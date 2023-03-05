тен Хаг высказался после разгромного поражения « » от « » (0:7).

«Думаю, мы достойно провели первый тайм. Была одна ошибка в организации игры незадолго до перерыва.

Второй тайм – это просто не мы. Это не соответствует нашим стандартам. Мы не играли как команда. Это было непрофессионально. Зол ли я? Да. Определенно.

Я удивлен, потому что в последние недели и месяцы я видел, что эта команда устойчива и настроена на победы. Во втором тайме у нас вообще не было победного настроя. Мы не придерживались плана, не делали свою работу. Мы не дали ответа, и это было действительно непрофессионально.

В прошлом мы видели, что умеем восстанавливаться: после поражений от «Брентфорда», от «Ман Сити». Безусловно, это серьезная неудача, такое недопустимо. Я очень разочарован и зол.

Это проверка реальностью. Мы должны принять это», – сказал тренер манкунианцев.

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