Владимир Писарский: «Сейчас у меня нет мечты. Я получал 20 тысяч, жизнь потрепала меня. Чего я должен хотеть? Мне большего не надо»

рассказал, что уже исполнил свою мечту в карьерном плане.

– Сейчас у меня нет мечты. Мне кажется, это будет уже наглостью. Я получал 20 тысяч рублей, кем только не работал, жизнь потрепала меня. Чего я должен хотеть? Это кайф, мне большего не надо.

– Сносят ли деньги голову?

– По мне так можно сказать? Я же адекватно разговариваю сейчас, а мог взять и уйти, – сказал нападающий « », ранее выступавший под фамилией Сычевой.

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