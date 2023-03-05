0:7 от «Ливерпуля» – самое крупное поражение за 481 матч тренерской карьеры тен Хага

Эрик тен Хаг потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере.

В 26-м туре АПЛ « » под руководством нидерландского специалиста проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:7. Для тен этот результат стал худшим за 481 матч в качестве тренера.

Поражение «МЮ» от « » стало самым крупным с 1931 года. Также это худший показатель клуба за всю историю выступлений в .

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