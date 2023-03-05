Тен Хаг про «МЮ» до его прихода: «Не хватало дисциплины. А когда ее нет, получается бардак»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что в «Манчестер Юнайтед» царил беспорядок до его прихода.

Тренер «Манчестер Юнайтед» также отметил роль Каземиро.

«[Команде] не хватало дисциплины, и мне не нужно врать об этом. Лучшие игроки любят порядок, и не только на поле, поэтому нужны определенные правила. Очевидно, когда нет правил или дисциплины, получается бардак.

Речь не только в футбольном клубе, но и о любой другой отрасли. Это совершенно очевидно, ведь я видел происходящее на поле. Каземиро – лидер, он важен для нас. Не только по игре и навыкам, но и из-за организованности, характера, культуры. Мы очень рады, что подписали его.

Мы искали игроков с характером. Многие футболисты обладают навыками, например, могут быстро бегать, но мы смотрели на игроков с характером, лидерскими качествами, ответственных, устойчивых. Именно таких игроков я искал, проанализировав состав.

Каземиро не удивил меня. Я знал, какой он великолепный игрок. Просто посмотрите на его профиль, выигранные трофеи. Это не совпадение. Как и Рафа Варан, он пять раз брал Лигу чемпионов, это не совпадение.

Нужно провести исследование и найти тех, кто будет побеждать, кто готов к сотрудничеству и скромен в раздевалке, а на поле берет на себя ответственность», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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23 комментария

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Андрей Тишкович
Ответ DolJun
да. его любимая - и после побед, и после поражений - "ребята выложились по полной". а вот таких откровений, как эти двое, я от него не слышал.
Наверное неправельно пареводят там ближе к "ребята обложились по полной"
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alpinist
Barduck
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Милан. Тонали. 8.
Ответ bostonKG
Эрик - супер тренер для МЮ, но без Каземиро это другая команда
Это точно ☝️
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Адам Альмурзаев
Ну все, теперь все будут выманивать игроков Реала из-за характера.
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Dm Kznts
Ответ Любезный Коссутий
ну так рагник не тренер - откуда взяться порядку 🤷‍♂️
но он пытался дисциплину наладить.
все проблемы шли от вудварта, ибо когда бодались между собой тренера и игроки и первые требовали подчинения, вредитель всегда становился на сторону игроков.
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Dm Kznts
Ответ Футбол_это_жизнь
Новое поколение тренеров. Хави, Рауль, Тен Хаг, Индзаги, Поттер (прости Господи), Тухель, Нагельсман, Джеррард, Лэмпард уже давят на пятки старой гвардии. И как громко мы бы не кричали, что они физруки и шарлатаны смена поколений грядёт.
как можно было в одно поколение тренеров типо Тен Хааг и Хави с Раулем вкинуть?
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Экселлент
Ответ gPk
Про цитатки топаря Поттера расскажешь?)
Мы хотели создать топовую команду и думали, что потратив 600 млн$,будем всех рвать и метать, но нас обманули,это было наглый ложью,так как мы даже аутсайдеров выиграть не можем 😂
+1
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QWertY
Ответ gPk
Про цитатки топаря Поттера расскажешь?)
Поттер после поражения 1:4 от «Брайтона»: «Нужно страдать и чувствовать боль»

Вот топовая)
+6
-1
+5
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DolJun
Ответ gPk
Про цитатки топаря Поттера расскажешь?)
да. его любимая - и после побед, и после поражений - "ребята выложились по полной". а вот таких откровений, как эти двое, я от него не слышал.
+1
-3
-2
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QWertY
Ответ Футбол_это_жизнь
Новое поколение тренеров. Хави, Рауль, Тен Хаг, Индзаги, Поттер (прости Господи), Тухель, Нагельсман, Джеррард, Лэмпард уже давят на пятки старой гвардии. И как громко мы бы не кричали, что они физруки и шарлатаны смена поколений грядёт.
Ламперд, Джерарад🤣🤣
Анекдот дня
+7
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QWertY
Ответ bostonKG
Эрик - супер тренер для МЮ, но без Каземиро это другая команда
Как и без Рэшфорда, без Бруно, без Лисандро.
+2
-1
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gPk
Ответ DolJun
без дисциплины получается бардак (с) сборник золотых цитат современных гениев футбола. эта должна находиться рядом с такой нетленкой топаря чави, как "если бы барса не вылетела из группы - она бы сейчас играла в лч".
Про цитатки топаря Поттера расскажешь?)
+17
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Новое поколение тренеров. Хави, Рауль, Тен Хаг, Индзаги, Поттер (прости Господи), Тухель, Нагельсман, Джеррард, Лэмпард уже давят на пятки старой гвардии. И как громко мы бы не кричали, что они физруки и шарлатаны смена поколений грядёт.
странно что ты артету и компани пропустил)
+5
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Любезный Коссутий
ну так рагник не тренер - откуда взяться порядку 🤷‍♂️
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Brigant
Фрукт думал что он выше всех, по этому и не было дисциплины, другие не могли что мог Роналду.
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Sevuska
Дисциплина в МЮ ассоциируется с именем Сэра Алекса .
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Футбол_это_жизнь
Новое поколение тренеров. Хави, Рауль, Тен Хаг, Индзаги, Поттер (прости Господи), Тухель, Нагельсман, Джеррард, Лэмпард уже давят на пятки старой гвардии. И как громко мы бы не кричали, что они физруки и шарлатаны смена поколений грядёт.
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Lavinka
Как же блестит его лысище !
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DolJun
без дисциплины получается бардак (с) сборник золотых цитат современных гениев футбола. эта должна находиться рядом с такой нетленкой топаря чави, как "если бы барса не вылетела из группы - она бы сейчас играла в лч".
+5
-11
-6
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Кан и Баллак сидят в баре
И добавил: "А потом приехал я и привез с собой флюгегенхаймен!!! Ахаха!" ))))
0
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bostonKG
Эрик - супер тренер для МЮ, но без Каземиро это другая команда
+1
-2
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Kazbek Ilyassovskiy
Варан ЛЧ выигрывал 4 раза.
+3
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sersan
Дисциплину наладил, без вопросов.
+21
-1
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