«МЮ» пропустил 7 голов за матч впервые с 1931 года

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил 7 голов впервые с 1931 года.

Сегодня команда Эрика тен Хага проиграла «Ливерпулю» (0:7).

0:7 – повторение худшего результата «Ман Юнайтед» за всю клубную историю. До сегодняшнего дня клуб трижды проигрывал со счетом 0:7 – «Блэкберну» в 1926-м, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м.

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73 комментария

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Ragnar.lothbrock
Ответ СуперНегр228
Ну это спустил с небес фанов МЮ на Землю после победы на кубке Микки Мауса)
ЛОЛ там у них в проходе до финала были полу команды, чарльтан бернли Форест итд.. даже в финале бонусом получили команду потерявшую форму
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OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты.

В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт.

Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч.

Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме.

Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел.

Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы.

В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть!

Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками.

Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного.

А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами,тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться.

По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать, и мы возьмём!!!

Так что всё ок, идём дальше.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Lana Rhoades
Удивительная вещь Феномен футбола) Команда может отличный результат и футбол показывать, потом спад небольшой, и все уже отправляют на пенсию. И напротив, выдать победную серию, и вот вам моментальное превозношение зрителями на футбольный олимп)
наверное, заколебали вас такие ответы, но я вас где-то видел🤣
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Хозяин явочной квартиры Владимир Смирнов
Матч -история ! Футболисты Ливерпуля в неё вошли , а Юнайтед вляпались !
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c5dsk7xqqb
Ответ Los Galácticos
Повезло Магуайру что пропустил этот матч, так бы всех собак повесили на него.
ахахахаа, к гадалке не ходи
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Тен мать его Хаг
Ответ Александр Белов
Тут как раз тот случай, когда лучше слить 7 раз аутсайдерам, чем получить унижение на десятилетия от принципиального соперника.
У болельщиков Реала и МЮ есть много общего в этом плане оказывается))
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Александр Белов
Ответ Тен мать его Хаг
Лучше пропустить один раз семь, чем семь раз пропустить один
Тут как раз тот случай, когда лучше слить 7 раз аутсайдерам, чем получить унижение на десятилетия от принципиального соперника.
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Lana Rhoades
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Продублирую) Просто вспомнилось, как вчера в новости Фердинанд советовал игрокам переходить в МЮ, а не в стагнирующий Ливерпуль. И сколько там было комментов негативных на моё сообщение о том, что мерсисайдцы впервые за столько сезонов при Клоппе так сдали,а все остальные года при нем были на голову выше,и не надо так с превосходством относиться изза неудачи Ливера. Сейчас умиляюсь) но в любом случае пусть будут сильными и те и другие)
Удивительная вещь
Феномен футбола)
Команда может отличный результат и футбол показывать, потом спад небольшой, и все уже отправляют на пенсию. И напротив, выдать победную серию, и вот вам моментальное превозношение зрителями на футбольный олимп)
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Булат Кошкимбаев
Ответ Тен мать его Хаг
Лучше пропустить один раз семь, чем семь раз пропустить один
Но не в случае МЮ, который каждый раз пропускает гору мячей на Энфилде.
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Борис Александрович
Ответ Alex_nder
А куда делся хваленый Рэшфорд? И где же лучший нападающий по мнению Тен Хага?!
он должен был 8 забить ?)
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abrusevshii chechen
Ответ Troy_nsk
Немного не повезло сегодня МЮ)
7 раз не повезло
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Jack Daniels
он хотя бы попытался, в отличии от фердинанда
ну может понимает,что нафиг надо ему в лужу садиться , пример товарищей научил)
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Дмитрий Бервинов
Как у нормальных топ-клубов была бы эта новость: «Кто-то» пропустил 6 голов впервые за 10 лет.
У дьяволов: «МЮ» пропустил 6 голов впервые с октября
)))
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ SegaYasch
Ты чуть просмотрел - последнюю неделю писали что Ливерпуль начинает приходить в себя А вообще в Англии особо не имеет значения кто в каком состоянии подходит - если это дерби, то там рубка будет точно. Ливерпуль - МЮ, Ливерпуль - Эвертон, МЮ - Лидс, Арсенал - Тоттенхэм и т.д. Всегда непростыми матчами выходят для обоих команд. От того и удивителен счет иногда. Мне, как болельщику МЮ, конечно тяжело смотреть на сегодняшний матч и проиграли по делу - значит будет уроком. Правда 2-3 мяча точно лишние - Салах, когда Шоу вынес и от Фирмино тоже не обязательно было пропускать) Ну раз залетели, так залетели)
Бавария моя любимая в кубке Менхенгладбаху влетела 5:0 год или два назад) бывает у всех) как по мне, в тен Хаага верю больше чем в Нагельсмана)
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Denis242424
Такой Ливерпуль любят все. И вообще праздник для глаз. Теперь в ЛЧ пусть продолжат так же играть. А то чуть крест на них не поставили.
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кроссовер Айверсона
Фанов МЮ с ветки на недельку сдует )
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Jack Daniels
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Невилл уже натренировал) после Валенсии,как по мне, вообще бы молчал и не смел никого критиковать)
он хотя бы попытался, в отличии от фердинанда
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20!8
Да, проиграть основой, это из за отсутствия Эриксен или виноват Роналду?
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MsFirehawk
Болелы МЮ, а вы где ? Вы в гонке ещё или как ? какой же позор..
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Jack Daniels
обожаю пустозвона фердинанда единственный из экс-манков, который даже не пытался потренировать, видимо, потому что понимает, что там ничего не светит, вот и сидит на своем тв
Невилл уже натренировал) после Валенсии,как по мне, вообще бы молчал и не смел никого критиковать)
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SegaYasch
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну там просто строчили, что МЮ на коне, а Ливерпуль уже всё) сам в шоке от этого матча) не болею ни за тех не других, просто супер-матч смотрю)
Ты чуть просмотрел - последнюю неделю писали что Ливерпуль начинает приходить в себя
А вообще в Англии особо не имеет значения кто в каком состоянии подходит - если это дерби, то там рубка будет точно. Ливерпуль - МЮ, Ливерпуль - Эвертон, МЮ - Лидс, Арсенал - Тоттенхэм и т.д. Всегда непростыми матчами выходят для обоих команд. От того и удивителен счет иногда.
Мне, как болельщику МЮ, конечно тяжело смотреть на сегодняшний матч и проиграли по делу - значит будет уроком. Правда 2-3 мяча точно лишние - Салах, когда Шоу вынес и от Фирмино тоже не обязательно было пропускать)
Ну раз залетели, так залетели)
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Ахахаххах
Выносом мумушни удовлетворён🤩
Манчестер синий💙
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Evgen_Hazard
Мартинез отличный защитник, не зря взяли. Кажется Магвайер и то лучше бы сыграл
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Jack Daniels
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Продублирую) Просто вспомнилось, как вчера в новости Фердинанд советовал игрокам переходить в МЮ, а не в стагнирующий Ливерпуль. И сколько там было комментов негативных на моё сообщение о том, что мерсисайдцы впервые за столько сезонов при Клоппе так сдали,а все остальные года при нем были на голову выше,и не надо так с превосходством относиться изза неудачи Ливера. Сейчас умиляюсь) но в любом случае пусть будут сильными и те и другие)
обожаю пустозвона фердинанда

единственный из экс-манков, который даже не пытался потренировать, видимо, потому что понимает, что там ничего не светит, вот и сидит на своем тв
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redsplean
MU никогда не пропускал в АПЛ больше 6-ти за матч, и тут Бобби забивает
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