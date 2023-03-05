0:7 от «Ливерпуля» – крупнейшее поражение «МЮ» за 92 года и худшее в истории клуба в АПЛ

« » потерпел крупнейшее поражение в в клубной истории.

Сегодня манкунианцы были разгромлены « » – 0:7.

Это самое крупное поражение «МЮ» за время выступлений клуба в АПЛ.

Кроме того, 0:7 – повторение худшего результата «Ман Юнайтед» за всю клубную историю. До сегодняшнего дня клуб трижды проигрывал со счетом 0:7 – «Блэкберну» в 1926-м, « » в 1930-м и « » в 1931-м.

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