Сборная России сыграет с Ираном 23 марта в Тегеране. РФС и Федерация футбола Ирана подтвердили

Товарищеский матч между Россией и Ираном состоится 23 марта в Тегеране.

Об этом сообщил директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

«Товарищеский футбольный матч между Ираном и Россией пройдет 23 марта в иранской столице Тегеране», – сказал Аллави.

Информацию подтвердили и в РФС.

«РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд. Игра планируется 23 марта в Тегеране. В настоящий момент стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых документов и деталей встречи», – приводит сообщение союза журналист Сергей Егоров.

Ранее в рамках сотрудничества России и Ирана в сфере футбола «Зенит» провел товарищеский матч с «Сепаханом» (0:2).