Эдерсон: «Сити» идет за победой в ЛЧ. Ее хотят игроки и Гвардиола, и мы более чем способны побороться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Эдерсон Футбол

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о стремлении выиграть Лигу чемпионов.

«Мы пытались это сделать и продолжим пытаться. Мы были в финале, в полуфиналах, но не добились хорошего результата.

Но, думаю, в этом году мы более чем способны добраться до финала и побороться за трофей. Конечно, не все в футболе идет так, как ты хочешь, но мы попытаемся. Мы идем за трофеем.

У нас очень хорошая команда, и заметно, как клуб развивался за последние пять или шесть лет – выигрывал АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии, Суперкубок. Так что Лига чемпионов – именно то, что нужно «Ман Сити». Этого хотят игроки, этого хочет Гвардиола. Мы идем за трофеем», – сказал Эдерсон.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» встретятся с «Лейпцигом». Первая игра – 22 февраля в 23:00 по московскому времени.

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8 комментариев

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liverpool and barcelona fan
Не думаю что Сити выиграет ЛЧ. И игра и состав стали слабее. Арсенал должен как и Лестер в свое время воспользоваться спадом топ клубов и выиграть АПЛ.
+3
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+3
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Игорь Гурьев
Ответ mr. Kadyrov
это тот самый сезон когда придется дойти до конца сезона, не растратив силы. борьба на двух фронтах упорная
Ну у «Сити» почти всегда так. Мало что поменялось
0
0
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Михо
Чем то напоминает навязчивое стремление Арсенала выиграть ЛЧ в эпоху Венгера. И оба клуба играли в финалах
+3
-1
+2
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mr. Kadyrov
Ответ Игорь Гурьев
Жалко, что Гвардиола постоянно хочет не просто дойти до ЛЧ, а дойти креативно, как будто бы на руках. В последние годы это очень вредит «Сити»
это тот самый сезон когда придется дойти до конца сезона, не растратив силы. борьба на двух фронтах упорная
0
0
0
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OldRedWhite
Ответ Lana Rhoades
Против Брюгге в этой ЛЧ нечего ловить
Ну Брюгге тоже на спаде , как МС )))
Не пройдут бельгийцы дальше !
0
0
0
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OldRedWhite
Ноттингем не даст соврать !
МС пока не тот …
+3
0
+3
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Lana Rhoades
Против Брюгге в этой ЛЧ нечего ловить
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Гурьев
Жалко, что Гвардиола постоянно хочет не просто дойти до ЛЧ, а дойти креативно, как будто бы на руках. В последние годы это очень вредит «Сити»
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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