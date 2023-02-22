Гвардиола об ЛЧ: «Никогда не говорил себе, что должен выиграть 3-4 раза. Никто, кроме «Реала», не может этого сделать»
Пеп Гвардиола высказался о борьбе за победу в Лиге чемпионов.
«Я счастлив быть здесь. Я никогда не думал, когда приехал сюда, что мы должны выигрывать все. Или что я должен выиграть Лигу чемпионов три-четыре раза. Никто, кроме «Реала», не может этого сделать.
Последние два сезона мы были очень близки [к победе в ЛЧ], проводили хорошие игры. И попробуем сделать это снова», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Но с учетом судейства стало понятно, на чем основываются успехи Барсы в ЛЛ.
Игроков накупили на много больше чем реал.
Что им мешает, или кто мешает!?
Ах да ,, конечно же реал Мадрид
Но физруков не зовут в сильнейший клуб в истории)
Интернет ещё не успел попасть ко всем.
с Баварией не знаю,но 3 подряд полуфинала ЛЧ были на базовом уровне при нем,и взял бы с ней кубок если бы не Мюллер забил пенку Атлетико полуфинале.
Челси по делу уничтожил его Сити в финале. Один удар в створ. Гениальный тактег, лучший тренер всех времён и народов. А то, как он развалил Баварию (хотя это умудриться надо) вообще лучше не вспоминать