Пеп Гвардиола: «Сейчас требования в ЛЧ очень высоки – даже в ЛЕ играют большие клубы. Раньше было легче»

высказался о ничьей в матче «Манчестер Сити» и « » (1:1).

Вчера в Германии команды провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это Лига чемпионов. Даже в сейчас играют большие клубы. Сейчас требования в этом турнире очень высоки. Раньше все было довольно легко, но сегодня все команды действительно сильны, хорошо готовы, у них хорошие тренеры.

Мои ожидания не так уж высоки. Я не приехал сюда, думая, что мы победим 4:0. Ни на секунду я не задумывался об этом. В такой игре необходим контроль.

Противостояние состоит из двух матчей, которые продлятся более 180 минут, и я не хотел проиграть 3:4 здесь. Так что все решится в Манчестере, игра будет открытой. Вот так вот», – сказал тренер « ».

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