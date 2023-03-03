Владимир Писарский: «Цели уехать в Европу нет, была задача — заиграть в РПЛ, уехать из Крыма»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский поделился планами насчет своей карьеры.

«У меня была задача — заиграть в России, в РПЛ, уехать из Крыма. Я этого достиг. Целей никаких у меня сейчас нет, важно забивать как можно больше мячей. Время покажет, где я должен быть.

Именно цели уехать в Европу нет, а играть хорошо — есть. Если моя игра понравится какому-то европейскому клубу, конечно, соглашусь перейти. Я должен хорошо играть», — сказал нападающий «Крыльев Советов».

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4 комментария

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hitch_11
Парень походу сам до сих пор не совсем верит в то, что он в РПЛ))) Это был предел его мечтаний в любителях - и он его достиг! Говорит, что если будет дальнейший рост - будут и переходы в более сильные клубы. Всё честно и по факту
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Кирилл.С-Пб
Удачи парню!
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OldRedWhite
Ответ Yenchik
И никаких громких слов
А уехать из Крыма ?
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Yenchik
И никаких громких слов
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