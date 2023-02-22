Пеп о «Ман Сити» и ЛЧ: «Люди будут считать, что я провалился, что бы я ни сделал. Ничего не будет достаточно»
Пеп Гвардиола высказался о восприятии результатов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
За шесть полных сезонов Гвардиолы в «Манчестер Сити» команда лишь раз вышла в финал – в 2021 году. Тогда «горожане» уступили «Челси». Трижды «Ман Сити» вылетел на стадии 1/4 финала, по одному разу – в полуфинале и на стадии 1/8 финала.
«Люди говорят об этом [что «Ман Сити» должен выиграть Лигу чемпионов] из-за названия нашего клуба или еще по какой-то причине, но у меня всегда такое чувство, что это очень сложно сделать. С каждым сезоном это становится все сложнее и сложнее.
Мы хотим сделать все, что в наших силах, и выйти в четвертьфинал, но все будет так, как должно быть. В конце концов, судьба уже предначертана. Иногда мы были близки, иногда – нет.
Что бы я лично ни сделал в прошлом или в будущем, люди будут считать, что я провалился. Ничего не будет достаточно.
Усвоив это, я решил просто получать удовольствие. Я просто получу удовольствие от этой пресс-конференции, а затем, после приятного ужина с хорошим вином хорошо подготовлюсь к игре и скажу: «Поехали, ребята. Давайте попробуем снова», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Сегодня «Ман Сити» сыграет с «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.
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Но ЛЧ тем и прекрасна, что в ней может победить не не самый сильный, всё зависит от множества других факторов и удачи.
Нельзя в ней победить по заказу, слишком иррациональный турнир.
хотя тренеров кто выигрывал больше 2 раза можно пересчитать по пальцам одной руки.
и ещё у Пепа ещё пол карьеры впереди.
После него реал 4 или 5 раз выигрывал лигу чемпионов
Ну что за бред? Нет, Пеп, если ты с одним из 2-3 самых богатых клубов мира за почти 10 лет работы пару раз выиграешь ЛЧ, никто не скажет, что ты провалился. Да даже один раз уже норм, но два было бы вообще идеально.
Разница в том что он не изменный тренер ман сити а псж тренеров меняет каждый год.
Эффект одинаковый, нулевой
Это не вероятно, он признаёт собственную не состоятельност выиграть лигу чемпионов
Такое интервью не делает ему честью