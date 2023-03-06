Андрей Канчельскис: «Черчесов в сборной отработал безобразно. Все прекрасно знают, почему был такой результат, но молчат и занимаются популизмом»

раскритиковал работу в сборной России.

«Черчесов в сборной России отработал безобразно, и я никогда не буду это отрицать. Все прекрасно знают, почему был такой результат, но молчат и занимаются популизмом.

Саламович – исключительно клубный тренер, и это показывают его результаты с «Легией» и « ».

Хочется пожелать Черчесову удачи в . Шансы у «Ференцвароша» в матче с «Байером есть, хотелось бы, чтобы чемпион Венгрии прошел дальше.

У руля венгерской команды есть специалист с опытом работы в Европе. Будем надеяться и верить в команду российского тренера», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год и дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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