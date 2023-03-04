Тен Хаг о «враждебной» атмосфере «Энфилда»: «Поле везде одинакового размера, мяч круглый, в нем воздух. Мы должны играть, это следующий шаг»
Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем».
Команды встретятся на «Энфилде» в 26-м туре АПЛ. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос об игре при «враждебной» атмосфере на этом стадионе.
«Это следующий шаг, который мы должны сделать.
Я думаю, что также мы хорошо играли на выезде. Поле везде одинакового размера, есть три судьи и резервный, мяч круглый, в мяче есть воздух. Мы должны играть и сделать это по-нашему», – сказал тен Хаг.
Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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А, кстати, кубок Лиги действительно можно назвать кубком Чемпионшипа. Наверно именно поэтому за последние 10 розыгрышей 6 раз его выиграл Сити
вроде арс лидирует, а этот всё равно жутко комплексует :)
А самый прикол что у них пока ноль, и не исключено что так и останется )