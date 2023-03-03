Владимир Писарский: «Цели уехать в Европу нет, была задача — заиграть в РПЛ, уехать из Крыма»
Владимир Писарский поделился планами насчет своей карьеры.
«У меня была задача — заиграть в России, в РПЛ, уехать из Крыма. Я этого достиг. Целей никаких у меня сейчас нет, важно забивать как можно больше мячей. Время покажет, где я должен быть.
Именно цели уехать в Европу нет, а играть хорошо — есть. Если моя игра понравится какому-то европейскому клубу, конечно, соглашусь перейти. Я должен хорошо играть», — сказал нападающий «Крыльев Советов».
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