Пеп Гвардиола: «Участие в ЛЧ иногда важнее победы в АПЛ. Это лучшее, что мы можем дать «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола сказал, что участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ.

«Я вас уверяю: если мы выйдем в Лигу чемпионов по итогам сезона, я пойду в лучший ресторан Манчестера и закажу лучший ужин, потому что это лучшее, что мы можем дать этому клубу.

Иногда участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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37 комментариев

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Акакий Барбакадзе
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Кажется он когда-то говорил, что победа в АПЛ важнее, чем победа в ЛЧ
А может подколол арсенал 😉
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Питер Пэн
Ответ Бехзод Арипов
Челси еще 2 ЛЧ )
Особенно от победы в 2021 фанаты Пепа до сих ощущают попаболь
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Vals
Это что такое, соломку стелить начал Пеп?)

Так рано же еще, вся гонка впереди.
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Бехзод Арипов
Ответ человек-муравей человек-физрук
Гвардиола просто троллит долдуна. Сити при нем 4 АПЛ. Челси за всю свою никчемную историю 6 АПЛ :)
Челси еще 2 ЛЧ )
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vladosthebest
То ли перевели с испанского неправильно, то ли Пеп запутался в английском
Ну, или был под шафэ)
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Даниил Лапарин
ну ясно... давай чего еще там есть важного
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mansur_axe
С финансовой стороны АПЛ важнее там денег юольше, со стороны имиджа , только ЛЧ. Все фаны ждут ЛЧ, а все хейтеры молятся чтоб Сити не брал ЛЧ, всевышний пока слышит молитвы глоров, ведь они тоже люди.
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Александр Белов
Пошел прогрев
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Max Kochetkov
И тут постелил перед шейхами, в случае победы Арсенала в АПЛ)
Скоро убедит арабов ща их миллиарды, что 4 место в АПЛ и 1/4 ЛЧ - лучшее, что когда либо случалось с МанСити...
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liverpool and barcelona fan
Пепу надо менять клуб после этого сезона. Видно что у клуба во внутренних турнирах уже мотивация не та. Выиграли все по несколько раз.
В ЛЧ Пеп умудряется как то сливать матчи которые уже вроде бы в руках.
Да и 12 лет оказывается уже прошло с того как Пеп брал ЛЧ. Приличный срок.
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АКА
Заколебался эти чашки АПЛ штамповать, хочет наконец то лч, на примере Ман Сити видно, что ЛЧ более тяжёлый турнир чем АПЛ.
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Stivi M.D.
Немногие знают, но по итогам следующего сезона от АПЛ будет 5 команд в ЛЧ
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Gabit Sagindykov
То есть, по его логике, 4-место в АПЛ>1-место в АПЛ? Что? Нифига не понял
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vals1702
победа в ЛЧ > победа в АПЛ ---- он про это говорил )
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человек-муравей человек-физрук
Гвардиола просто троллит долдуна. Сити при нем 4 АПЛ. Челси за всю свою никчемную историю 6 АПЛ :)
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Evgueniy
Ну когда ты в АПЛ доминируешь, то понятно.
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Михаил Сафонов
Поплыл совсем, участие, с его средствами, должно быть обязаловкой.
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Duha1967
Переобулся Пепка)))
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BeastI666I
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Кажется он когда-то говорил, что победа в АПЛ важнее, чем победа в ЛЧ
просто ему уже надоело выигрывать АПЛ... 6 раз из 11 Сити становился чемпионом. Нужны новые вершины.
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Typizza
Скрытая реклама своего ресторана)
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NIK7478
Не ожидал от Гвардиолы, что заговариваться начнет! Во-первых, чемпионский титул в любой стране всегда в приоритете! Причем тут ЛЧ? Участие или неучастие в ЛЧ - это уже следствие того, как вы выступили в чемпионате своей страны.
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DolJun
Ответ спортикетт
как это может быть важнее, если при победе в АПЛ ты по определению участвуешь в ЛЧ гвардиола тупой?
нет, он просто лицемер)
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Титал Телоян
Бред полный !во первых победив в АПЛ можно убить двух зайчиков
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Игорь Новиков
Странное заявление, потому что победа в АПЛ тоже дает участие в ЛЧ) Но и трофей еще.
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kuzen_Avi
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Кажется он когда-то говорил, что победа в АПЛ важнее, чем победа в ЛЧ
вполне всё последовательно, так как участие в ЛЧ, это не победа в ЛЧ )
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