«У Черчесова нет будущего в Европе, потому что он россиянин, из-за нестабильной мировой ситуации». Петржела о тренере «Ференцвароша»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Чехия высшая лига Венгрия Властимил Петржела Ференцварош Политика Футбол

Властимил Петржела не видит будущего у Станислава Черчесова в Европе из-за политики.

«Хорошо, что Черчесов до сих пор спокойно работает в «Ференцвароше». Даже немного удивлен этому факту.

Сейчас политики в Европе убирают все, что связано с Россией. В Чехии не потерпели бы ни одного русского игрока или тренера в чемпионате.

Может ли Черчесов возглавить большой европейский клуб? Нет. Из-за нестабильной мировой ситуации у Черчесова нет будущего в Европе. Потому что он россиянин. Венгрия проявляет лояльность к России, поэтому Черчесова не увольняют», – сказал бывший тренер «Зенита».

«Ференцварош» Черчесова не проигрывает 9 матчей подряд в лиге Венгрии – 7 побед, 2 ничьих. Клуб лидирует с 14-очковым отрывом

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31 комментарий

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Усатый КозлоБык ©
ПетрожалкО лижет очко всем за бабки
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Ебздрогыч
Черчесов дает результат, если его национальность будет препятствием для владельцев команд - значит они идиоты
Спс бро
😎
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Ебздрогыч
Черчесов дает результат, если его национальность будет препятствием для владельцев команд - значит они идиоты
Спс бро
😎
0
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Mikko
В чешскую лигу на зарплату в 2 бутерброда жирных котов из РПЛ и так заманишь вряд ли...
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Владислав Булгаков
Ответ Ебздрогыч
Черчесов дает результат, если его национальность будет препятствием для владельцев команд - значит они идиоты
Венгры вроде такой ерундой не страдали, чтобы из за национальности выгонять
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Максим Пантелеев
Потому что в Чехии бродят совесткие бациллы. Вост. Евр. совки припудрились,но нутро все то же.
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Balt
А он что, собирается куда-то? Ему и Ференцвароше хорошо. Тем более до австрийского дома близко. Черчесов уже давно привыкший к европейской жизни человек.
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Максим Пантелеев
Пынявый всем устроил веселую жизнь. На днях будет год, как он напал на Россию.
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Николай Филатов
Петрогжебик, езжай в Карловы Вары, они говорят там без русских туристов загибаются, поддержи рублем!
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Pertinax Gandi
Ответ Mikko
Он начинал ее в Европе еще до России (в Тироле почти 20 лет назад).
Ну так сколько воды утекло
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Геннадий Тимченко
Ответ Екн Лор
Надо сказать Головину, Миранчуку, хоккеистам из НХЛ, самому Черчесову и многим другим людям из спорта за рубежом, что их окружают нацисты.
Очередные бредни пытающегося изо всех сил напомнить о себе Петржелы - оценивают профессионализм и адекватность, так что если Стас не растеряет эти качества, то сможет тренировать и дальше... Примеров выступления россиян за рубежом масса
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Spaten
Для меня удивительно, что Саламыч не попробовал до всех событий свои силы в Германии, учитывая что он австрияк и за Дрезден играл. Наверняка агенты могли его устроить в маленький клуб для начала
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Mikko
Ответ Pertinax Gandi
Прежде всего у Черчесова не будет будущего в Европе, потому что ему почти 60 лет. В этом возрасте картеру, в Европе уже не начинают. Но в Сербии, Турции, на Кипре или в Израиле вполне ещё может поработать.
Он начинал ее в Европе еще до России (в Тироле почти 20 лет назад).
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Midsommersangen
А у нас огромное количество человек, которые мечтают жить за границей. Только есть опасение, что сейчас совсем не то время.
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#SharkTeam
Ответ Адепт Суперлиги
У черчесова нет будущего в Европе, потому что он недостаточно классный тренер для Европейских топ-лиг.
Не знаю, мне кажется он тренер получше чем физруки типа Марша.
Леня квн и то почти в АПЛ попал
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vova123456
Ответ Аркадий Аркадич
Нацизма нет. Твердо и четко.
Учитывая некоторые твои комменты насчёт Украины не сказал бы что нет нацизма (я дошёл только до твоих комментов до ноября, бог знает что ты писал раньше...).
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Pertinax Gandi
Прежде всего у Черчесова не будет будущего в Европе, потому что ему почти 60 лет. В этом возрасте картеру, в Европе уже не начинают. Но в Сербии, Турции, на Кипре или в Израиле вполне ещё может поработать.
+4
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Minuvert
Баварию и Реал сможет тренировать кто угодно, а вот вы попробуйте с Ференцварошем победить, тут особый талант нужен
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Екн Лор
Ответ Аркадий Аркадич
Нацизма нет. Твердо и четко.
Надо сказать Головину, Миранчуку, хоккеистам из НХЛ, самому Черчесову и многим другим людям из спорта за рубежом, что их окружают нацисты.
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Johnie
У него есть и австрийский паспорт)
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Роман
Да, и в НХЛ такого же мнения. Типичные чехи
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velvetdust2008
Черчесов сто лет в Австрии жил, у него там и ВНЖ есть, он давно европеец, все норм у него будет
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samarskij-kuzmich
Кто звонит Петржеле и самое главное - зачем? Бубнов и прочие стали посылать репортёров со Спортса? )) Приходится новых ньюсмейкеров подбирать? ))
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Адепт Суперлиги
У черчесова нет будущего в Европе, потому что он недостаточно классный тренер для Европейских топ-лиг.
+12
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Михо
В Чехии не потерпели бы игрока россиянина, тоже мне пуп земли. Франция и Италия как то терпят
+4
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