Пеп о «Ман Сити» и ЛЧ: «Люди будут считать, что я провалился, что бы я ни сделал. Ничего не будет достаточно»

высказался о восприятии результатов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

За шесть полных сезонов Гвардиолы в «Манчестер Сити» команда лишь раз вышла в финал – в 2021 году. Тогда «горожане» уступили «Челси». Трижды «Ман Сити» вылетел на стадии 1/4 финала, по одному разу – в полуфинале и на стадии 1/8 финала.

«Люди говорят об этом [что «Ман Сити» должен выиграть ] из-за названия нашего клуба или еще по какой-то причине, но у меня всегда такое чувство, что это очень сложно сделать. С каждым сезоном это становится все сложнее и сложнее.

Мы хотим сделать все, что в наших силах, и выйти в четвертьфинал, но все будет так, как должно быть. В конце концов, судьба уже предначертана. Иногда мы были близки, иногда – нет.

Что бы я лично ни сделал в прошлом или в будущем, люди будут считать, что я провалился. Ничего не будет достаточно.

Усвоив это, я решил просто получать удовольствие. Я просто получу удовольствие от этой пресс-конференции, а затем, после приятного ужина с хорошим вином хорошо подготовлюсь к игре и скажу: «Поехали, ребята. Давайте попробуем снова», – сказал главный тренер « ».

Сегодня «Ман Сити» сыграет с « » в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по московскому времени.

Гвардиола в Лиге чемпионов: 9 полуфиналов, два титула с «Барсой» – и ни одного после