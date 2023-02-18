Генич считает Карпина лучшим тренером России: «Дай Черчесову «Мальорку» или «Армавир» – справился бы? «Легия», «Ференцварош» – лучшие команды своих стран»

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Константин Генич сравнил Валерия Карпина и Станислава Черчесова.

– Лучший тренер России на данный момент?

– Карпин.

– В чем Карпин лучше Черчесова?

– При Карпине прогрессируют игроки.

– Но у него даже близко нет заслуг Черчесова.

– Это понятно. Карпин не вывел команду на чемпионат мира, хотя у него была такая возможность. Может, если бы он туда попал, мы бы увидели, как он выйдет из группы.

Но то, что он доказал состоятельность за пределами России, – вопросов нет. Дай Станиславу Саламовичу ту же «Мальорку», с которой Карпин работал... Не знаю, справился бы он? Дай «Армавир» – тоже вопрос.

– Но Черчесов справлялся с «Амкаром».

– С «Амкаром» справлялись и Рахимов, и Божович, и Оборин. Искусственное поле, можно было справиться с кем угодно.

Вот сейчас посмотреть на «Оренбург»: говорят, что искусственное поле не преимущество, но сколько из своих голов Сычевой забил на домашнем стадионе? 11 или 12. Посмотрим, сколько будет забивать за «Крылья».

По титулам Черчесов впереди Карпина. Да, «Легия» – красиво, «Ференцварош» – красиво, но это лучшие и самые богатые команды своих стран.

– А чемпионат мира с Россией?

– А если вспомнить, что было до чемпионата мира?

– Кошмар.

– На чемпионате мира обыграли Саудовскую Аравию, что, кстати, не смогла сделать Аргентина. Победили Египет – и все, больше никого не обыграли.

– А Испания?

– Но не обыграли же – ничья. Можно сказать, что Игорь [Акинфеев] все сделал. А выиграй Испания – все говорили бы: «Кому вы проиграли? Команде без тренера!» Вот она, тренерская доля, когда все решает какой-то один момент. Как у Слуцкого: забей Лисакович пенальти, и никто не вспоминал бы ничего...

– Пусть люди в комментариях напишут, кто лучший тренер России.

– Я считаю, что на данный момент – Карпин, потому что он очень круто работает с тем составом, который у него есть. Третье место, на котором идет «Ростов», лишний раз это доказывает. Плюс при Карпине очень круто прогрессируют футболисты, – заявил комментатор «Матч ТВ».

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13 комментариев

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Антибаскет Поповича
Ответ В Питере Пять
А Карпин справился с Мальоркой и Армавиром? Помню только пять нулевых ничьих подряд в Армавире, такое конечно вряд ли кто-то повторит.
Шесть вроде)) Это было эпично.
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Анатолий Дмитриевич
даже Божович с Ростовом трофей взял. Ноунейм Каррера стал чемпионом со Спартаком.

что там Карпин? ничего))
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Slavnov
показать результаты валеры в армавире и испании мог бы и я,сомневаюсь,что результаты черчесова были бы хуже,там ниже,хуже некуда
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Carver
А почему Черчесова зовут в Легию и Ференцварош, а Карпина — нет? На такой вопрос Генич может ответить?

Черчесова туда позвали, вроде бы, не по блату, а за тренерские заслуги. Кстати, у него ещё был Тироль, который выдал лучший сезон в истории, и Спартак, с которым Черчесов был близок к чемпионству, как никогда не был близок при Карпине.

Я-то далеко не фанат Черчесова, но у него есть в тренерской карьере достижения и трофеи, а у Карпина лишь Копа Дель Соль.
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хавбек+
отож, Ференцварош впервые за 47 лет вышел в весеннюю стадию еврокубков
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ZAPA
А чего он добился в Армавире и Майорке?
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исянов
гейнич выдал какой-то бессвязный набор слов без логики. все-таки максимум гейнича это восхищаться мускулами, торсом и прочими физическими особенностями футболистов в каждой трансляции. об игре лучше не надо говорить.
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Redmurza
Черчесов - ниже среднего, но все же тренер. Карпин - просто функционер с претензиями.
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m1tereY
Ну точно было бы не хуже, потому что хуже некуда.
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Антон Шаповалов
а Карпин разве с "Мальоркой" и "Армавиром" справился?! и близко нет
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В Питере Пять
А Карпин справился с Мальоркой и Армавиром? Помню только пять нулевых ничьих подряд в Армавире, такое конечно вряд ли кто-то повторит.
+5
0
+5
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Никита Самарин
Так Карпин и не справился с Мальоркой и Армавиром.🧐
+5
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Кирилл Голивец
Армавир вылетел в том сезоне из пердива, Мальорка была в нижней части турнирной таблицы.
+6
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