Пеп Гвардиола: «Сейчас требования в ЛЧ очень высоки – даже в ЛЕ играют большие клубы. Раньше было легче»
Пеп Гвардиола высказался о ничьей в матче «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» (1:1).
Вчера в Германии команды провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это Лига чемпионов. Даже в Лиге Европы сейчас играют большие клубы. Сейчас требования в этом турнире очень высоки. Раньше все было довольно легко, но сегодня все команды действительно сильны, хорошо готовы, у них хорошие тренеры.
Мои ожидания не так уж высоки. Я не приехал сюда, думая, что мы победим 4:0. Ни на секунду я не задумывался об этом. В такой игре необходим контроль.
Противостояние состоит из двух матчей, которые продлятся более 180 минут, и я не хотел проиграть 3:4 здесь. Так что все решится в Манчестере, игра будет открытой. Вот так вот», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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