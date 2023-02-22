Гвардиола об ЛЧ: «Никогда не говорил себе, что должен выиграть 3-4 раза. Никто, кроме «Реала», не может этого сделать»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за победу в Лиге чемпионов

«Я счастлив быть здесь. Я никогда не думал, когда приехал сюда, что мы должны выигрывать все. Или что я должен выиграть Лигу чемпионов три-четыре раза. Никто, кроме «Реала», не может этого сделать.

Последние два сезона мы были очень близки [к победе в ЛЧ], проводили хорошие игры. И попробуем сделать это снова», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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35 комментариев

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Ответ DolJun
если пеп и с бистом холандом не возьмет лч - то тогда у него точно есть компромат на шейхов из сити, иначе вообще нет понимания почему они не вышвыривают этого шарлатана
Пеп уже лучший тренер в истории МС,и уже лучший в истории АПЛ и всей Англии в целом,и это без ЛЧ,
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vatnikZOV1
Ответ белошип
Единственный шанс Пепы выиграть ЛЧ ещё раз (или несколько) это возглавить Реал Но физруков не зовут в сильнейший клуб в истории)
пффф...... истории..... пффф...... иногда закусывать нннадо)))
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DolJun
если пеп и с бистом холандом не возьмет лч - то тогда у него точно есть компромат на шейхов из сити, иначе вообще нет понимания почему они не вышвыривают этого шарлатана
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Роман
Ответ DJIGURDEZ
как болельщик Барсы с 99 года ответственно заявляю - Реал короли ЛЧ, Барса короли Ла Лиги
Вспоминается как говорили что Барселона успешно выступает в Ла Лиге, а Реал в еврокубках.
Но с учетом судейства стало понятно, на чем основываются успехи Барсы в ЛЛ.
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benjamin92
Ответ SCHOKKKK
С тех пор, как Пеп взял свою последнюю ЛЧ: - Роберто Ди Маттео стал сменщиком в Челси и выиграл ЛЧ у Баварии на ее домашнем стадионе - 68-летний Юпп Хайнкес не сдался и на следующий год сделал требл с Баварией - Карло Анчелотти пришел в Реал, в первый же сезон выиграл ЛЧ, ушел, спустя 6 лет вернулся и в первый же сезон снова вывел команду в финал - Не выигравший до этого ни одного трофея как тренер Луис Энрике возглавил Барселону и в первый же сезон сделал требл - Зинедин Зидан начал тренерскую карьеру и выиграл 3 ЛЧ подряд с Реалом - Юрген Клопп возглавил Ливерпуль с 6 места турнирной таблицы и через 3,5 года выиграл ЛЧ - Ханс-Дитер Флик возобновил тренерскую карьеру спустя 14 лет и выиграл ЛЧ с Баварией в первый же сезон - Томас Тухель возглавил кризисный Челси по ходу сезона и выиграл ЛЧ - Анчелотти вернулся в Реал, прошел эпичную сетку из лучших клубов Англии и выиграл очередную ЛЧ
А сам Пеп за это время стал самым титулованным тренером мира, поставил кучу рекордов, АПЛ на колени и много чего ещё интересного!
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Erbium
Ответ !Sc@ryClown!
да,по делу или нет не знаю,но факт в том что МС проиграл сам себе не сыграв и на 50% своих возможностей тогда,а 1й кубок ЛЧ взяли бы если бы не потешный судья в матче с ТТХ. с Баварией не знаю,но 3 подряд полуфинала ЛЧ были на базовом уровне при нем,и взял бы с ней кубок если бы не Мюллер забил пенку Атлетико полуфинале.
да, да, уже весь спортс запомнил, что Пеп настолько гениален, что способен проиграть только себе, а весь остальной тренерский цех всего мира у него на подхвате. подбирают объедки с барского стола
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белошип
Ответ DJIGURDEZ
как болельщик Барсы с 99 года ответственно заявляю - Реал короли ЛЧ, Барса короли Ла Лиги
Реал у которого рекордное количество побед в ЛЛ🗿
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Я Гражданин Мира
Интересно кто ему мешает выиграть лигу чемпионов как реал Мадрид несколько раз !?
Игроков накупили на много больше чем реал.
Что им мешает, или кто мешает!?
Ах да ,, конечно же реал Мадрид
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Андрей Хенто
Да, у Мадрида есть магия, которую невозможно объяснить, приятно читать такие лестные отзывы о Мадриде.
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Ответ Любезный Коссутий
у Пепа, по хорошему, нужно отобрать 1 кубок, когда он с Эвребе в составе, вышел в финал
по хорошему,и даже с ВАРом ТОГДА УЖЕ Пеп взял бы 3 ЛЧ подряд.
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белошип
Единственный шанс Пепы выиграть ЛЧ ещё раз (или несколько) это возглавить Реал
Но физруков не зовут в сильнейший клуб в истории)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ SCHOKKKK
С тех пор, как Пеп взял свою последнюю ЛЧ: - Роберто Ди Маттео стал сменщиком в Челси и выиграл ЛЧ у Баварии на ее домашнем стадионе - 68-летний Юпп Хайнкес не сдался и на следующий год сделал требл с Баварией - Карло Анчелотти пришел в Реал, в первый же сезон выиграл ЛЧ, ушел, спустя 6 лет вернулся и в первый же сезон снова вывел команду в финал - Не выигравший до этого ни одного трофея как тренер Луис Энрике возглавил Барселону и в первый же сезон сделал требл - Зинедин Зидан начал тренерскую карьеру и выиграл 3 ЛЧ подряд с Реалом - Юрген Клопп возглавил Ливерпуль с 6 места турнирной таблицы и через 3,5 года выиграл ЛЧ - Ханс-Дитер Флик возобновил тренерскую карьеру спустя 14 лет и выиграл ЛЧ с Баварией в первый же сезон - Томас Тухель возглавил кризисный Челси по ходу сезона и выиграл ЛЧ - Анчелотти вернулся в Реал, прошел эпичную сетку из лучших клубов Англии и выиграл очередную ЛЧ
Все обсуждали конец света.
Интернет ещё не успел попасть ко всем.
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Александра Александрова
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Тебя так колбасит от правды , не все. эти судейские кубки будут серьёзно воспринимать смирись
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Любезный Коссутий
Ответ !Sc@ryClown!
Пеп явно недобрал еще 4-5 кубков ЛЧ,2 с Барсой,2 с МС и 1 с Баварией.
у Пепа, по хорошему, нужно отобрать 1 кубок, когда он с Эвребе в составе, вышел в финал
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DJIGURDEZ
как болельщик Барсы с 99 года ответственно заявляю - Реал короли ЛЧ, Барса короли Ла Лиги
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален модератором
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!Sc@ryClown!
Ответ SCHOKKKK
С МС? Ты шутишь? Челси по делу уничтожил его Сити в финале. Один удар в створ. Гениальный тактег, лучший тренер всех времён и народов. А то, как он развалил Баварию (хотя это умудриться надо) вообще лучше не вспоминать
да,по делу или нет не знаю,но факт в том что МС проиграл сам себе не сыграв и на 50% своих возможностей тогда,а 1й кубок ЛЧ взяли бы если бы не потешный судья в матче с ТТХ.
с Баварией не знаю,но 3 подряд полуфинала ЛЧ были на базовом уровне при нем,и взял бы с ней кубок если бы не Мюллер забил пенку Атлетико полуфинале.
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Vlad Vladimirovich
Последний шанс лысого! Прекрасный финал будет Реал-Сити или Реал-Бавария
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Evgeny Trifonov
Ответ SCHOKKKK
С тех пор, как Пеп взял свою последнюю ЛЧ: - Роберто Ди Маттео стал сменщиком в Челси и выиграл ЛЧ у Баварии на ее домашнем стадионе - 68-летний Юпп Хайнкес не сдался и на следующий год сделал требл с Баварией - Карло Анчелотти пришел в Реал, в первый же сезон выиграл ЛЧ, ушел, спустя 6 лет вернулся и в первый же сезон снова вывел команду в финал - Не выигравший до этого ни одного трофея как тренер Луис Энрике возглавил Барселону и в первый же сезон сделал требл - Зинедин Зидан начал тренерскую карьеру и выиграл 3 ЛЧ подряд с Реалом - Юрген Клопп возглавил Ливерпуль с 6 места турнирной таблицы и через 3,5 года выиграл ЛЧ - Ханс-Дитер Флик возобновил тренерскую карьеру спустя 14 лет и выиграл ЛЧ с Баварией в первый же сезон - Томас Тухель возглавил кризисный Челси по ходу сезона и выиграл ЛЧ - Анчелотти вернулся в Реал, прошел эпичную сетку из лучших клубов Англии и выиграл очередную ЛЧ
при этом он развалил ту шикарную Баварию Хайнкеса и потратил больше миллиарда на трансферы доя шейхов в Манчестере.Просто лысый гений
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Александра Александрова
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Tollie
Ответ SCHOKKKK
С тех пор, как Пеп взял свою последнюю ЛЧ: - Роберто Ди Маттео стал сменщиком в Челси и выиграл ЛЧ у Баварии на ее домашнем стадионе - 68-летний Юпп Хайнкес не сдался и на следующий год сделал требл с Баварией - Карло Анчелотти пришел в Реал, в первый же сезон выиграл ЛЧ, ушел, спустя 6 лет вернулся и в первый же сезон снова вывел команду в финал - Не выигравший до этого ни одного трофея как тренер Луис Энрике возглавил Барселону и в первый же сезон сделал требл - Зинедин Зидан начал тренерскую карьеру и выиграл 3 ЛЧ подряд с Реалом - Юрген Клопп возглавил Ливерпуль с 6 места турнирной таблицы и через 3,5 года выиграл ЛЧ - Ханс-Дитер Флик возобновил тренерскую карьеру спустя 14 лет и выиграл ЛЧ с Баварией в первый же сезон - Томас Тухель возглавил кризисный Челси по ходу сезона и выиграл ЛЧ - Анчелотти вернулся в Реал, прошел эпичную сетку из лучших клубов Англии и выиграл очередную ЛЧ
Factos!
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Александра Александрова
Кашшаи поперхнулся ))
0
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SCHOKKKK
Ответ Милан. Тонали. 8.
☝️👏
Привет 😂
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SCHOKKKK
Ответ !Sc@ryClown!
Пеп явно недобрал еще 4-5 кубков ЛЧ,2 с Барсой,2 с МС и 1 с Баварией.
С МС? Ты шутишь?

Челси по делу уничтожил его Сити в финале. Один удар в створ. Гениальный тактег, лучший тренер всех времён и народов. А то, как он развалил Баварию (хотя это умудриться надо) вообще лучше не вспоминать
+5
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Милан. Тонали. 8.
Ответ SCHOKKKK
С тех пор, как Пеп взял свою последнюю ЛЧ: - Роберто Ди Маттео стал сменщиком в Челси и выиграл ЛЧ у Баварии на ее домашнем стадионе - 68-летний Юпп Хайнкес не сдался и на следующий год сделал требл с Баварией - Карло Анчелотти пришел в Реал, в первый же сезон выиграл ЛЧ, ушел, спустя 6 лет вернулся и в первый же сезон снова вывел команду в финал - Не выигравший до этого ни одного трофея как тренер Луис Энрике возглавил Барселону и в первый же сезон сделал требл - Зинедин Зидан начал тренерскую карьеру и выиграл 3 ЛЧ подряд с Реалом - Юрген Клопп возглавил Ливерпуль с 6 места турнирной таблицы и через 3,5 года выиграл ЛЧ - Ханс-Дитер Флик возобновил тренерскую карьеру спустя 14 лет и выиграл ЛЧ с Баварией в первый же сезон - Томас Тухель возглавил кризисный Челси по ходу сезона и выиграл ЛЧ - Анчелотти вернулся в Реал, прошел эпичную сетку из лучших клубов Англии и выиграл очередную ЛЧ
☝️👏
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