«МЮ» прервал серию из 11 матчей без поражений. Было 9 побед и 2 ничьих

«Манчестер Юнайтед» прервал беспроигрышную серию.

В 26-м туре «МЮ» разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:7). До этого команда под руководством Эрика тен не проигрывала 11 матчей подряд, одержав 9 побед и дважды сыграв вничью.

Поражение от « » стало первым для « » с 22 января, когда команда проиграла «Арсеналу» со счетом 2:3.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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