0:7 от «Ливерпуля» – крупнейшее поражение «МЮ» за 92 года и худшее в истории клуба в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Блэкберн Астон Вилла премьер-лига Англия Вулверхэмптон рекорды Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение в АПЛ в клубной истории.

Сегодня манкунианцы были разгромлены «Ливерпулем» – 0:7.

Это самое крупное поражение «МЮ» за время выступлений клуба в АПЛ.

Кроме того, 0:7 – повторение худшего результата «Ман Юнайтед» за всю клубную историю. До сегодняшнего дня клуб трижды проигрывал со счетом 0:7 – «Блэкберну» в 1926-м, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м.

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247 комментариев

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LeicesterCity
Ответ Красный чай
Прекрасно что им такое поражение нанёс именно Ливерпуль.
Как там квардапул поживает?))
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ZamoRano
Ответ TiGra
Блин, отсмотрел первый тайм, было четкое ощущение, что МЮ отыграется. Выглядели лучше. Дальше ушли в афтерпати после концерта, выпили компанией, погудели. Сел в такси и очешуел) завтра гляну второй тайм из соображений мазохизма. Но может такая встряска и не помешает команде. Явно рассыпались на паре голов на старте второго. Новый вызов для ЭТХ
Ахахахахаха 🤣🤣🤣👍
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Petr Tcoi
Ответ Юрий Р.
Жаль Фергюссона, несколько десятелетей строил МЮ, а сейчас практически каждый год, получает вот это!
Он его последние годы разваливал, а не строил. После позорного поражения от Барсы так классно состав обновил, что в защите играли вингеры и Джонс со Смолингом. В центре Клеверли, вечно подающий надежды Андерсон и т.д. Роналду ушёл на повышение в Реал, а Руни чуть не ушёл. При этом подарили Тевеса МС. И т.д. То, что Скоулз вернулся с пенсии и помог - это просто чудо.
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Ali
Ответ Роман Князефф
Тен 7аг
Север Хаг
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Афанасий Дирихле
Как грится лучше один раз 0:7. Надеюсь полезный будет щелчок, рановато корону примерять
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micka
Никто не пишет про Де Хеа, хотя он вообще ничего не отбил.
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LeicesterCity
Ответ And Justice for All
Завтра опять актуальным будет анекдот) Жена будит мужа с утра: - Дорогой, вставай, уже 8. - Как, ещё один забили?
До сих пор ждете ждете квардапул?)))
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Яуген
Ответ Gatsby !!!
Проста игроки устали
И эту помойку с чертиком на гербе разносили 5:0, 4:0
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suharito
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Он же 10Хаг
Сегодня 7хаг, может когда нибудь и 10хаг
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OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты.

В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт.

Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч.

Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме.

Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел.

Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы.

В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть!

Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками.

Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного.

А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться.

По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету,приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!!

Так что всё ок, идём дальше.
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Каримчон Амонов
Ответ А.В. Бубнов
Что такой номер вечно выбирает?
Бубэн 7 дней тихо сиди
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JetAnfild
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Убийство в Манчестере.
Скорей преступление предусмотренное статьёй 131 УК РФ.
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Яуген
Ответ Gatsby !!!
Проста игроки устали
В прошлом году у Ливерпуля такой же график был, ну как то не опозорились 7:0
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кто-то
Честно, я матч не смотрел, но когда увидел счёт, то я просто а****
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CM1
Ушла "семерка" - вот и получили 7...
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Arty K.
Фанаты МЮ, это нужно просто пережить. Терпения вам! 👍
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Sotanik
И кто бы что не говорил, что лфк не победит реал, но ставлю сотку на то, что они дадут просраться на Сантьяго. Если конечно судья опять за реал не будет топить.
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Артём Толоконников
Ответ JetAnfild
До прайма ещё далеко. Так, пред пред прайм.
Что ж тогда дальше то будет?)
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suharito
Ответ v.belorussky
МЮ-Барса 2-1 Барса-Реал 1-0 Реал-Ливерпуль 5-2 Ливерпуль-МЮ 7-0 Обожаю эту игру! 🔥🔥🔥
По разнице мячей:
Ливерпуль 9-5
Реал 5-3
Барса 2-2
МЮ 2-8
😗😛😍🙃
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Амин Чич
Спасение Поттера и его Челси, хотя бы на время )))
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Balt
Ничего себе разгром. Казалось бы, МЮ на подъёме, 9 побед и 2 ничьи в 11 матчах и тут на тебе разгром 0-7. Ливерпуль по ходу ещё не всё сказал в этом сезоне.
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Kasilas__1
Ахахахахахха
И физрука после такого не уволят?
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Dima Demchenko
Ответ v.belorussky
МЮ-Барса 2-1 Барса-Реал 1-0 Реал-Ливерпуль 5-2 Ливерпуль-МЮ 7-0 Обожаю эту игру! 🔥🔥🔥
Хаха парадокс
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fellx
Ответ Олжас
Ливерпуль-МЮ 7-0. А на главной новость про Лебеденко. Если бы был Сити там бы портрет Гвардиолы на весь экран висел скорее всего.
Или же наоборот. Если бы МЮ выиграл портрет 7 Хага висело бы неделю
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Урмат Эрнес Уулу
Что там Де Хеа говорил ? Очередные три очка а что там Тен хаг ? Просто стадион обычный ? Высокомерие им не занимать ведут себя как будто выиграли апл и лч 😂😂😂
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