Тен Хаг про «МЮ» до его прихода: «Не хватало дисциплины. А когда ее нет, получается бардак»

Эрик тен Хаг считает, что в « » царил беспорядок до его прихода.

Тренер «Манчестер Юнайтед» также отметил роль Каземиро.

«[Команде] не хватало дисциплины, и мне не нужно врать об этом. Лучшие игроки любят порядок, и не только на поле, поэтому нужны определенные правила. Очевидно, когда нет правил или дисциплины, получается бардак.

Речь не только в футбольном клубе, но и о любой другой отрасли. Это совершенно очевидно, ведь я видел происходящее на поле. Каземиро – лидер, он важен для нас. Не только по игре и навыкам, но и из-за организованности, характера, культуры. Мы очень рады, что подписали его.

Мы искали игроков с характером. Многие футболисты обладают навыками, например, могут быстро бегать, но мы смотрели на игроков с характером, лидерскими качествами, ответственных, устойчивых. Именно таких игроков я искал, проанализировав состав.

не удивил меня. Я знал, какой он великолепный игрок. Просто посмотрите на его профиль, выигранные трофеи. Это не совпадение. Как и Рафа Варан, он пять раз брал Лигу чемпионов, это не совпадение.

Нужно провести исследование и найти тех, кто будет побеждать, кто готов к сотрудничеству и скромен в раздевалке, а на поле берет на себя ответственность», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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