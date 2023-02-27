Анзор Кавазашвили: «В сборной России 1-2 классных игрока, все остальные – слабые! Ни один россиянин никому не нужен в хорошем европейском клубе»

Теги Монако Торино премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Валерий Карпин Анзор Кавазашвили Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что российские футболисты не востребованы в Европе.

«Наступила пора, когда Валерию Карпину придется подтянуть наш молодежный футбол и комплектовать сборную на уровне клубного футбола.

В сборной России 1-2 классных игрока, все остальные – слабые! Ни один россиянин никому не нужен в хорошем европейском клубе, они не востребованы!

Чтобы Головину закрепиться в «Монако», ему понадобилось три года, его за это время научили в футбол играть! Миранчук в Италии меняет команду каждый раз, с ним пока тоже непонятно.

Нам надо основательно готовить наших игроков, чтобы они были по уровню как европейцы или даже выше! Для этого надо начинать с низов – играть со всеми, кто не боится нас», – сказал бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

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8 комментариев

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maks44
1-2?... И кто же это?
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Валентин Бокий
"Для этого надо начинать с низов – играть со всеми, кто не боится нас» - о как, следовательно всё идёт по плану, вы внизу и вас никто не боится😂
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KOTOV71
Хм,ну и,что " нового" то сказал? " ," Надо основательно готовить игроков..."?, Так и 2×2=4.
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Константин Эсперов
Брать в пример одного футболиста со своими особенностями нельзя . Всё зависит от клуба и тренера . Да Головин талант ,но физически не одарён . Он не машина как тот же Вендел например .
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Shuller18
В целом он прав. Нынешнее поколение сборной откровенно посредственное
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Румынский Клуж
Ответ Bashibuzuck
Вооо, и кто в этом виноват, а, работник РФС?😉
Легионеры, очевидно))
+5
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+5
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Bashibuzuck
Вооо, и кто в этом виноват, а, работник РФС?😉
+6
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+6
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Екн Лор
Кавазашвили: поэтому надо ужесточить лимит, видите какое развитие благодаря нему!
+4
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