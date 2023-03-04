Тен Хаг о «враждебной» атмосфере «Энфилда»: «Поле везде одинакового размера, мяч круглый, в нем воздух. Мы должны играть, это следующий шаг»

тен Хаг высказался о предстоящем матче с « ».

Команды встретятся на « » в 26-м туре . Главный тренер « » ответил на вопрос об игре при «враждебной» атмосфере на этом стадионе.

«Это следующий шаг, который мы должны сделать.

Я думаю, что также мы хорошо играли на выезде. Поле везде одинакового размера, есть три судьи и резервный, мяч круглый, в мяче есть воздух. Мы должны играть и сделать это по-нашему», – сказал тен Хаг.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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