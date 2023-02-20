Эдерсон: «Сити» идет за победой в ЛЧ. Ее хотят игроки и Гвардиола, и мы более чем способны побороться»
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о стремлении выиграть Лигу чемпионов.
«Мы пытались это сделать и продолжим пытаться. Мы были в финале, в полуфиналах, но не добились хорошего результата.
Но, думаю, в этом году мы более чем способны добраться до финала и побороться за трофей. Конечно, не все в футболе идет так, как ты хочешь, но мы попытаемся. Мы идем за трофеем.
У нас очень хорошая команда, и заметно, как клуб развивался за последние пять или шесть лет – выигрывал АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок. Так что Лига чемпионов – именно то, что нужно «Ман Сити». Этого хотят игроки, этого хочет Гвардиола. Мы идем за трофеем», – сказал Эдерсон.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» встретятся с «Лейпцигом». Первая игра – 22 февраля в 23:00 по московскому времени.
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