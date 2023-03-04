Тен Хаг о «враждебной» атмосфере «Энфилда»: «Поле везде одинакового размера, мяч круглый, в нем воздух. Мы должны играть, это следующий шаг»

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия стадионы Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем». 

Команды встретятся на «Энфилде» в 26-м туре АПЛ. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос об игре при «враждебной» атмосфере на этом стадионе. 

«Это следующий шаг, который мы должны сделать.

Я думаю, что также мы хорошо играли на выезде. Поле везде одинакового размера, есть три судьи и резервный, мяч круглый, в мяче есть воздух. Мы должны играть и сделать это по-нашему», – сказал тен Хаг.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени. 

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ danilevich
Комментарий удален модератором
Блин, жалко конечно)
Хотел попросил его из слов «пустота» и «звон» сделать одно слово для его характеристики. Вроде ему должно было серого вещества хватить для этой задачи.А теперь думай, получилось бы составить слово или нет…)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
Ответ Born is the King
Да, на 15-20 м различаются и это даёт преумещество домашней команде, которая привыкла к размерам своего поля
думаю в масштабе когда ты бегаешь 15 см не так уж и заметны будут, так как ливерцы много куда выезжают они привыкли к стандарту мировому так что не аргумент
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danilevich
Ответ SegaYasch
Ну если даже не начинать переубеждать, то конечно никого не переубедить. Специально для таких крутых чуваков как ты, которые бросаются фразами «таких не переубедить» написал список соперников, которым МЮ проиграл. Ну так найди что-то от тренера в пред/послематчевом интервью, где он говорит что-то про соперника, в контексте изначального комментария Дмитрия Письменского. Если конечно умеешь правильно определять смысл написаного, хотя опять же по выражению «таких не переубедить» проще будет что-то крякнуть невнятное, чем адекватный ответ написать А, кстати, кубок Лиги действительно можно назвать кубком Чемпионшипа. Наверно именно поэтому за последние 10 розыгрышей 6 раз его выиграл Сити
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ Дмитрий Письменский
Обратил внимание, что Тен Хаг во всех интервью на вопросы о соперниках отвечает примерно одинаково: Это не моя команда, не моя зона ответственности, меня интересует только то, что связано с «Манчестер Юнайтед», давайте говорить о «Манчестер Юнайтед». Все, что он может сказать о соперниках (и соперникам) он говорит во время матчей. Не оставляет шансов для медиа припомнить какую-то фразу после игры (Хави и «португалец») и создать инфошум, который даже минимально затронет команду.
Если даже проиграет, то не ноет, мол соперник не заслужил. Все догадались о ком речь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kin
Ответ Shakhriyor Yorov
Энфилд - 101 x 68 Олд Траффорд - 105 x 68
Хорош выдавать секреты Клоппа!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алан Кайтуков
Ответ Shakhriyor Yorov
Энфилд - 101 x 68 Олд Траффорд - 105 x 68
А джабулани мяч в диаметре чуть меньше чем селектовский
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ SegaYasch
Ну если даже не начинать переубеждать, то конечно никого не переубедить. Специально для таких крутых чуваков как ты, которые бросаются фразами «таких не переубедить» написал список соперников, которым МЮ проиграл. Ну так найди что-то от тренера в пред/послематчевом интервью, где он говорит что-то про соперника, в контексте изначального комментария Дмитрия Письменского. Если конечно умеешь правильно определять смысл написаного, хотя опять же по выражению «таких не переубедить» проще будет что-то крякнуть невнятное, чем адекватный ответ написать А, кстати, кубок Лиги действительно можно назвать кубком Чемпионшипа. Наверно именно поэтому за последние 10 розыгрышей 6 раз его выиграл Сити
Не поленился) Молодец. Расслабся) Говорю же, словами таких как ты не переубедить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Billy_Shears
А ворота? Ворота какой формы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ fellx
Создали себе кумира. Таких словами не переубедить) Время всё расставит по местам. Не удивлюсь, если Кубок Чемпионшипа, выигранные благодаря победам над Чарльтоном, Ноттингемом останутся еединственными
Ну если даже не начинать переубеждать, то конечно никого не переубедить. Специально для таких крутых чуваков как ты, которые бросаются фразами «таких не переубедить» написал список соперников, которым МЮ проиграл. Ну так найди что-то от тренера в пред/послематчевом интервью, где он говорит что-то про соперника, в контексте изначального комментария Дмитрия Письменского. Если конечно умеешь правильно определять смысл написаного, хотя опять же по выражению «таких не переубедить» проще будет что-то крякнуть невнятное, чем адекватный ответ написать

А, кстати, кубок Лиги действительно можно назвать кубком Чемпионшипа. Наверно именно поэтому за последние 10 розыгрышей 6 раз его выиграл Сити
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ danilevich
Зачем писать эту дичь? МЮ побеждает только команды из шипа? Тен хаг в этом сезоне обыграл Клоппа , Артету,Пепа, Конте, Хави и всяких Хау и Эмери в любых турнирах - АПЛ , ЛЕ, кубки. Но это ты конечно же не написал.
Не Тен Хаг, а пиковая форма Решфорда, и Опыт Каземиро. Остальное временное)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ danilevich
Зачем писать эту дичь? МЮ побеждает только команды из шипа? Тен хаг в этом сезоне обыграл Клоппа , Артету,Пепа, Конте, Хави и всяких Хау и Эмери в любых турнирах - АПЛ , ЛЕ, кубки. Но это ты конечно же не написал.
да у этого типа комплексы вулвича перед МЮ зашкаливают )
вроде арс лидирует, а этот всё равно жутко комплексует :)
А самый прикол что у них пока ноль, и не исключено что так и останется )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotaz24
А мне нравится этот тренер все больше и больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Ответ А.В.Бубнов
Уже и Эрик понимает, что так называемая "атмосфера ендфильда" - раздутый на пустом месте миф. Да и вообще общеизвестный факт, что вся интеллигенция Ливерпуля болеет за Эвертон, а, мягко говоря, не самая благополучная часть города, включая трудовых мигрантов - за портовое недоразумение. Так что подавляющее часть зрителей ендфильда - это те, кто просто пришёл выпить
Всю атмосферу Эндфильда мы уже увидели в матче с Реалом, когда весь стадион затих и смотрел, как Бензема вытирает свой половой орган об любителей цифры 30.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Born is the King
Опытный тренер с сильным менталитетом аля Анчелотти, Тухель, Моуринью итп
ну Моуриньо как раз был большим любителем зоны ответственности расширить ;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danilevich
Ответ fellx
Создали себе кумира. Таких словами не переубедить) Время всё расставит по местам. Не удивлюсь, если Кубок Чемпионшипа, выигранные благодаря победам над Чарльтоном, Ноттингемом останутся еединственными
Зачем писать эту дичь? МЮ побеждает только команды из шипа? Тен хаг в этом сезоне обыграл Клоппа , Артету,Пепа, Конте, Хави и всяких Хау и Эмери в любых турнирах - АПЛ , ЛЕ, кубки. Но это ты конечно же не написал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Ответ Иван Иванов
Тен хану как никому известно как играть на больших легендарных стадионах .,в ередивизии его Аякс каждую неделю играл против Ливерпуля Челси и Сити.
У него корейские корни что-ли ? Тен - это же корейская фамилия?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ SegaYasch
Сити, Арсенал, Брайтон, Брентфорд, Сосьедад. В случаях со спорными голами и поражениях скорее всего скажет что-то в духе «да, я считаю что судьи ошиблись, но команда все равно должна была сделать больше, чтобы победить не смотря на ошибку».
Создали себе кумира. Таких словами не переубедить) Время всё расставит по местам. Не удивлюсь, если Кубок Чемпионшипа, выигранные благодаря победам над Чарльтоном, Ноттингемом останутся еединственными
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ fellx
Он еще не проигрывал, тем более не видел обидных игр. Будь ситуация с офсайдом в матче с Сити в обратную сторону, посмотрели бы "зону ответсвенности"
Сити, Арсенал, Брайтон, Брентфорд, Сосьедад. В случаях со спорными голами и поражениях скорее всего скажет что-то в духе «да, я считаю что судьи ошиблись, но команда все равно должна была сделать больше, чтобы победить не смотря на ошибку».
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В.Бубнов
Уже и Эрик понимает, что так называемая "атмосфера ендфильда" - раздутый на пустом месте миф. Да и вообще общеизвестный факт, что вся интеллигенция Ливерпуля болеет за Эвертон, а, мягко говоря, не самая благополучная часть города, включая трудовых мигрантов - за портовое недоразумение. Так что подавляющее часть зрителей ендфильда - это те, кто просто пришёл выпить
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Закир Кадыров
Ответ fellx
Он еще не проигрывал, тем более не видел обидных игр. Будь ситуация с офсайдом в матче с Сити в обратную сторону, посмотрели бы "зону ответсвенности"
Если бы был у меня самолёт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ fellx
Совсем не одинаковое. Некоторые поля совсем неудобные или вовсн как Олд Траффорд - опасные. Если вовремя не остановиться, можно резко упасть в яму возле бровок
Эти ямы полный ужас, а сразу после них еще и железные ограждения. До сих пор помню, как в них Ди Мария влетел.😬
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleus Marcus
Ответ fellx
Он еще не проигрывал, тем более не видел обидных игр. Будь ситуация с офсайдом в матче с Сити в обратную сторону, посмотрели бы "зону ответсвенности"
поражение Арсеналу, ничья с Пэлас, пропустив на последних минутах это не "не проигрывал"? Это не обидно? Причем подряд
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Тен хану как никому известно как играть на больших легендарных стадионах .,в ередивизии его Аякс каждую неделю играл против Ливерпуля Челси и Сити.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Дмитрий Письменский
Обратил внимание, что Тен Хаг во всех интервью на вопросы о соперниках отвечает примерно одинаково: Это не моя команда, не моя зона ответственности, меня интересует только то, что связано с «Манчестер Юнайтед», давайте говорить о «Манчестер Юнайтед». Все, что он может сказать о соперниках (и соперникам) он говорит во время матчей. Не оставляет шансов для медиа припомнить какую-то фразу после игры (Хави и «португалец») и создать инфошум, который даже минимально затронет команду.
Он еще не проигрывал, тем более не видел обидных игр. Будь ситуация с офсайдом в матче с Сити в обратную сторону, посмотрели бы "зону ответсвенности"
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Воздух в голове у Трента еще, это должно помочь
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий