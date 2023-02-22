Пеп о «Ман Сити» и ЛЧ: «Люди будут считать, что я провалился, что бы я ни сделал. Ничего не будет достаточно»

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Пеп Гвардиола высказался о восприятии результатов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

За шесть полных сезонов Гвардиолы в «Манчестер Сити» команда лишь раз вышла в финал – в 2021 году. Тогда «горожане» уступили «Челси». Трижды «Ман Сити» вылетел на стадии 1/4 финала, по одному разу – в полуфинале и на стадии 1/8 финала.

«Люди говорят об этом [что «Ман Сити» должен выиграть Лигу чемпионов] из-за названия нашего клуба или еще по какой-то причине, но у меня всегда такое чувство, что это очень сложно сделать. С каждым сезоном это становится все сложнее и сложнее.

Мы хотим сделать все, что в наших силах, и выйти в четвертьфинал, но все будет так, как должно быть. В конце концов, судьба уже предначертана. Иногда мы были близки, иногда – нет.

Что бы я лично ни сделал в прошлом или в будущем, люди будут считать, что я провалился. Ничего не будет достаточно.

Усвоив это, я решил просто получать удовольствие. Я просто получу удовольствие от этой пресс-конференции, а затем, после приятного ужина с хорошим вином хорошо подготовлюсь к игре и скажу: «Поехали, ребята. Давайте попробуем снова», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «Ман Сити» сыграет с «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

Гвардиола в Лиге чемпионов: 9 полуфиналов, два титула с «Барсой» – и ни одного после

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26 комментариев

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مختار موسى حاجييف
Ответ grek087
САФ создал с нуля команду, прошёл огромный путь, вывел МЮ в ранг величайших команд, при этом не имея в составе таких игроков как были у Пепа в барсе. Ни одной сопоставимой звезды. Одни пахари. И с ними он делал великие дела.
при чем тут создал с нуля? если большая часть времени времени была лучшая по всем возможностям в том числе и по финансовым.
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Shakhriyor Yorov
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Думаю, очевидно, что уже несколько лет задача-максимум для Гвардиолы - победа в ЛЧ. Команду для выполнения этой задачи он построил, уже пару раз он был довольно близок к успеху. Сити уже много лет один из реальных, а не номинальных претендентов на победу в ЛЧ. Но ЛЧ тем и прекрасна, что в ней может победить не не самый сильный, всё зависит от множества других факторов и удачи. Нельзя в ней победить по заказу, слишком иррациональный турнир.
Тем этот турнир и прекрасен
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Madhamish
Ответ llolishe
Когда Пеп приходил в Манчестер Сити говорили что его задача выиграть ЛЧ)Как это смешно сейчас звучит
Он ее и решает. Он что, сказал, что мы не будем играть в ЛЧ?
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Typizza
Алкаш😁
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ман сити фейк
Ответ grek087
Он выиграл лч с теми игроками с которыми было невозможно проиграть! И докажи мне что это не так. Полуфинал с Интером только не нужно вспоминать, там автобус Моуринью отстоял с божьей помощью. Великое недоразумение, но есть как есть. А в остальном они были непобедимы, что Барса, что сборная Испании состоящая из игроков Барсы. Что сделал Пеп без великих Хави, Бускетса, Месси, Пуйоля, Пике, Иньесты, Алвеса, Вильи, Маскерано??? Буднично забирает чемпионаты имея в рукаве козыри из двух боеспособных составов на любой случай жизни? Это не достижения. У Зидана достижения, у Анчелотти, у Клоппа. А у Пепа их нет, вне Барселоны.
Напоминаю тебе родной, эту же команду после ухода Пепа разгромила Бавария 7-0 в двух матчах.
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sashafan2
Не знал, что Гвардиола фаталист.
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Kazbek Ilyassovskiy
Думаю, очевидно, что уже несколько лет задача-максимум для Гвардиолы - победа в ЛЧ. Команду для выполнения этой задачи он построил, уже пару раз он был довольно близок к успеху. Сити уже много лет один из реальных, а не номинальных претендентов на победу в ЛЧ.
Но ЛЧ тем и прекрасна, что в ней может победить не не самый сильный, всё зависит от множества других факторов и удачи.
Нельзя в ней победить по заказу, слишком иррациональный турнир.
+3
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red hikkikomori
А при чем тут название клуба?
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Musashi Miyamoto
Ответ grek087
САФ создал с нуля команду, прошёл огромный путь, вывел МЮ в ранг величайших команд, при этом не имея в составе таких игроков как были у Пепа в барсе. Ни одной сопоставимой звезды. Одни пахари. И с ними он делал великие дела.
2 лч САФ тоже с ноунеймами в составе выиграл ?
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grek087
Ответ مختار موسى حاجييف
великий Сэр Алекс выиграл 2 ЛЧ за карьеру, как и Пеп. но Ферги ни у кого не вызывает сомнений(что и правильно) а Пеп для кого-то(критиков) является несостоятельным. хотя тренеров кто выигрывал больше 2 раза можно пересчитать по пальцам одной руки. и ещё у Пепа ещё пол карьеры впереди.
САФ создал с нуля команду, прошёл огромный путь, вывел МЮ в ранг величайших команд, при этом не имея в составе таких игроков как были у Пепа в барсе. Ни одной сопоставимой звезды. Одни пахари. И с ними он делал великие дела.
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grek087
Ответ ман сити фейк
Он давно выиграл ЛЧ 🤡
Он выиграл лч с теми игроками с которыми было невозможно проиграть! И докажи мне что это не так. Полуфинал с Интером только не нужно вспоминать, там автобус Моуринью отстоял с божьей помощью. Великое недоразумение, но есть как есть. А в остальном они были непобедимы, что Барса, что сборная Испании состоящая из игроков Барсы. Что сделал Пеп без великих Хави, Бускетса, Месси, Пуйоля, Пике, Иньесты, Алвеса, Вильи, Маскерано??? Буднично забирает чемпионаты имея в рукаве козыри из двух боеспособных составов на любой случай жизни? Это не достижения. У Зидана достижения, у Анчелотти, у Клоппа. А у Пепа их нет, вне Барселоны.
0
-2
-2
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مختار موسى حاجييف
великий Сэр Алекс выиграл 2 ЛЧ за карьеру, как и Пеп. но Ферги ни у кого не вызывает сомнений(что и правильно) а Пеп для кого-то(критиков) является несостоятельным.
хотя тренеров кто выигрывал больше 2 раза можно пересчитать по пальцам одной руки.
и ещё у Пепа ещё пол карьеры впереди.
+3
-1
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TheFrosty
Даже лысый шарлатан начал догадываться что его трофеи с миллиардными мешками ничего не стоят.
+19
-6
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Я Гражданин Мира
Ответ ман сити фейк
Он давно выиграл ЛЧ 🤡
Очень давно
После него реал 4 или 5 раз выигрывал лигу чемпионов
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FNT
Я Пепа очень люблю и уважаю, но он местами ноет похлеще Маура, а дальше ему за зачетку это спускают с рук.

Ну что за бред? Нет, Пеп, если ты с одним из 2-3 самых богатых клубов мира за почти 10 лет работы пару раз выиграешь ЛЧ, никто не скажет, что ты провалился. Да даже один раз уже норм, но два было бы вообще идеально.
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Я Гражданин Мира
Ответ Бродяга-симпатяга
Пеп дурака включает а что еще остается? Потратил годовой бюджет Албании за пять лет а ушастого нет
Этим и занимается ещё один супер клуб под названием псж.
Разница в том что он не изменный тренер ман сити а псж тренеров меняет каждый год.
Эффект одинаковый, нулевой
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DolJun
Ответ ман сити фейк
Кто-то тратит лярд и выиграет 4 АПЛ за пять лет. А кто-то тратит лярд и болтается на таблице ниже Фулхэм, Брентфорд.
кто-то тратит ярд и выигрывает лч, а кто-то тратит ярд и не выигрывает лч, если уж мы говорим применительно к новости ;)
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ман сити фейк
Ответ Я Гражданин Мира
Он за ранее сдаётся!! Это не вероятно, он признаёт собственную не состоятельност выиграть лигу чемпионов Такое интервью не делает ему честью
Он давно выиграл ЛЧ 🤡
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ман сити фейк
Ответ DolJun
так если получил чемпионскую команду и с ярдовыми тратами не может взять кубка, которой этой команде не достает - как его еще назвать? смысл было пеллегрини менять на физрука?
Кто-то тратит лярд и выиграет 4 АПЛ за пять лет. А кто-то тратит лярд и болтается на таблице ниже Фулхэм, Брентфорд.
+11
-2
+9
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Я Гражданин Мира
Он за ранее сдаётся!!
Это не вероятно, он признаёт собственную не состоятельност выиграть лигу чемпионов
Такое интервью не делает ему честью
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-2
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Бродяга-симпатяга
Пеп дурака включает а что еще остается? Потратил годовой бюджет Албании за пять лет а ушастого нет
+1
-4
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CriminalJoint62
Всегда будут хейтеры, чтобы ты не сделал. Поэтому, Пепу нужно расслабиться , все равно полуфинал потолок в этом сезоне
+9
-5
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llolishe
Когда Пеп приходил в Манчестер Сити говорили что его задача выиграть ЛЧ)Как это смешно сейчас звучит
+1
-4
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Stanislav Cherchesov
"им" ты не был, но и до вершин не дошел! Именно так будет если не возьмёт по итогам с клубом ЛЧ.
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-3
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DolJun
так если получил чемпионскую команду и с ярдовыми тратами не может взять кубка, которой этой команде не достает - как его еще назвать? смысл было пеллегрини менять на физрука?
+3
-10
-7
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