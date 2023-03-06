Пеп Гвардиола: «Участие в ЛЧ иногда важнее победы в АПЛ. Это лучшее, что мы можем дать «Ман Сити»
Пеп Гвардиола сказал, что участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ.
«Я вас уверяю: если мы выйдем в Лигу чемпионов по итогам сезона, я пойду в лучший ресторан Манчестера и закажу лучший ужин, потому что это лучшее, что мы можем дать этому клубу.
Иногда участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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Так рано же еще, вся гонка впереди.
Ну, или был под шафэ)
Скоро убедит арабов ща их миллиарды, что 4 место в АПЛ и 1/4 ЛЧ - лучшее, что когда либо случалось с МанСити...
В ЛЧ Пеп умудряется как то сливать матчи которые уже вроде бы в руках.
Да и 12 лет оказывается уже прошло с того как Пеп брал ЛЧ. Приличный срок.