Эдерсон: «Сити» идет за победой в ЛЧ. Ее хотят игроки и Гвардиола, и мы более чем способны побороться»

Вратарь « » Эдерсон рассказал о стремлении выиграть чемпионов.

«Мы пытались это сделать и продолжим пытаться. Мы были в финале, в полуфиналах, но не добились хорошего результата.

Но, думаю, в этом году мы более чем способны добраться до финала и побороться за трофей. Конечно, не все в футболе идет так, как ты хочешь, но мы попытаемся. Мы идем за трофеем.

У нас очень хорошая команда, и заметно, как клуб развивался за последние пять или шесть лет – выигрывал , Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок. Так что Лига чемпионов – именно то, что нужно «Ман Сити». Этого хотят игроки, этого хочет . Мы идем за трофеем», – сказал .

В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» встретятся с «Лейпцигом». Первая игра – 22 февраля в 23:00 по московскому времени.