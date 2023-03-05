0:7 от «Ливерпуля» – самое крупное поражение за 481 матч тренерской карьеры тен Хага

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия рекорды Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере.

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского специалиста проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7.  Для тен Хага этот результат стал худшим за 481 матч в качестве тренера.

Поражение «МЮ» от «Ливерпуля» стало самым крупным с 1931 года. Также это худший показатель клуба за всю историю выступлений в АПЛ.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Street Fighter
Ответ fellx
Отсутствие Гави/Педри, фартовый гол Решфорда с нулевого угла и гол с офсайда Сити. Согласен
А, то есть теперь МЮ и Барсу «случайно» обыграл, получается? Совесть имейте, а
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
iJoy
Я в ах… (удивлен), дорогая редакция, хоть и пишу вам в первый раз.
Ливерпуль, конечно, выдал сегодня матч года.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Dm Kznts
ЭТХ не было в прошлом сезоне если ты про него
6 Сити, 7 от Ливера, жаль 5-6 от Челси нереально, у Поттера столько за месяц забивается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Он даже от дырявого Фейенорда 6 отхватывал - в ультрапиковый сезон
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Konstantin Meerov
Барса, МС - не серьезные соперники. Согласен.
МС 6 закинул, во втором круге отскочили липовым голом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Ответ Konstantin Meerov
после ухода Рона МЮ стал играть лучше и, наконец, выиграл трофей. пенсионер сейчас выжигает верблюжьи лепехи
О даа, 0-7 от Ливера МЮ начал играть лучше, ну ну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Maricone
что ж с этими гаври и другим шкетом они сыграли только вничью?...
Умник, Педри травмировался ушел сразу а Гави сел на карточку и больше не играл грубо. Смотри матчи, вопросы станут адекватнее
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Andrey
пишите правильно фамилию Тен Ха7 👆
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maricone
Ответ fellx
Спроси у Хави))
что ж с этими гаври и другим шкетом они сыграли только вничью?...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Andrey
Ответ Dm Kznts
не каркай :)
Тен Ха7 теперь только так))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Royal Watcher
Так может причина то не в нем была…
ЭТХ не было в прошлом сезоне если ты про него
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Royal Watcher
Ответ fellx
Победили Чарльтон, Ноттингем, Астон Виллу и Ньюкасл, в турнире где топы играют вторым составом) Молодцы
Плюсую 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Royal Watcher
Ответ Dm Kznts
рекорды и при Роналду сыпались как из рога. прошлый сезон вспомни.
Так может причина то не в нем была…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ fellx
Отсутствие Гави/Педри, фартовый гол Решфорда с нулевого угла и гол с офсайда Сити. Согласен
А какие проблемы были у Арсенала, ТТХ и сорок в финале против МЮ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tackle by Moore
Ответ Dm Kznts
так этот матч все провалили. И Варан и Лича и даже Каз. Причём полностью. Нет смысла крайнего искать
Нам забили 7 голов с xG 2,9. Тут вообще сложно кого-то другого обвинять кроме вратаря. Тем более вратаря, который еще и максимальное продление себе пытается выклянчить. Хитон за 30к в неделю столько бы не пустил как этот за 375к
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Владимирович
Я увидел счет и прифигел.. Это правда не сон? Кошмарный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Женя Дерунов
25 человек в команде, а без Гави/Педри нет игры? а как же ротация и все дела или 11 игроками должны сезон пройти без травм и удалений?
Спроси у Хави))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giggs1991@bk.ru
Первое и последнее! Такое случается. Ничего страшного. Опозорились, конечно, знатно, но это всего лишь один матч. Впереди ещё куча матчей и возможностей чтобы правильно отреагировать 💪
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Дерунов
Ответ fellx
Отсутствие Гави/Педри, фартовый гол Решфорда с нулевого угла и гол с офсайда Сити. Согласен
25 человек в команде, а без Гави/Педри нет игры? а как же ротация и все дела или 11 игроками должны сезон пройти без травм и удалений?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clockwork_Scouser
Ответ Семь Хаг
Этот результат не должен стать клеймом на нашем лице. Делаем выводы и идем дальше.Glory, Glory Man United.
этот результат не будет клеймом, для нормальных болельщиков, как болельщик Ливерпуля могу сказать, что МЮ ничего не показал в игре, но это не крест на команде, конечно я ждал эпичной победы 3-1 или 3-2... но МЮ в любом случае достойный соперник и независимо от неприязни друг к другу эти команды вызывают уважение в дерби... это футбол и как бы болельщики МЮ не любили болельщиков Ливерпуля и наоборот, любовь к футболу будет в любом случае
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ llolishe
Тен Хааг-Верните Дубравку))
витька, ты больше юргена не выгоняешь? ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
этого пепа с алиэкспрес еще лэмпард в лч футболу учил
кстати это получается мю за матч пропустил больше чем кризисный челси за февраль?)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
Представляю если бы бедный Магвайр играл как бы его сейчас все поливали 🤦‍♂️ ...
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Андрей Andrey
Подожди ...это только начало Тен Хага в АПЛ. Мауриньо не даст соврать и за менее разгромный счёт увольняли 😂😂
не каркай :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ tackle by Moore
Сам виноват, вообще не жалко. Верь больше в слепого Де Хею, можешь ему контракт на 250 кусков еще выписать
так этот матч все провалили.
И Варан и Лича и даже Каз.
Причём полностью.
Нет смысла крайнего искать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий