Гвардиола о неудачах в ЛЧ: «Было ощущение, что я провалюсь, что бы я ни делал. Сейчас я наслаждаюсь. Попробуем еще раз»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о своем менталитете и карьере.

Тренер «Манчестер Сити» перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» поговорил об ожиданиях в отношении выступления клуба в турнире.

«Скажу так: если моя карьера закончится завтра, я буду более чем доволен тем, чего добился в «Барселоне», «Баварии» и здесь. Я не мог ожидать, что за такое короткое время у меня будет такая карьера.

Дело даже не в успехах этих 13-14 лет, но и в том, как мы играли. Я не мог просить о большем.

Мы хотим сделать все возможное [в Лиге чемпионов], будь что будет. В конце концов, судьба уже предопределена. Мы сделаем все возможное, мы были близки [к победе в ЛЧ].

У меня много лет было ощущение, что то, чем мы занимались много лет, обречено на провал. Что бы я ни делал лично, я потерплю неудачу. Всегда будет недостаточно.

Вот почему [сейчас] я наслаждаюсь этим, получаю удовольствие. После этой пресс-конференции я хорошо поем, выпью хорошего вина, посмотрю «Реал» – «Ливерпуль», на «Наполи» всегда приятно посмотреть, а потом буду готовиться к игре.

Пусть эта [Лига чемпионов] будет для игроков. Вперед, попробуем еще раз», – сказал Гвардиола.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манул Манулов
Успеха Пепу, он заслуживает ЛЧ как никто другой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
Да ЛЧ это рандом, бессмысленно Пепу ставить это в упрек
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FortMinor
вошел во вкус лысый)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr_Bart
Ответ Wizzyy
Еще и Де Брейне не будет завтра)
Почему ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
НеБрат
Очень искренне и от души сказал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wizzyy
Еще и Де Брейне не будет завтра)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Отпустить ситуацию, правильно решение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Никогда не говори никогда)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Black Phoenix
Чудить надо меньше лысому шарлатану, и мудрить в матчах плей-офф ЛЧ, хотя с тем же Реалом в прошлом розыгрыше только волевой характер сливочных сломил банду Пепа. То есть кое-где не всё от него зависело.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
orelik_1987
Будет забавно, если умудрятся от Лейпцига отлететь))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
Пеп даже если больше не выиграет лигу чемпионов , но все равно оставит след в истории футбола как один из лучших тренеров мира !
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий