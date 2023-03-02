Владимир Писарский: «Сейчас у меня нет мечты. Я получал 20 тысяч, жизнь потрепала меня. Чего я должен хотеть? Мне большего не надо»
Владимир Писарский рассказал, что уже исполнил свою мечту в карьерном плане.
– Сейчас у меня нет мечты. Мне кажется, это будет уже наглостью. Я получал 20 тысяч рублей, кем только не работал, жизнь потрепала меня. Чего я должен хотеть? Это кайф, мне большего не надо.
– Сносят ли деньги голову?
– По мне так можно сказать? Я же адекватно разговариваю сейчас, а мог взять и уйти, – сказал нападающий «Крыльев Советов», ранее выступавший под фамилией Сычевой.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
а условным детским тренером в Нидерландах быть всяко комфортнее, чем в России, как с материальной, так и с психологической точки зрения.
А к 30-40 годам твой заработок увеличивается, как и твои навыки и умения. Так у всех обычных людей.
Делать из этого какое-то событие очень странно.