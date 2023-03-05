Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Это было непрофессионально, «МЮ» не играл как команда. Я очень зол. Это проверка реальностью»
Эрик тен Хаг высказался после разгромного поражения «МЮ» от «Ливерпуля» (0:7).
«Думаю, мы достойно провели первый тайм. Была одна ошибка в организации игры незадолго до перерыва.
Второй тайм – это просто не мы. Это не соответствует нашим стандартам. Мы не играли как команда. Это было непрофессионально. Зол ли я? Да. Определенно.
Я удивлен, потому что в последние недели и месяцы я видел, что эта команда устойчива и настроена на победы. Во втором тайме у нас вообще не было победного настроя. Мы не придерживались плана, не делали свою работу. Мы не дали ответа, и это было действительно непрофессионально.
В прошлом мы видели, что умеем восстанавливаться: после поражений от «Брентфорда», от «Ман Сити». Безусловно, это серьезная неудача, такое недопустимо. Я очень разочарован и зол.
Это проверка реальностью. Мы должны принять это», – сказал тренер манкунианцев.
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Во втором - забивает 5 безответных.
Стиль работы сэра Алекса Фергюсона.
Стиль работы лысого шарлатана: лети после первого тайма два мяча? Сгорел сарай - гори и хата, пускайте пять во втором.
- Так Я никогда не проигрывал.
Я, не Они, а Я.
Мужчина.
Сэр.
Тен Хаг вообше то по натуре агрессивный тренер.На первых порах это неплохо. Главное не перекрутить" гайки" в работе с игроками !
Но недаром Рон сразу же захотел свалить с команды. Это не его тип тренера.
удачи обоим клубам
Я и еще играю в футбол на проф уровне,я играл за молодежку сочи и летал на стадион,во время матча нельзя так наивно думать,что ты им скажешь как надо и они исправятся,ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАТЧА,ДАЛОТ НЕ РЫБА,НЕ МЯСО,я сам его критикую,ему скорее всего шансф дают,биссака по уверенне играет,и не тупит.
Отличный матч для Ливерпуля, но судить по нему о чем бы то ни было - неверно.
хотя че, тут помню хазенхютля облизывали, который два раза по 0-9 получал) важно же чтоб тренер вопил и бегал по бровке, а на тренерские качества и игру смотреть не надо
А если серьезно, такие аномалии бывают в жизни каждой команды, и вообще в спорте, когда у одной стороны все залетает, хоть с закрытыми глазами бей)), когда все отскоки, рикошеты и прочее не в твою пользу.
...МЮ спасти мог лишь тот безумец)) с трибуны, который с разбега пытался пол-команды Ливерпуля снести при праздновании игроками гола Фирмино, если бы исполнил надлежаще, да пораньше - например при первом голе Гакпо)))
Далота в команду кто привёл?
Кто его ставит, несмотря ни на что?
Если команда играет отвратительно - то виноваты не маленькие зелёненький человечки с Марса, и не репиилоиды с туманности Андромеда, а главный тренер.
Если команда не хочет играть - вопросы к нему же.