталось: против Карпина, против «Спартака». Лукавить не буду. Но самое главное – победить.

– Разговаривали с Карпиным?

– Нет.

– Думаете о возвращении в сборную?

– О таких вещах не думаю, я играю. Я ничего не читаю по этому поводу.

Сфокусирован на том, чтобы помочь «Локомотиву». Рад просто принести им пользу. Наслаждаюсь каждым мгновением в этой молодой команде, – сказал Дзюба.

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23 комментария

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Саша Казанов
Ответ Максим Пантелеев
Колдует. В полночь с бараньи рогом в дымоходе вымаливает черта. Во время матча кстати в Локо человек умер.Вот и думай тут что хочешь.
Скорее со свиным хвостиком)
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Максим Пантелеев
Ответ Team_Coach
Артём конечно красавец. Откуда он черпает такую мотивацию? Напоминает, когда реанимировал себя в Туле.
Колдует. В полночь с бараньи рогом в дымоходе вымаливает черта. Во время матча кстати в Локо человек умер.Вот и думай тут что хочешь.
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Максим Пантелеев
Ответ PavelK22
Дзюба красава вопросов нет . Вопросы только к уровню игроков в чемпионате, которые до ужаса мертвые!три кладёт пешеход, который пол года не играл ) молодец .
Может не Дзюба красава, а защитники уроды?
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Максим Пантелеев
Ответ Дурачок
Артём сегодня начал погоню за Промесом, Малкомом и Писарским.
Главное не дать ему близко сзади пристроиться. У Азмуна вон травма на всю жизнь.
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Максим Пантелеев
Ну давайте заставим Сборную опять делать статистику, чтобы пень и самый мерзкий человек в истории спорта по бумажкам лучшим стал. По игре Дзюба ни Кержаковым,ни с Павлюченко рядом не стоял. Герой Сан-Марин, орденоносец им. Ноги Акифеева.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Здорово, что все игроки Локомотива бывшие сотрудники РЖД. Не то, что у нас тут, в Сан-Паоло
Малком и Клаудиньо обязаны теперь выучится на геологов.
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Team_Coach
Артём конечно красавец. Откуда он черпает такую мотивацию? Напоминает, когда реанимировал себя в Туле.
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LOG MEG
Ответ Ivan Petrov
У Вас в Сан-педро
Педро пока нет, зато есть Филиппе Малком и Роберт.
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naspartaks ru
Ответ Антон Патракеев
А закончил погоней за своей рукой
патрикеевна, Дзюбу хоть все знают!!! а ты унтерменш всего навсего!))))))))
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naspartaks ru
Ответ Overkiller
Что такое "ложит"?
сумничал?
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Ivan Petrov
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Здорово, что все игроки Локомотива бывшие сотрудники РЖД. Не то, что у нас тут, в Сан-Паоло
У Вас в Сан-педро
+11
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+10
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Overkiller
Ответ Cruel Snake
После такого, Валера точно его позовёт
После таких запредельно понтовых слов его Карпин пошлёт ещё дальше и правильно сделает. Это буратино такими фразами себя публично и прямо вознёс себя над ГТ сборной и Ростова. Сиюминутное ЭГО пережало мозги.
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Иван Новиков
Ответ PavelK22
Дзюба красава вопросов нет . Вопросы только к уровню игроков в чемпионате, которые до ужаса мертвые!три кладёт пешеход, который пол года не играл ) молодец .
Как говорится, ложь неприятнее всего, когда она – глагол.
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Overkiller
Ответ PavelK22
Дзюба красава вопросов нет . Вопросы только к уровню игроков в чемпионате, которые до ужаса мертвые!три кладёт пешеход, который пол года не играл ) молодец .
Что такое "ложит"?
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Древний спартач
Теперь эту вафельницу из Локо не остановить .
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Cruel Snake
После такого, Валера точно его позовёт
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PavelK22
Дзюба красава вопросов нет . Вопросы только к уровню игроков в чемпионате, которые до ужаса мертвые!три кладёт пешеход, который пол года не играл ) молодец .
+7
-2
+5
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Royal Watcher
Дзюба противоречивый человек, даже скорее г…….й и это прискорбно, и футболист далеко не айс, но самое обидное это то что он реально на данный момент лучший русский футболист в РПЛ и от этого ещё прискорбнее
0
-2
-2
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Кто составил коспекты Лобановского?
Здорово, что все игроки Локомотива бывшие сотрудники РЖД. Не то, что у нас тут, в Сан-Паоло
+27
-6
+21
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Кирилл.С-Пб
"Будет холодно, тобой печку растворим", сказал Валера...
0
-1
-1
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Антон Патракеев
Ответ Дурачок
Артём сегодня начал погоню за Промесом, Малкомом и Писарским.
А закончил погоней за своей рукой
+6
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Дурачок
Артём сегодня начал погоню за Промесом, Малкомом и Писарским.
+7
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Андрей Серьёзнов
ну пресса опять пишет бред, сказано одно, написано другое
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