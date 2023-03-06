Карпин о вызове Головина и Миранчука в сборную: «Это связано с уровнем предполагаемого соперника по 1-й игре. Год не беспокоили легионеров, но затягивать паузу тоже не хочется»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава на мартовские матчи.

«Список игроков, представленный сейчас, расширенный. Окончательный планируем объявить 16 марта.

Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и Кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами – это появление в расширенном списке двух легионеров, и . Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.

Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России.

Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», – заявил Карпин.

Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор

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