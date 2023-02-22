Гвардиола об ЛЧ: «Никогда не говорил себе, что должен выиграть 3-4 раза. Никто, кроме «Реала», не может этого сделать»

высказался о борьбе за победу в .

«Я счастлив быть здесь. Я никогда не думал, когда приехал сюда, что мы должны выигрывать все. Или что я должен выиграть Лигу чемпионов три-четыре раза. Никто, кроме « », не может этого сделать.

Последние два сезона мы были очень близки [к победе в ЛЧ], проводили хорошие игры. И попробуем сделать это снова», – сказал главный тренер « ».