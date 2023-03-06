Фролов о словах Писарского про «абсолютно заслуженные» зарплаты в футболе: «Пусть поживет жизнью учителя, шахтера и рабочего с завода»

прокомментировал слова Владимира Писарского о зарплатах футболистов.

Несколько дней назад нападающий «Крыльев Советов» назвал зарплаты футболистов «абсолютно заслуженными»: «Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить наши нагрузки».

«Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтера, человека, который работает на заводе.

Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания, больших зарплат – учителя, ребята, которые служат в армии, доктора. Хотелось бы, чтобы у них были такие же зарплаты, как у футболистов. Только это могу сказать», – сказал вратарь « ».

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