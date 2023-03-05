«МЮ» прервал серию из 11 матчей без поражений. Было 9 побед и 2 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» прервал беспроигрышную серию.

В 26-м туре АПЛ «МЮ» разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:7). До этого команда под руководством Эрика тен Хага не проигрывала 11 матчей подряд, одержав 9 побед и дважды сыграв вничью.

Поражение от «Ливерпуля» стало первым для «Манчестер Юнайтед» с 22 января, когда команда проиграла «Арсеналу» со счетом 2:3.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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66 комментариев

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Тен мать его Хаг
Ответ leeexxxxtml
Реал 14 ЛЧ Барселонка 5 Барселона - это мышенок перед Королевским Реалом
Увы, но кубки не помогают Реалу, когда им забивают дежурные 4 на Бернабеу
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OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты.

В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт.

Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч.

Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме.

Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел.

Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы.

В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть!

Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками.

Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного.

А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше!Это вообще куда, о чём? Не годиться.

По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!!

Так что всё ок, идём дальше.
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leeexxxxtml
Ответ Максим Маслов
Арсенал и Ливер в первом круге обыграны были.
Ну вот 2 круг и показал кто есть кто.
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leeexxxxtml
Ответ Тен мать его Хаг
Да, любит этот каталонский середняк вперед ногами Королевский клуб возить, да разгромы на потеху публике устривать
Реал 14 ЛЧ
Барселонка 5
Барселона - это мышенок перед Королевским Реалом
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Максим Маслов
Ответ leeexxxxtml
Судя по таблице обыграли всех середняков и андердогов. С Арсеналом и Ливером заслуженные поражения.
Арсенал и Ливер в первом круге обыграны были.
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Максим Маслов
Ответ Олег_Пенза
Секунд десять вглядывался в итоговый счет, думая - не ошибка ли в строке результата... Очень неожиданно, особенно на фоне того как МЮ подходил к этому матчу.
уставшим и выхолощенным эмоционально после прохода Барсы и финала Кубка Лиги
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Тен мать его Хаг
Ответ leeexxxxtml
Барселона и Ньюкасл тоже середняки.
Да, любит этот каталонский середняк вперед ногами Королевский клуб возить, да разгромы на потеху публике устривать
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Rabadan_05
ЭТХ АУТ?)
Интересно что эта подстилка Криша - Моран придумает?)
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Rabadan_05
Пирс такой:
- С Роналду только 5:0 было!
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djkdkrb
Ответ fellx
Помню пару лет назад фаны Зенита хвалили БРЮГГЕ полтора года! После того как проиграли им)
Здорово, я рад за фанатов Зенита
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eftomolgy
Ответ blaugrano
Как говорится, лучше один раз проиграть вот так, чем несколько раз минимально. Команда движется в верном направлении и одна осечка, даже такая, её точно не смутит.
Проиграть с рекордным счетом самому заклятому сопернику - не смутит? Это не тот случай. В Англии об этом матче будут вспоминать очень долго
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Олег_Пенза
Секунд десять вглядывался в итоговый счет, думая - не ошибка ли в строке результата... Очень неожиданно, особенно на фоне того как МЮ подходил к этому матчу.
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Didar Sherkhan
Ответ Goofts
Как видно, Ливерпуль приходит в себя. А вот Мю в психо-эмоциональном плане после унижения придут в себя?
Придут в себя.
Как минимум есть матчи плей офф ЛЕ чтобы забыть это поражение
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suharito
Ответ Alexandr Aronyan
Добро пожаловать обратно на землю фаны мю, кто-то должен был это сделать уже. Ливерпуль и Ман Ю потихоньку возвращаются к заводским настройкам))
Классно написал, жаль + закончились.
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fellx
Ответ djkdkrb
Ливерпуль все еще одна из сильнейших команд мира, плюс сейчас выходит из кризиса потихоньку с возвращением лидеров. Чет как-то странно писать про дохлый Ливерпуль
Помню пару лет назад фаны Зенита хвалили БРЮГГЕ полтора года! После того как проиграли им)
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blaugrano
Ответ Александр Белов
Как это не смутит? Это унижение на ближайший век. Английское Классико. Как если бы Реал 7-0 Барсе влетел...
Ну прям уж на века, перегибать не надо...
Относительно недавно Мадрид проигрывал 2-6, причём на Бернабеу. И ничего, жив остался; играет и побеждает.
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Number_2
Ответ Rad0
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То есть по вашему 7:0 и 6:2 одно и тоже?
Ну да, потом Реал брал судейские ЛЧ, подумаешь))
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upuckuH
где обзор посмотреть ? где теперь смотрим ?
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Паскаль Шимбонда
Ответ fellx
Тен Хаг Решил все рекорды МЮ переписать в этом сезоне. Даже Сульшер отлетел 0:5 от пикового ЛИверпуля + у него якобы ЯКОРЬ Роналду был. А тут МЮ Тен ХАга на ходу влетает 7:0 дохлому Ливерпулю, который получает 5 на Энфлде в ЛЧ и сливает Волкам с Брайтоном по 3:0.
И при этом, не пропускает в АПЛ 4 матча подряд и трижды побеждает 2-0, ты об этом забыл написать наверное, да?
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Decard Show
узнаю старый добрый Манчестер, с возращением ребят! Просто Португалец7 опять не прессинговал, вот и проиграл манки во главе бездарным голландским шарлатаном
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leeexxxxtml
Ответ Den-is
Как наглядно, что серия длилась с матча против Арсенала до матча с Ливерпулем. Ни одного топа не обыграли на выезде. Победа над Ньюкаслом и Барсой лишь стоят особняком. Остальные - проходные середняки.
Барселона и Ньюкасл тоже середняки.
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Bogdan119
Ответ Rad0
Комментарий удален модератором
Что?
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Роман
Ответ Sevuska
Счёт красивый - номер семь ( 7 ) всем напомнил нам Роналду 👍
Ливерпуль так решил поддержать Роналду)
+5
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+5
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Rad0
Ответ Bogdan119
2:6 далеко не 0:7))
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leeexxxxtml
Судя по таблице обыграли всех середняков и андердогов. С Арсеналом и Ливером заслуженные поражения.
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