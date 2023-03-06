Фролов о словах Писарского про «абсолютно заслуженные» зарплаты в футболе: «Пусть поживет жизнью учителя, шахтера и рабочего с завода»
Евгений Фролов прокомментировал слова Владимира Писарского о зарплатах футболистов.
Несколько дней назад нападающий «Крыльев Советов» назвал зарплаты футболистов «абсолютно заслуженными»: «Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить наши нагрузки».
«Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе.
Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат – учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», – сказал вратарь «Крыльев Советов».
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Но ни как не 200-300 тысяч в месяц в клубе аутсайдере Первой Лиги. А такие зарплаты там очень часто. Встречаются и по миллиону в месяц.
Если же клуб собирает большую кассу, получает хорошие призовые и отчисления от ТВ - да пофиг, пусть хоть 20 млн евро в год игроки получают.
А щас и трусы, и пожрать, и даже по телевизору показывают, вот и несет че попало
P.S. а так конечно наши паспортисты зажравшиеся, ладно если ты клубы были самоокупаемы, так 90% финансирования идет с гос бюджета. Вот от этого люди и злые, имеют права
Или ты только про нашу страну ? Что такого никогда не будет?
А Писарский не виноват, что другим недоплачивают.
Сам же он зарабатывает вряд ли больше футболиста его уровня из голландского клуба.
Писарский - ударение на первой гласной.
С другой стороны, лимитные футболеры тоже оторвались от реальности, представляя себя какими-то суперменами, раз аж раз в день тренируются, а если два, то никто так не сможет и за это им должны гору денег.
Ещё меня смешит, как они переживают и стрессуют из-за хейта их деревянности в соцсетях. Сколько всякого стрессового обрушивается даже на кассира в день... А учителям и вовсе в таком случае нужно разрешить убивать )))