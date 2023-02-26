Сборная России сыграет с Ираном 23 марта в Тегеране. РФС и Федерация футбола Ирана подтвердили

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Р-Спорт Футбол

Товарищеский матч между Россией и Ираном состоится 23 марта в Тегеране.

Об этом сообщил директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Амир Махди Аллави.

«Товарищеский футбольный матч между Ираном и Россией пройдет 23 марта в иранской столице Тегеране», – сказал Аллави.

Информацию подтвердили и в РФС.

«РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд. Игра планируется 23 марта в Тегеране. В настоящий момент стороны завершают подготовку и согласование всех необходимых документов и деталей встречи», – приводит сообщение союза журналист Сергей Егоров.

Ранее в рамках сотрудничества России и Ирана в сфере футбола «Зенит» провел товарищеский матч с «Сепаханом» (0:2).

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ Ковид 07.10.52
Понял после игры в Киргизии мы начали подниматься с дна...
или дно пробили с Киргизией, а сейчас поднимаемся...ну в общем мы на подъеме находимся...как не крути..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Матрос Кот
Играть с мракобесами,которые вешают людей на кранах, девушек убивают за сдвинутый хиджаб, грозятся уничтожить Израиль ядерной бомбой,это уже за пределами добра и зла.
покажи мне кто твой друг...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ Pb-SE
Да ладно, Иран нормальная команда. Уровень европейских середняков, как и мы.
Понял после игры в Киргизии мы начали подниматься с дна...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уэмбли Стедиум
Матч изгоев💥💥💥💥💥
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trash Talking
Если отправить шутки в сторону, то играть с Ираном на его поле - очень тяжелый выезд. Со времен Хорватии первая топ-сборная в соперниках.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Ковид 07.10.52
Ура! Дно пробили ...продолжаем углубляться....
Да ладно, Иран нормальная команда. Уровень европейских середняков, как и мы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rudenzik
Дерби, которое мы заслужили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
Режим аятолла ужасная реальность.Думаю, Иран провозглащая истинные религиозные ценности как идеология, как и все авторитарные режимы скатился в кювет истории, и что самое главное, стал намного дальше от Бога, хотя стремились что ближе.
Не знаю, как вас, но вещать людей на площадке, на лебедке крана, в наши дни...это выглядел угнетающе и дико.
Иран исчерпан себя и превращается в ад.
Режим муллы ушел от Бога, и тянет народ за собой.
Они назвали себя имамами но ввергли нацию в ступор, сделали жизнь людей пыткой.
Время таких стран уходит.
Ради справедливости скажу, на место их приходят стоит более нечеловеческие.
Это тоже угнетает.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
topeleven
Как раз в праздник весеннего равноденствия Новруз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ Матрос Кот
Играть с мракобесами,которые вешают людей на кранах, девушек убивают за сдвинутый хиджаб, грозятся уничтожить Израиль ядерной бомбой,это уже за пределами добра и зла.
Зато дружат с нами против загнивающего запада....как говорится, свой свояка видит из далека...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Никитин
Ответ Ко-ко-джамбо
после самовыпила матч ТВ с ютуба даже редкие обзоры рос футбола не попадаются, так что этот матч миллиардолетия спокойно пройдёт мимо👍 глаза не будут кровоточить, я считаю это прекрасно👍
молодец, что нашел время и настрочил этот комментарий, а смотреть тем более будешь как миленький котик. После матча ещё настрочишь коммент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Апполинарий Сарделькин
Эль Террористико
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ура! Дно пробили ...продолжаем углубляться....
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
siragh@yandex.ru
Иран выиграет ,для наших пешеходов нет шансов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Carlos
После Ирана надо в Австралию съездить
Потом в Японию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матрос Кот
Играть с мракобесами,которые вешают людей на кранах, девушек убивают за сдвинутый хиджаб, грозятся уничтожить Израиль ядерной бомбой,это уже за пределами добра и зла.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Carlos
Головина вызовут?
Или опять по нулям с молодёжкой
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fbd
Ответ MironSM84
Можно тройничок замутить.После Тегерана в Багдад ну и к Киму на 90 минут))Турне трёх "трамплинов"))
Добираться до мест проведения матчей команды могут на ракетах. Футбольные функционеры и прочие випы могут оседлать беспилотники.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nutcracker
Можно провести товарищеский турнир с участием Ирана, России, Северной Кореи и Эритреи
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
svas17
Класс, чемпионат диктаторских стран наконец начнется.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MironSM84
Можно тройничок замутить.После Тегерана в Багдад ну и к Киму на 90 минут))Турне трёх "трамплинов"))
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Валере работы прибавили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
а женская сборная РФ сыграет в Иране с местными переодетыми в женщин мужчинам?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tankist231
Иран сильная сборная, будет интересно посмотреть... Надо с африканскими и латинскими сборными договариваться, вроде нейтрально с нами
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scrumhalf
Госклуб участвует в государственной политике.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий