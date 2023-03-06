Андрей Канчельскис: «Черчесов в сборной отработал безобразно. Все прекрасно знают, почему был такой результат, но молчат и занимаются популизмом»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу высшая лига Венгрия Андрей Канчельскис Ференцварош Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал работу Станислава Черчесова в сборной России.

«Черчесов в сборной России отработал безобразно, и я никогда не буду это отрицать. Все прекрасно знают, почему был такой результат, но молчат и занимаются популизмом.

Саламович – исключительно клубный тренер, и это показывают его результаты с «Легией» и «Ференцварошем».

Хочется пожелать Черчесову удачи в Лиге Европы. Шансы у «Ференцвароша» в матче с «Байером есть, хотелось бы, чтобы чемпион Венгрии прошел дальше.

У руля венгерской команды есть специалист с опытом работы в Европе. Будем надеяться и верить в команду российского тренера», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 год и дошел с ней до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Канчельскис о России на ЧМ-2018: «Все игры купили. С Испанией была конкретная договоренность»

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22 комментария

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zer
нифига себе безобразно! он с этим поколением буратин максимуму добился
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Johnnie Bigioni
Ответ Бронислав Каминский
Отработал в сто раз лучше,чем Карпин,который набирает всякий шлак и не может таджиков с киргизами обыграть
Так он и хочет проверить кто из этого г… сможет высмтрклить
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Ole Gunor
Ни одного комментария более менее адекватного. Хотя бы с той точки зрения, что Конча был топовым футболистом и играл на первых ролях о реально топ клубе. Он может иметь своей мнения, причем оно имеет право на жизнь, в целом то. Ничего феноменального сборная не показала в 2018, хорваты два срока подряд на уровне находятся и оды тренеру никто великие не поет. А уровень сборной в 2018 указала сборная Уругвая.
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sorinula67
Не понос так золотуха, не Мостовой, так Канчельскис.
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interested
Когда белое называют чёрным, это "медицинский случай".
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AIBOLIT66
Испанию купили, а на Хорватов денег не осталось...
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Буратино55
Ответ Андоррский почтальон
Так купили, что они весь матч наших возили рылом об газон. Отскочили чудом.
Это специально чтоб никто не догадался, и пенальти в ногу Акинфеева заранее был обговорен
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Андоррский почтальон
Ответ Ярик01
Потому что купили Пике, Рамоса и всю сборную Испании? Сколько же потратили на них?
Так купили, что они весь матч наших возили рылом об газон. Отскочили чудом.
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Carlos
Ответ NIK7478
Почему Канчельскис до сих пор не в психушке?!
👻
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NIK7478
Почему Канчельскис до сих пор не в психушке?!
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Leonid73
Удивительно, как личные комплексы и химеры могут овладевать людьми такой прозрачной и демократичной игры. Сам, бедолага, и близко не приблизился к Ч. в тренерской профессии, но продолжает свой постоянный и мерзкий долбёж с «прозрачными» оценками и намеками. Новизна только в изощренной «хитрожопой» подаче. Тошнит! Да займи свои мозги делом!
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Dark.Babysitter
этот 23 февраля продолжает отмечать
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Hong Kil
Ну а чего, человек выпил, чего ему уже нельзя заговоры пораскрывать?
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Amalfitano
Надо устроить батл между Канчем и Мостом. Хоть поржОм.)
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Бронислав Каминский
Отработал в сто раз лучше,чем Карпин,который набирает всякий шлак и не может таджиков с киргизами обыграть
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притвиц
Максималист Канчельскис или просто болтун, если выход в четвертьфинал ЧМ считает позором.
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Никому_никабельный
Этот всё в агонии
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Виталий Желтоусов
Андрей, а ты сам чего добился как тренер? Или тебе как Мостовому- сразу Спартак дайте?
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Skilled68
Ну с такими заявами и до суда недолго.
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Ярик01
Потому что купили Пике, Рамоса и всю сборную Испании?
Сколько же потратили на них?
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Беременный малыш
Почему?🤷🏻‍♂️
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Bill Zapulil
Ну расскажи конкретнее тогда! Сам популист получается!
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