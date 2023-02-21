Гвардиола о неудачах в ЛЧ: «Было ощущение, что я провалюсь, что бы я ни делал. Сейчас я наслаждаюсь. Попробуем еще раз»
Пеп Гвардиола высказался о своем менталитете и карьере.
Тренер «Манчестер Сити» перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» поговорил об ожиданиях в отношении выступления клуба в турнире.
«Скажу так: если моя карьера закончится завтра, я буду более чем доволен тем, чего добился в «Барселоне», «Баварии» и здесь. Я не мог ожидать, что за такое короткое время у меня будет такая карьера.
Дело даже не в успехах этих 13-14 лет, но и в том, как мы играли. Я не мог просить о большем.
Мы хотим сделать все возможное [в Лиге чемпионов], будь что будет. В конце концов, судьба уже предопределена. Мы сделаем все возможное, мы были близки [к победе в ЛЧ].
У меня много лет было ощущение, что то, чем мы занимались много лет, обречено на провал. Что бы я ни делал лично, я потерплю неудачу. Всегда будет недостаточно.
Вот почему [сейчас] я наслаждаюсь этим, получаю удовольствие. После этой пресс-конференции я хорошо поем, выпью хорошего вина, посмотрю «Реал» – «Ливерпуль», на «Наполи» всегда приятно посмотреть, а потом буду готовиться к игре.
Пусть эта [Лига чемпионов] будет для игроков. Вперед, попробуем еще раз», – сказал Гвардиола.
11 комментариев