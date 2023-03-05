«МЮ» пропустил 7 голов за матч впервые с 1931 года

« » пропустил 7 голов впервые с 1931 года.

Сегодня команда Эрика тен проиграла « » (0:7).

0:7 – повторение худшего результата «Ман Юнайтед» за всю клубную историю. До сегодняшнего дня клуб трижды проигрывал со счетом 0:7 – «Блэкберну» в 1926-м, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков