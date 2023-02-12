«У Черчесова нет будущего в Европе, потому что он россиянин, из-за нестабильной мировой ситуации». Петржела о тренере «Ференцвароша»

не видит будущего у в Европе из-за политики.

«Хорошо, что Черчесов до сих пор спокойно работает в « ». Даже немного удивлен этому факту.

Сейчас политики в Европе убирают все, что связано с Россией. В Чехии не потерпели бы ни одного русского игрока или тренера в чемпионате.

Может ли Черчесов возглавить большой европейский клуб? Нет. Из-за нестабильной мировой ситуации у Черчесова нет будущего в Европе. Потому что он россиянин. Венгрия проявляет лояльность к России, поэтому Черчесова не увольняют», – сказал бывший тренер «Зенита».

«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 9 матчей подряд в лиге Венгрии – 7 побед, 2 ничьих. Клуб лидирует с 14-очковым отрывом

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