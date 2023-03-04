Гленн Бейл: «Жить в России и Нидерландах – одинаково по расходам. Курс евро – 80 рублей, нормально. Когда по 50 – жить стоило дороже»
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил стоимость жизни в России и Нидерландах.
– Где жить дороже: в России или Нидерландах?
– Одинаково – то же самое выходит по расходам.
Курс евро – 80 рублей, это нормально. Но прошлым летом в России, например, жить стоило дороже, когда курс был 50, но сейчас он стабилизировался, – сказал Бейл.
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"Г.Бэйл жить в России и в Нидерландах .."