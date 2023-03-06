Пеп Гвардиола: «Участие в ЛЧ иногда важнее победы в АПЛ. Это лучшее, что мы можем дать «Ман Сити»

сказал, что участие в важнее победы в .

«Я вас уверяю: если мы выйдем в Лигу чемпионов по итогам сезона, я пойду в лучший ресторан Манчестера и закажу лучший ужин, потому что это лучшее, что мы можем дать этому клубу.

Иногда участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ», – сказал главный тренер « ».

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