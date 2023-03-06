Черчесов об отстранении России: «Спорт – это спорт, а политика – это политика. Клубам надо двигаться дальше – день икс наступит, все откроется, надо быть к этому готовыми»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Политика ТАСС Футбол

Станислав Черчесов высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

– Российские клубы отстранены сейчас от участия в европейских турнирах. Что можно было бы пожелать игрокам российских команд и российским болельщикам в такой ситуации?

– Даже в обычной ситуации не каждый клуб попадает в еврокубковые турниры. Это значит, что ему надо работать дальше и совершенствоваться.

Случалось, что и «Спартак», и «Динамо» не попадали туда… Четыре российских клуба могли бы попасть в еврокубки, и это дало бы им дополнительную мотивацию и возможность заработать определенные деньги. А остальные 12 команд туда не попали бы.

Сейчас не попадают все 16, участвующие в чемпионате. Поэтому надо смотреть на это философски. Даже если команда не попала в Лигу Европы или вылетела оттуда после первого тура, жизнь все равно продолжается.

Ситуация очень неприятная, в какой-то степени несправедливая или вообще несправедливая, потому что спорт – это спорт, а политика – это политика. Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть.

У каждого клуба свои возможности, свои цели и своя история, и каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше, потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два, – сказал главный тренер «Ференцвароша».

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8 комментариев

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Fierce
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
(с) А.С.Пушкин написал это про "день Х" в 1818. Тогда пришлось ждать довольно долго.
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La Gushka
Европа уже поняла, что без российских как минимум не хуже...
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bomzerub
День Х наступит, когда по ТВ увидим Лебединое озеро.
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forward1988
Это надолго,минимум ещё пять лет и Россия без ои 24 и 26,да и в 28 слабо верится.
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.ru
уютная зимняя квартира... что ещё надо полевому командиру чтобы встретить старость
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Крыло советов
Помнится как усатый внеполитик на чм отдавал честь главнокомандующему. жестом, который делают в армии
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Arman FCSM
У кого перебои с водой? Подходите, наливайте в тару. Саламыч воды привез
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Саша Казанов
Европа это Европа, Азия это Азия
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