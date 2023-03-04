Гленн Бейл: «Жить в России и Нидерландах – одинаково по расходам. Курс евро – 80 рублей, нормально. Когда по 50 – жить стоило дороже»

Теги Крылья Советов высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия Гленн Бейл деньги Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил стоимость жизни в России и Нидерландах.

– Где жить дороже: в России или Нидерландах?

– Одинаково – то же самое выходит по расходам.

Курс евро – 80 рублей, это нормально. Но прошлым летом в России, например, жить стоило дороже, когда курс был 50, но сейчас он стабилизировался, – сказал Бейл.

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15 комментариев

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&_Bishep_&
Только вот минимальная з/п в Голландии 1650 евро. Напротив наших 200. А в остальном......
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E.V.P.
Настоящий боец на поле, как же повезло с ним, лучший в составе КС
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Yerbo
Заголовок надо было написать:
"Г.Бэйл жить в России и в Нидерландах .."
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vaniaEee
С его зп действительно пох где жить
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Теннисный абсолют
«А что это означает для российского бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились»,
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velvetdust2008
Ответ Богдан Агафонов
А для русского человека наоборот
Жить в Нидерландах так же, как в России, а жить в условной Грузии - дороже чем в Москве. Времена-с)
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fonar
В Голландии цены сильно выше. Но это с нашими обычными, а не футбольными окладами
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Фрэнк Канистра
Все что бы иностранцам было комфортно жить а РФ) приезжайте гости дорогие)
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vjp6cmm2f9
Ответ Екн Лор
Бейл, а как же налоги 200 процентов, а как же бoмжи на улицах? Ну не могут нам с телевизора врать, не могут!
Прекращай телевизор смотреть, и такую глупость больше не увидишь. Делов то…
+8
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Екн Лор
Бейл, а как же налоги 200 процентов, а как же бoмжи на улицах? Ну не могут нам с телевизора врать, не могут!
+8
-5
+3
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Данила Вишневский
А теперь сравним медианные зарплаты))
+7
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Константин Эсперов
В Газпроме также считают деньги . Лучше Евро по 80 , чем по 50
+2
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Sevuska
Да и флагами они похожи 😎
+5
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Gunner_14
Сперва подумал: причем тут Гарет Бэйл и Россия :)
+11
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Богдан Агафонов
А для русского человека наоборот
+27
-2
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