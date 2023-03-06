Фролов о словах Писарского про «абсолютно заслуженные» зарплаты в футболе: «Пусть поживет жизнью учителя, шахтера и рабочего с завода»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Евгений Фролов деньги Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Евгений Фролов прокомментировал слова Владимира Писарского о зарплатах футболистов.

Несколько дней назад нападающий «Крыльев Советов» назвал зарплаты футболистов «абсолютно заслуженными»: «Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить наши нагрузки».

«Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе.

Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат – учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», – сказал вратарь «Крыльев Советов».

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27 комментариев

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Мельников Михаил
Ответ Log in
С одной стороны, не понимаю, когда люди жалуются, что футболисты не делают ничего особенного, но получают большие деньги за то, что "любой умеет" - если сам так умеешь, так почему сам не стал футболистом? Или с детства мечтал водилой газели быть? С другой стороны, лимитные футболеры тоже оторвались от реальности, представляя себя какими-то суперменами, раз аж раз в день тренируются, а если два, то никто так не сможет и за это им должны гору денег. Ещё меня смешит, как они переживают и стрессуют из-за хейта их деревянности в соцсетях. Сколько всякого стрессового обрушивается даже на кассира в день... А учителям и вовсе в таком случае нужно разрешить убивать )))
Футболист должен получать с кассы, или среднюю по региону зарплату, если клуб вообще не в состоянии собрать сколько-то денег для зарплат.
Но ни как не 200-300 тысяч в месяц в клубе аутсайдере Первой Лиги. А такие зарплаты там очень часто. Встречаются и по миллиону в месяц.
Если же клуб собирает большую кассу, получает хорошие призовые и отчисления от ТВ - да пофиг, пусть хоть 20 млн евро в год игроки получают.
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Денис Морозов
Ответ 0mertas626
большинство, ибо зависят от неё чуть более чем полностью
судя по всему меня минусует школота
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Football fanat
Я фанат футбола до мозга костей. Но давайте будем откровенны, футболисты - это вообще никто, обычный сантехник приносит пользы в жизни намного больше.
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volodin
Пусть Писарский попробует выполнить умственную нагрузку любого человека, занимающегося более-менее интеллектуальным трудом. Это не головой по мячику бить, тут серое вещество необходимо
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elan_
Фролов: "Ребята, которые воюют на Донбассе - хотелось бы, чтоб у них были такие же зарплаты, как у футболистов".
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Tigo_Volchara93
Этот сычевой пока в облаках летает, не верит своему счастью что жирный контракт подписал, 3 гола назад пылил в КФС и не знал пожрать купить или трусы невесте
А щас и трусы, и пожрать, и даже по телевизору показывают, вот и несет че попало

P.S. а так конечно наши паспортисты зажравшиеся, ладно если ты клубы были самоокупаемы, так 90% финансирования идет с гос бюджета. Вот от этого люди и злые, имеют права
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Кеша
Ответ Karel
Очнись )) Так есть. Во всех странах профессия врача престижней и более высокооплачиваемая, чем профессия футболиста. США, Канада, Голландия, Финляндия и т.д. Или ты только про нашу страну ? Что такого никогда не будет? А Писарский не виноват, что другим недоплачивают. Сам же он зарабатывает вряд ли больше футболиста его уровня из голландского клуба.
Вы даже текст осилить не в состоянии, а вступаете в полемику . Ни один учитель в мире не получает больше игроков НБА, НХЛ или Ла лиги , если это не ученый с мировым именем . Не надо мне в уши заливать ничего. Сколько преподаватель получает в США или Финляндии в обычной школе ? Есть ответ ? Надо говорить о том , что клубы НБА или НХЛ не финансируются из бюджета страны .
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Блуждающий странник
Что мешает шахтерам и учителям стать футболистами? Жизнь стандартного футболиста в России это не жизнь Сычевого-Писарского, а жизнь футболиста-любителя без образования и денег, сколько у меня знакомых, которые все детство тратили на тренировки и на выходе ничего. Единицы могут играть как Писарский, а учителей пруд пруди. Почему-то высказывают свои претензии не правительству и нашему геострастегу, а футболисту. Кто же виноват, что учителя получают копейки, наверное Писарский, без его зарплаты точно учителя получали бы больше
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тот самый Кадрус
Я так понимаю Фролов половину своей зарплаты относит учителям, шахтёрам и докторам? Нет, я согласен с ним, что учителя и доктора должны получать не меньше ногомячистов но если ты сам в этой фигне варишься и прекрасно за счёт этого живешь, то какого хрена катишь бочку на Писарского? Лицемерие же.
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Karel
Ответ Кеша
Фролов -человек с правильной жизненной позицией . Но такого никогда не будет . Людям нужны хлеб и зрелище . А за зрелище надо платить, при этом мы все понимаем , что дороже здоровья нет ничего . И учителя -это, конечно, самая благородная профессия .
Очнись )) Так есть. Во всех странах профессия врача престижней и более высокооплачиваемая, чем профессия футболиста. США, Канада, Голландия, Финляндия и т.д.
Или ты только про нашу страну ? Что такого никогда не будет?

А Писарский не виноват, что другим недоплачивают.
Сам же он зарабатывает вряд ли больше футболиста его уровня из голландского клуба.
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0mertas626
Ответ Микель Венгер
ты реально думаешь им самим в кайф час времени тратить?
тем не менее, они его тратят и воздействуют на неокрепшие умы этим мусором
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Олег Сагайдачный
Сычевой ему более подходило.
Писарский - ударение на первой гласной.
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zhukas58
Фролов давно производит впечатление не глупого человека, но таких в росфутболе единицы, остальные дзюба-сычевые…
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ws357
Ответ angry horse
Ну и клоун этот Сычевой-Писарский, после пару удачных матчей зазвездился, типичный российский футболист😁
В Коммент шоу было хорошо видно его интеллектуальный уровень когда они ему звонили 😁 Сидел с глупым взглядом и двух слов связать не мог) Так что неудивительно)
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Артур Багдасарян
Ответ Кеша
Фролов -человек с правильной жизненной позицией . Но такого никогда не будет . Людям нужны хлеб и зрелище . А за зрелище надо платить, при этом мы все понимаем , что дороже здоровья нет ничего . И учителя -это, конечно, самая благородная профессия .
профессия то, конечно, благородная, только вот у нас учителей реально топ уровня примерно столько же, сколько и футболистов топ уровня) И они, кстати, многие то же зарабатывают неплохо.
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0mertas626
Ответ Денис Морозов
ты думаешь все учителя такие отбитые, что идут на поводу у власти?
большинство, ибо зависят от неё чуть более чем полностью
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pavasaris
Ответ Кеша
Фролов -человек с правильной жизненной позицией . Но такого никогда не будет . Людям нужны хлеб и зрелище . А за зрелище надо платить, при этом мы все понимаем , что дороже здоровья нет ничего . И учителя -это, конечно, самая благородная профессия .
Мне почему-то кажется, что жизненная позиция у них примерно одинаковая. Просто один поумнее, знает, что нужно сказать. А второй дурачок ещё.
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Микель Венгер
Ответ 0mertas626
благородные учителя? а по-моему, они соучастники того, что творит режим. Участие в проведении выборов и разговоры о важном тому пример
ты реально думаешь им самим в кайф час времени тратить?
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Любитель побеждать
Хорошо когда получают и понимают, что не так. В конце концов футболеры получают столько, сколько им готовы платить. Но оторванность от мира как у Писарского поражает.
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Kasper N . P .
Широкий резонанс среди футбольной общественности вызвало приобретение голкипером московского «Динамо» Евгением Фроловым автомобиля «Феррари 599 GTO». Иномарка стоит 320 тысяч евро — или почти 14,5 миллиона рублей. Воспитанник мордовского футбола номинально является четвертым вратарем столичной команды, поэтому болельщики и эксперты набросились на него с критикой по поводу дорогой покупки. В очередной раз поднят вопрос о чрезмерно высоких зарплатах игроков российской Премьер-лиги.
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Злобный Конь
Ну,кстати,учителя не такие уж и бедные.
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angry horse
Ну и клоун этот Сычевой-Писарский, после пару удачных матчей зазвездился, типичный российский футболист😁
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Денис Морозов
Ответ 0mertas626
благородные учителя? а по-моему, они соучастники того, что творит режим. Участие в проведении выборов и разговоры о важном тому пример
ты думаешь все учителя такие отбитые, что идут на поводу у власти?
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С одной стороны, не понимаю, когда люди жалуются, что футболисты не делают ничего особенного, но получают большие деньги за то, что "любой умеет" - если сам так умеешь, так почему сам не стал футболистом? Или с детства мечтал водилой газели быть?
С другой стороны, лимитные футболеры тоже оторвались от реальности, представляя себя какими-то суперменами, раз аж раз в день тренируются, а если два, то никто так не сможет и за это им должны гору денег.

Ещё меня смешит, как они переживают и стрессуют из-за хейта их деревянности в соцсетях. Сколько всякого стрессового обрушивается даже на кассира в день... А учителям и вовсе в таком случае нужно разрешить убивать )))
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0mertas626
Ответ Кеша
Фролов -человек с правильной жизненной позицией . Но такого никогда не будет . Людям нужны хлеб и зрелище . А за зрелище надо платить, при этом мы все понимаем , что дороже здоровья нет ничего . И учителя -это, конечно, самая благородная профессия .
благородные учителя? а по-моему, они соучастники того, что творит режим. Участие в проведении выборов и разговоры о важном тому пример
+8
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-8
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