Владимир Писарский: «Цели уехать в Европу нет, была задача — заиграть в РПЛ, уехать из Крыма»

поделился планами насчет своей карьеры.

«У меня была задача — заиграть в России, в , уехать из Крыма. Я этого достиг. Целей никаких у меня сейчас нет, важно забивать как можно больше мячей. Время покажет, где я должен быть.

Именно цели уехать в Европу нет, а играть хорошо — есть. Если моя игра понравится какому-то европейскому клубу, конечно, соглашусь перейти. Я должен хорошо играть», — сказал нападающий « ».

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