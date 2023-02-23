Пеп Гвардиола: «Сейчас требования в ЛЧ очень высоки – даже в ЛЕ играют большие клубы. Раньше было легче»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

Пеп Гвардиола высказался о ничьей в матче «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» (1:1).

Вчера в Германии команды провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это Лига чемпионов. Даже в Лиге Европы сейчас играют большие клубы. Сейчас требования в этом турнире очень высоки. Раньше все было довольно легко, но сегодня все команды действительно сильны, хорошо готовы, у них хорошие тренеры.

Мои ожидания не так уж высоки. Я не приехал сюда, думая, что мы победим 4:0. Ни на секунду я не задумывался об этом. В такой игре необходим контроль.

Противостояние состоит из двух матчей, которые продлятся более 180 минут, и я не хотел проиграть 3:4 здесь. Так что все решится в Манчестере, игра будет открытой. Вот так вот», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Этот прыжок Гвардиола (ну а кого же еще!) остановил «Сити». К Эдерсону тоже вопросы

Ассист дня: пяточка Гюндогана. Здесь интеллект, изящество и ловкость

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Τихонов
Соломкой лысину прикрывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Dinamik1
Вам легче стало потому что наших клубов нет.Умели наши под ногами путаться.😄
Ой так часто путались в плей офф лч же))) аж 5 раз за 20 лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Вам легче стало потому что наших клубов нет.Умели наши под ногами путаться.😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Ответ Александр Белов
Реалу как-то все равно
Свои судьи свои правила ведь
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheFrosty
Ответ Александр Белов
Справедливости ради та Барса была одной из лучших команд в истории, ещё был МЮ Ферги и много топовых команд, так что точно не мусорные ЛЧ, скорее даже посильнее нынешних, там Брюгг и Тоттенхэмов не было
Там были Спортинги и Панатинаикосы. А Тоттенхемы и шахтеры доходили до четверть-финала.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
Раньше говорит было довольно легко. Раньше это когда? Пеп ЛЧ выигрывал больше десяти лет назад, если память не изменяет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
Это он про Кубок УЕФА? ЛЕ/КУ всегда был сложный турнир. Мю Ферги столько раз отбиралась и всегда их оттуда выкидывали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aristokrat_13
Раньше Порту могло с Монако в финале ЛЧ играть, а сейчас одни гранды
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Белкин
уже соломку стелит лысый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Белов
Ответ TheFrosty
Пеп Гвардиола: «Сейчас требования в ЛЧ очень высоки. Те мусорные ЛЧ которые я выигрывал 15 лет назад - ниже уровня современной ЛЕ. Раньше было легче. Поэтому у меня теперь ноль ушастых.»
Справедливости ради та Барса была одной из лучших команд в истории, ещё был МЮ Ферги и много топовых команд, так что точно не мусорные ЛЧ, скорее даже посильнее нынешних, там Брюгг и Тоттенхэмов не было
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real Madrid l
Ответ HI MARS
Раньше и Эвребе был...
Ещё и Чакыр, Кашшаи, Клаттенбург, Брых, Оливер…😢
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Белов
Реалу как-то все равно
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real_v_dushe
Не понимаю, о чём говорит этот физрук, Реал на Энфилде высокий стандартов не заметил
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Как и раньше. Просто у Пепа тогда были пиковые чемпионы мира -Пуйоль, Хави, Иньеста, Бускетс, Вилья, ну и Месси. Конечно, тогда было легче, но для него.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ HI MARS
Раньше и Эвребе был...
...сказал пеп и заплакал...
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheFrosty
Пеп Гвардиола: «Сейчас требования в ЛЧ очень высоки. Те мусорные ЛЧ которые я выигрывал 15 лет назад - ниже уровня современной ЛЕ. Раньше было легче. Поэтому у меня теперь ноль ушастых.»
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Да всегда так было, раньше даже чаще клубы-андердоги добивались успехов, достаточно вспомнить 90-е и 00-е. Какие клубы раньше доходили до стадии полуфиналов и финалов и как редко это происходит сейчас.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zerocool789
А что в МС отчеты никто не заказывает?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
Раньше и Эвребе был...
+34
-16
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BiG ^SiZe^
Вот как то так, вот как то так, вот как то так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий