Сборная России сыграет с Ираном 23 марта в Тегеране. РФС и Федерация футбола Ирана подтвердили
Товарищеский матч между Россией и Ираном состоится 23 марта в Тегеране.
Об этом сообщил директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.
«Товарищеский футбольный матч между Ираном и Россией пройдет 23 марта в иранской столице Тегеране», – сказал Аллави.
Информацию подтвердили и в РФС.
«РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд. Игра планируется 23 марта в Тегеране. В настоящий момент стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых документов и деталей встречи», – приводит сообщение союза журналист Сергей Егоров.
Ранее в рамках сотрудничества России и Ирана в сфере футбола «Зенит» провел товарищеский матч с «Сепаханом» (0:2).
Не знаю, как вас, но вещать людей на площадке, на лебедке крана, в наши дни...это выглядел угнетающе и дико.
Иран исчерпан себя и превращается в ад.
Режим муллы ушел от Бога, и тянет народ за собой.
Они назвали себя имамами но ввергли нацию в ступор, сделали жизнь людей пыткой.
Время таких стран уходит.
Ради справедливости скажу, на место их приходят стоит более нечеловеческие.
Это тоже угнетает.
Потом в Японию
Или опять по нулям с молодёжкой