Владимир Писарский: «Сейчас у меня нет мечты. Я получал 20 тысяч, жизнь потрепала меня. Чего я должен хотеть? Мне большего не надо»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Р-Спорт деньги Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский рассказал, что уже исполнил свою мечту в карьерном плане.

– Сейчас у меня нет мечты. Мне кажется, это будет уже наглостью. Я получал 20 тысяч рублей, кем только не работал, жизнь потрепала меня. Чего я должен хотеть? Это кайф, мне большего не надо.

– Сносят ли деньги голову?

– По мне так можно сказать? Я же адекватно разговариваю сейчас, а мог взять и уйти, – сказал нападающий «Крыльев Советов», ранее выступавший под фамилией Сычевой.

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23 комментария

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Amalfitano
Ответ Поцелуй Оздоева
Я тебе секрет открою, но Мальдини управляет Миланом без образования.
Ну дык оно и видно, что без образования.
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Артур Хайбрахманов
Что-то мне подсказывает чуйка, что это Сапогов 2.0
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Поцелуй Оздоева
Ответ trav
100%. И в Европе есть любители пивандрия и шашлыков и у нас. Но если спросить любого человека о мечте у нас - многие скажут сидеть на даче и жарить шашлык. Про реализацию личности в рамках работы скажет 1 из 100. Так что я согласен с тобой полностью
Прямо таки у любого?
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Поцелуй Оздоева
Ответ Amalfitano
В том то и дело, что поколение сегодняшних паспортистов не желает вообще ничего. Заработают свои бабки и отвалят. Я же не говорю, чтобы все стали манагерами и функционерами. Я говорю о тенденции. Бывшие футболисты если и становятся манагерами, то только по блату и знакомсиву, а не потому что отучились. Вот Аршавин, к примеру. Стал функционером без профильного образрвания. Просто на правах легенды клуба. И из-за нехватки футбольных людей в руководстве клубов - мы имеем ситуацию когда нашим футболом руководят бывшие чиновники и топ-манагеры нефтянных и газовых компаний.
Я тебе секрет открою, но Мальдини управляет Миланом без образования.
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Поцелуй Оздоева
Ответ trav
сейчас скажу удивительную вещь, но Зарема с дипломом МВА как раз таки сильно выбивается из ряда наших калашных рож. её многие хейтят, но как дипломированный специалист, который отучился, к ней вообще не может быть вопросов. что мешает Аршавину (любую фамилию подставь) пойти и поучиться хотя бы у нас в ВУЗах? Лень и понимание, что им это не надо и так всё пучком
Смотря на Зарему вызывают сомнения в происхождении у неё МВА.
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Ape1sin
хорошо, что ты не айтишник, Володя, а то щас бы тебе эффективный менеджер рассказал, как ты неправ, неамбициозен
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trav
Ответ Amalfitano
В том то и дело, что поколение сегодняшних паспортистов не желает вообще ничего. Заработают свои бабки и отвалят. Я же не говорю, чтобы все стали манагерами и функционерами. Я говорю о тенденции. Бывшие футболисты если и становятся манагерами, то только по блату и знакомсиву, а не потому что отучились. Вот Аршавин, к примеру. Стал функционером без профильного образрвания. Просто на правах легенды клуба. И из-за нехватки футбольных людей в руководстве клубов - мы имеем ситуацию когда нашим футболом руководят бывшие чиновники и топ-манагеры нефтянных и газовых компаний.
сейчас скажу удивительную вещь, но Зарема с дипломом МВА как раз таки сильно выбивается из ряда наших калашных рож. её многие хейтят, но как дипломированный специалист, который отучился, к ней вообще не может быть вопросов. что мешает Аршавину (любую фамилию подставь) пойти и поучиться хотя бы у нас в ВУЗах? Лень и понимание, что им это не надо и так всё пучком
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Кирилл Голивец
Ответ Amalfitano
Печально, потому что мы практически все дакие. Нация дауншифиеров. Зарабатфваем деньги, чтобы потом зависать на даче с шашлыками и на рыбалках. Ван дер Сар за свою карьеру зарпботал достаточно, но он пошел отучился и стал функционером. Как и многие другие Каны, Коку, ван Боммели и т.д.
функционеры такого уровня - это самая верхушка прямо. и это 1% от футбольных деятелей.

а условным детским тренером в Нидерландах быть всяко комфортнее, чем в России, как с материальной, так и с психологической точки зрения.
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trav
Ответ Amalfitano
Вот я и говорю. Мы нация дауншифтеров.
100%. И в Европе есть любители пивандрия и шашлыков и у нас. Но если спросить любого человека о мечте у нас - многие скажут сидеть на даче и жарить шашлык. Про реализацию личности в рамках работы скажет 1 из 100. Так что я согласен с тобой полностью
0
-1
-1
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Amalfitano
Ответ Free Artist
По нему видно, что получает удовольствие именно от игры. Есть такой тип футболистов. Не зря комментаторы отметили, что есть что-то общее с легендой Ювентуса. Да и не всем быть менеджерами-функционерами.
В том то и дело, что поколение сегодняшних паспортистов не желает вообще ничего. Заработают свои бабки и отвалят. Я же не говорю, чтобы все стали манагерами и функционерами. Я говорю о тенденции. Бывшие футболисты если и становятся манагерами, то только по блату и знакомсиву, а не потому что отучились. Вот Аршавин, к примеру. Стал функционером без профильного образрвания. Просто на правах легенды клуба. И из-за нехватки футбольных людей в руководстве клубов - мы имеем ситуацию когда нашим футболом руководят бывшие чиновники и топ-манагеры нефтянных и газовых компаний.
0
0
0
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Free Artist
Ответ Amalfitano
Это печально. Парень закончит с футболом, построит большой дом и будет ходить на рыбалку всю оставшуюся жизнь. С таким менталитетом он точно не пойдёт учиться на спортивного менеджера, тренера, функционера. Как это делают европейские игроки. Да и в Европу он не уедет. Его спросили про мечту, а он рассказал про 20 тысяч.
По нему видно, что получает удовольствие именно от игры. Есть такой тип футболистов. Не зря комментаторы отметили, что есть что-то общее с легендой Ювентуса. Да и не всем быть менеджерами-функционерами.
0
0
0
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Amalfitano
Ответ Макс Кидалов
Не все хотят иметь крутые тачки, большие дома и т.д или много денег зарабатывать. мне тоже лично это не интересно, моя мечта это главное зарабатывать в месяц 200к рублей и мне больше не надо, никакие там миллионые заработки я не хочу , а 200к это хватит на бензин, комуналку, еду для семьи, на прогулки, рыбалку и все.
Вот я и говорю. Мы нация дауншифтеров.
+1
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0
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Amalfitano
Ответ Сергей Ефимов
Это обычное дело, когда ты молодой 20 тысяч рублей получаешь. А к 30-40 годам твой заработок увеличивается, как и твои навыки и умения. Так у всех обычных людей. Делать из этого какое-то событие очень странно.
Печально, потому что мы практически все дакие. Нация дауншифиеров. Зарабатфваем деньги, чтобы потом зависать на даче с шашлыками и на рыбалках. Ван дер Сар за свою карьеру зарпботал достаточно, но он пошел отучился и стал функционером. Как и многие другие Каны, Коку, ван Боммели и т.д.
+2
-1
+1
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Макс Кидалов
Ответ Amalfitano
Это печально. Парень закончит с футболом, построит большой дом и будет ходить на рыбалку всю оставшуюся жизнь. С таким менталитетом он точно не пойдёт учиться на спортивного менеджера, тренера, функционера. Как это делают европейские игроки. Да и в Европу он не уедет. Его спросили про мечту, а он рассказал про 20 тысяч.
Не все хотят иметь крутые тачки, большие дома и т.д или много денег зарабатывать. мне тоже лично это не интересно, моя мечта это главное зарабатывать в месяц 200к рублей и мне больше не надо, никакие там миллионые заработки я не хочу , а 200к это хватит на бензин, комуналку, еду для семьи, на прогулки, рыбалку и все.
+1
-1
0
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не базарь на Тарасенко
Ответ Amalfitano
Это печально. Парень закончит с футболом, построит большой дом и будет ходить на рыбалку всю оставшуюся жизнь. С таким менталитетом он точно не пойдёт учиться на спортивного менеджера, тренера, функционера. Как это делают европейские игроки. Да и в Европу он не уедет. Его спросили про мечту, а он рассказал про 20 тысяч.
Что в этом плохого? Все бывшие ногомячисты Европы становятся тренерами и менеджерами?
+3
0
+3
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Кирилл Голивец
Ответ Сергей Ефимов
Это обычное дело, когда ты молодой 20 тысяч рублей получаешь. А к 30-40 годам твой заработок увеличивается, как и твои навыки и умения. Так у всех обычных людей. Делать из этого какое-то событие очень странно.
Только у многих представителей обычных профессий он за счастье увеличивается до 50, а не как у Писарского) даже с учетом того, что после футбола многим трудно себя найти сразу в жизни
+4
0
+4
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Вадим Абдуллин
Ответ Amalfitano
Это печально. Парень закончит с футболом, построит большой дом и будет ходить на рыбалку всю оставшуюся жизнь. С таким менталитетом он точно не пойдёт учиться на спортивного менеджера, тренера, функционера. Как это делают европейские игроки. Да и в Европу он не уедет. Его спросили про мечту, а он рассказал про 20 тысяч.
Человек живет в свое удовольствие, смог вырваться из этого колеса работа-дом, просто кайфует от того что делает, отсюда и показатели такие, скорее всего. Почему печально то? Есть люди для которых та же рыбалка и спокойная жизнь с семьей лучше, чем "учиться на спортивного менеджера, тренера, функционера"
+8
-1
+7
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Сергей Ефимов
Это обычное дело, когда ты молодой 20 тысяч рублей получаешь.
А к 30-40 годам твой заработок увеличивается, как и твои навыки и умения. Так у всех обычных людей.
Делать из этого какое-то событие очень странно.
+1
-4
-3
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Александр Андреев
Норм. Чел играет в кайф. Потому и прёт. Как только начнёт о деньгах думать, так и игра потускнеет. Будем надеяться, что деньги не испортят человека.
+13
0
+13
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Amalfitano
Это печально. Парень закончит с футболом, построит большой дом и будет ходить на рыбалку всю оставшуюся жизнь. С таким менталитетом он точно не пойдёт учиться на спортивного менеджера, тренера, функционера. Как это делают европейские игроки. Да и в Европу он не уедет. Его спросили про мечту, а он рассказал про 20 тысяч.
+3
-8
-5
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Roman
Сычевой забавный малый, конечно. Простой такой, хотя видно, что свои загоны тоже есть
+1
-1
0
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Marcus-light
Где его в 27 лет потрепало, сказочник
+1
-2
-1
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Glukinho
потрепало его, мда
+3
-4
-1
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