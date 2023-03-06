Карпин о вызове Головина и Миранчука в сборную: «Это связано с уровнем предполагаемого соперника по 1-й игре. Год не беспокоили легионеров, но затягивать паузу тоже не хочется»

Теги Монако Торино премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Валерий Карпин Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор состава на мартовские матчи.

«Список игроков, представленный сейчас, расширенный. Окончательный планируем объявить 16 марта.

Очевидно, что он составлен по итогам первых матчей в этом году – в чемпионате и Кубке России. Главное изменение по сравнению с последними тремя сборами – это появление в расширенном списке двух легионеров, Алексея Миранчука и Александра Головина. Ранее мы их не вызывали из-за логистических сложностей, но сейчас немного другая ситуация.

Во-первых, это связано с уровнем предполагаемого соперника по первому матчу. Плюс, по логистике Алексею и Александру на этот раз будет полегче, так как вторая игра на этом сборе, также предположительно, пройдет в России.

Еще один важный момент: мы год не беспокоили легионеров, но затягивать на более длительный промежуток времени эту паузу тоже не хочется», – заявил Карпин.

Головин, Миранчуки, Писарский, Соболев, Пиняев и Шунин – в расширенном составе сборной России на мартовский сбор

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9 комментариев

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Guardsman
Боится продуть, иначе вышибут его, физрука, из сборной.
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Северный болельщик
Где Дзюба?
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Tigo_Volchara93
Валера страхуется, и вызвает игроков Серии А и Лиги 1 на сбор, лишь бы Ирану и Ираку не проиграть…
Докатились
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poolshh
С ираноираком то? Вот ведь, ставят перед выбором чуваков. Будет нездоровый ажиотаж и если приедут и если не приедут. Крику будет полно в любом случае(
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rusichi
Не начались бы у них проблемы после этого...
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.ru
лучше бы он вызов Магаиволшебникакеева прокомментировал...
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Самозанятый
Ну и ... зачем? Ребята только стабильно заиграли, без травм уже больше месяца оба. Эх...
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denimo21
Помазун заслужил. В Урале хороший уровень показывает. Понятно что даже третим не будет, но почувствовать что это, потренироваться, познакомиться - это уже очень здорово для человека из Урала.
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mancunian82
Кто соперник? Картофельный батька)))
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