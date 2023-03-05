Тен Хаг о 0:7 от «Ливерпуля»: «Это было непрофессионально, «МЮ» не играл как команда. Я очень зол. Это проверка реальностью»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался после разгромного поражения «МЮ» от «Ливерпуля» (0:7).

«Думаю, мы достойно провели первый тайм. Была одна ошибка в организации игры незадолго до перерыва.

Второй тайм – это просто не мы. Это не соответствует нашим стандартам. Мы не играли как команда. Это было непрофессионально. Зол ли я? Да. Определенно.

Я удивлен, потому что в последние недели и месяцы я видел, что эта команда устойчива и настроена на победы. Во втором тайме у нас вообще не было победного настроя. Мы не придерживались плана, не делали свою работу. Мы не дали ответа, и это было действительно непрофессионально.

В прошлом мы видели, что умеем восстанавливаться: после поражений от «Брентфорда», от «Ман Сити». Безусловно, это серьезная неудача, такое недопустимо. Я очень разочарован и зол.

Это проверка реальностью. Мы должны принять это», – сказал тренер манкунианцев.

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212 комментариев

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tem87
Всё - давай теперь 7 побед подряд, Эрик
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Максим Черкашин
Ну что Эрик, сколько побежим после Брентфорда бежали 13,8 километра. :)))))
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Жаргал Шадапов
Ответ Great ManUtd
Игроки конкретно подставили Тен Хага. А он даже нормально не может их наказать, потому, что заменить некем. Команда не укомплектована. Того же Бруно посадить на пару матчей в запас - некем заменить, Рэшфорда, Шоу, Де Хеа. После сегодняшнего матча вообще ни один не достоин играть за МЮ.
Ещё миллиард нужно потратить?
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Samsung Galaxy
Ответ Los Galácticos
Далот сделал в этом матче полный заглот
Я был уверен что сегодня будет играть Бисака . Далот просто обосрался
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larissa
Ответ MARELLE CLOTHES
Я не только разбираюсь... Я и еще играю в футбол на проф уровне,я играл за молодежку сочи и летал на стадион,во время матча нельзя так наивно думать,что ты им скажешь как надо и они исправятся,ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАТЧА,ДАЛОТ НЕ РЫБА,НЕ МЯСО,я сам его критикую,ему скорее всего шансф дают,биссака по уверенне играет,и не тупит.
Или так: после первого тайма команда летит 0-3.
Во втором - забивает 5 безответных.
Стиль работы сэра Алекса Фергюсона.
Стиль работы лысого шарлатана: лети после первого тайма два мяча? Сгорел сарай - гори и хата, пускайте пять во втором.
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larissa
Ответ MARELLE CLOTHES
Я не только разбираюсь... Я и еще играю в футбол на проф уровне,я играл за молодежку сочи и летал на стадион,во время матча нельзя так наивно думать,что ты им скажешь как надо и они исправятся,ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАТЧА,ДАЛОТ НЕ РЫБА,НЕ МЯСО,я сам его критикую,ему скорее всего шансф дают,биссака по уверенне играет,и не тупит.
Так вот: сэр Алекс Фергюсон (слыхали о таком?), после поражения от Барселоны сказал:
- Так Я никогда не проигрывал.
Я, не Они, а Я.
Мужчина.
Сэр.
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analitik73
Думается ,что тен Хаг вел себя слишком агрессивно во время перерыва матча , желая настроить игроков на второй тайм , что игроки МЮ вышли после перерыва как опущенные в воду

Тен Хаг вообше то по натуре агрессивный тренер.На первых порах это неплохо. Главное не перекрутить" гайки" в работе с игроками !
Но недаром Рон сразу же захотел свалить с команды. Это не его тип тренера.
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Alexshara
смотрел матч (нейтральный болельщик), такое бывает, 0-7 конечно перебор, но означает ли это что Ливерпуль вернулся и всё такое, НЕТ там куча проблем (очень удачно всё сложилось), но буду рад если мерсисайдцы заедут в 4,ощначает ли это МЮ ждёт крах, совсем нет, очень неудачный день +куча ошибок, будет ли МЮ в призерах, скорее всего да (титул не светит уже), не смотря на это поражение команда растёт
удачи обоим клубам
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MARELLE CLOTHES
Ответ larissa
Я рада тому, что Вы разбираетесь Далота в команду кто привёл? Кто его ставит, несмотря ни на что? Если команда играет отвратительно - то виноваты не маленькие зелёненький человечки с Марса, и не репиилоиды с туманности Андромеда, а главный тренер. Если команда не хочет играть - вопросы к нему же.
Я не только разбираюсь...
Я и еще играю в футбол на проф уровне,я играл за молодежку сочи и летал на стадион,во время матча нельзя так наивно думать,что ты им скажешь как надо и они исправятся,ЭТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАТЧА,ДАЛОТ НЕ РЫБА,НЕ МЯСО,я сам его критикую,ему скорее всего шансф дают,биссака по уверенне играет,и не тупит.
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Дмитрий Осипов
Ответ Hy u?
а цифра 2 в счете 7-2 это те самые ответные мячи, которые как-то меняют эмоции от результата?
да нет, как раз в счёте. счёт 7-2, и 7-0 этим и отличаются
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Michael_the_creator
CR 7 🤣🤣🤣🤣
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aslvowk@mail.ru
Ответ dmitri28
С Кришем такой фигни не было!!!
В прошлом сезоне 0:5 и 0:4 с твоим кришем было, т. е. 0:9 по сумме матчей в сезоне. А в этом 2:1 и 0:7. Намного лучше без твоего Криша
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Hy u?
Ответ Дмитрий Осипов
как? семь безответных мячей?
а цифра 2 в счете 7-2 это те самые ответные мячи, которые как-то меняют эмоции от результата?
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Никита Давыдкин
А какие 3 очка потерял МЮ? Он что, вел в счете до последней минуты?
Ладно, я может не совсем понятно выразился, но отдельно для тебя: команда могла выиграть три очка, но вместо этого проиграла и осталась без очков.
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Vonaburt
Означает ли этот матч «возвращение» Ливерпуля? Нет. Означает ли этот матч «начало падения» МЮ? Тоже нет.
Отличный матч для Ливерпуля, но судить по нему о чем бы то ни было - неверно.
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исянов
какой тренер, такая и команда. распиарили лысака с его примитивным футболом. ну обтекайте теперь

хотя че, тут помню хазенхютля облизывали, который два раза по 0-9 получал) важно же чтоб тренер вопил и бегал по бровке, а на тренерские качества и игру смотреть не надо
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Lidin_papa
Некоторые оглашенные поклонники МЮ, когда на них накатывает очередной приступ зависти, достают из нафталина их "Святой Грааль": МЮ-Арсенал 8-2 на Траффорде. Но Арсенал тогда в меньшинстве огребал, да не всухую). Как грится: "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...")))
А если серьезно, такие аномалии бывают в жизни каждой команды, и вообще в спорте, когда у одной стороны все залетает, хоть с закрытыми глазами бей)), когда все отскоки, рикошеты и прочее не в твою пользу.
...МЮ спасти мог лишь тот безумец)) с трибуны, который с разбега пытался пол-команды Ливерпуля снести при праздновании игроками гола Фирмино, если бы исполнил надлежаще, да пораньше - например при первом голе Гакпо)))
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larissa
Ответ MARELLE CLOTHES
Все виноваты,это команда,я говорю о том что тренер больше всех ответственен за результат,за команду и ее игру,у мю кадровый дефицит,ЧТОБЫ ЧТО ТО КААРДИНАЛЬНО МЕНЯТЬ,ЧТО БЫЛО ТО И ВЫСТАВИЛ,КОМАНДА РЕАЛЬНО САМА ПОСЫПАЛАСЬ,ОНИ КАК БУДТО ЗАБИЛИ НА ИГРУ,А ТРЕНЕР КАК РАЗ ВО ВРЕМЯ МАТЧА ВСЕМ ИГРОКАМ КРИЧАЛ ОБ ИХ ОШИБКАХ,можно было не допустить разгрома даже с плохим игровым планом,но тебе этого и не знать,ведь ты не разбираешься в футболе,2-3 гола это макс,остально они сами дарили.
Я рада тому, что Вы разбираетесь
Далота в команду кто привёл?
Кто его ставит, несмотря ни на что?
Если команда играет отвратительно - то виноваты не маленькие зелёненький человечки с Марса, и не репиилоиды с туманности Андромеда, а главный тренер.
Если команда не хочет играть - вопросы к нему же.
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Артём Горбенко
Ответ QWertY
Ну вы же как то продолжали верить в Меси после 8-2))
а он тренер? или там 11 его клонов играли?
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Дмитрий Осипов
Ответ Hy u?
так тоже ж было, с астон виллой
как? семь безответных мячей?
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Руслан Руслан
Ответ QWertY
Все норм, тупо неудачный день. Верим в тренера✊🏻
Еще бы пернуть
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Руслан Руслан
Ответ QWertY
Все норм, тупо неудачный день. Верим в тренера✊🏻
Ну да
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Руслан
Биссаку нужно было поставить в место далота. Ну а с Энтони что дела ь большой вопрос. В новом сезоне если также будет играть то последствия от него хорошие не будут. Что санчо что Энтони не супер игроки нужные МЮ. Четыре игрока нужны топ класса минимум. Тогда будет уже жара
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Matthe W
Ответ dmitri28
С Кришем такой фигни не было!!!
Да конечно,сиди дальше у него ниже пояса
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Ответ Troy_nsk
На самом деле у МЮ жутко плотный календарь, глубины состава с учетом травм не хватает на то, чтобы не оступаться. Арсенал и МанСити тоже проигрывали и подходили к матчам не в лучшей форме, просто их плохие дни не совпадали с хорошими такой команды, как Ливерпуль, поэтому там не было разгромов. При xG 3 с копейками забить 7 - это кураж, что-то похожее я помню, когда Ливерпуль на хорошем ходу пропустил те же 7 от Астон Виллы. Случается)
Вот именно, что случается. Поэтому не стоит из этого горе устраивать. Самое печальное будет, если команда из-за этого посыпится и выпадет из четверки. Наоборот нужно поддержать её. Они устали и это было видно. Надеюсь тренер не станет их гнобить за это, иначе можно хуже сделать.
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