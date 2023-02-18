Генич считает Карпина лучшим тренером России: «Дай Черчесову «Мальорку» или «Армавир» – справился бы? «Легия», «Ференцварош» – лучшие команды своих стран»

сравнил и .

– Лучший тренер России на данный момент?

– Карпин.

– В чем Карпин лучше Черчесова?

– При Карпине прогрессируют игроки.

– Но у него даже близко нет заслуг Черчесова.

– Это понятно. Карпин не вывел команду на чемпионат мира, хотя у него была такая возможность. Может, если бы он туда попал, мы бы увидели, как он выйдет из группы.

Но то, что он доказал состоятельность за пределами России, – вопросов нет. Дай Станиславу Саламовичу ту же «Мальорку», с которой Карпин работал... Не знаю, справился бы он? Дай « » – тоже вопрос.

– Но Черчесов справлялся с «Амкаром».

– С «Амкаром» справлялись и Рахимов, и Божович, и Оборин. Искусственное поле, можно было справиться с кем угодно.

Вот сейчас посмотреть на « »: говорят, что искусственное поле не преимущество, но сколько из своих голов Сычевой забил на домашнем стадионе? 11 или 12. Посмотрим, сколько будет забивать за «Крылья».

По титулам Черчесов впереди Карпина. Да, «Легия» – красиво, «Ференцварош» – красиво, но это лучшие и самые богатые команды своих стран.

– А чемпионат мира с Россией?

– А если вспомнить, что было до чемпионата мира?

– Кошмар.

– На чемпионате мира обыграли Саудовскую Аравию, что, кстати, не смогла сделать Аргентина. Победили Египет – и все, больше никого не обыграли.

– А Испания?

– Но не обыграли же – ничья. Можно сказать, что Игорь [Акинфеев] все сделал. А выиграй Испания – все говорили бы: «Кому вы проиграли? Команде без тренера!» Вот она, тренерская доля, когда все решает какой-то один момент. Как у Слуцкого: забей Лисакович пенальти, и никто не вспоминал бы ничего...

– Пусть люди в комментариях напишут, кто лучший тренер России.

– Я считаю, что на данный момент – Карпин, потому что он очень круто работает с тем составом, который у него есть. Третье место, на котором идет «Ростов», лишний раз это доказывает. Плюс при Карпине очень круто прогрессируют футболисты, – заявил комментатор «Матч ТВ».