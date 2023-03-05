Тен Хаг о Роналду в запасе на «Ливерпуль» после 0:4 от «Брентфорда»: «Причины были. Знал, какой будет реакция в случае плохого исхода»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ливерпуль премьер-лига Англия Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уменьшении игрового времени Криштиану Роналду.

Роналду отыграл 90 минут в матче «Манчестер Юнайтед» с «Брентфордом» (0:4) в матче 2-го тура АПЛ, а на следующую игру – против «Ливерпуля» – остался в запасе и вышел на замену на 86-й минуте. «МЮ» победил со счетом 2:1.

После той игры с «Ливерпулем» Роналду лишь трижды выходил в стартовом составе «Юнайтед» на матчи АПЛ. Затем он дал скандальное интервью Пирсу Моргану и покинул клуб в ноябре.

«Конечно, я обдумываю такие важные решения. Нужно понимать, какое влияние они окажут – не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Работая тренером, ты всегда должен думать стратегически и принимать последствия.

У меня были причины для выбора такого состава на матч с «Ливерпулем». Они были очевидны. И я знал, какой будет реакция в случае плохого исхода, а ведь в футболе он всегда возможен.

Но я никогда не беспокоюсь. Я хорошо спал тогда. Я должен принимать решения по отношению к клубу и команде. И я должен придерживаться этих решений», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ Homelender_666
Зачем Тен Хана вообще сейчас спрашивают про Роналду? Очевидно, что Эрик был прав во всём. Команда сейчас на ходу. Рэшфорд забивает пачками. А Криш получил самый жирный контракт в карьере. Все более-менее довольны.
Криш явно не остался доволен, ведь его агент бегал и предлагал себя всем в европе, кто играет в Лч, от безысходности в лиге пустыни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lyublyu Costornaya
отлетит сегодня маню потому что тен хаг это шарлатан
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Господи, кто такой ты и кто Великий Криштиану. Ботокс на члене Криштиану > вся карьера Тен Хага.
Почему у тебя только репродуктивная в голове?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин Шеренок
Ответ Someone from Internet
У МЮ 2 игры в запасе
а во вторых, даже если прибавить 6 очков, то даже второе место не получится
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин Шеренок
Ответ Someone from Internet
У МЮ 2 игры в запасе
логично, что они и были бы в запасе
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Зачем Тен Хана вообще сейчас спрашивают про Роналду? Очевидно, что Эрик был прав во всём. Команда сейчас на ходу. Рэшфорд забивает пачками. А Криш получил самый жирный контракт в карьере. Все более-менее довольны.
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Belfast Boy
Ответ Андрей Andrey
Юрген монстр. как Ливерпуль за последниие года издевался над МЮ 4:0 победа и постоянно обыгрывал)) без разницы кто был тренером у МЮ, все проигрывали Юргену 💪
ты бредишь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantomm
Не поддался истерикам Роналду и огромному давлению его безумных фанатов .Как Рон ушел ,МЮ заиграл великолепно
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ Валентин Шеренок
МЮ не мог бы находиться на первом месте сейчас, потому что по очкам он ближе к ТТХ (4), чем даже к Сити, который идёт вторым
У МЮ 2 игры в запасе
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Как показывает время тен Хаг всё верно делал. Вообще кнеш внушает то, что он придя в новый клуб, новую лигу, сходу показал, кто главный в команде и не зассал вступить в контры с Роналду. Так ещё и игру теперь в МЮ выстроил, в то время как португалец уехал к арабам.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ JealousNobody
Всё-таки Роналду и Тен Хаг - это совершенно разные футбольные величины.
Ты о Тен Хаге только только начал узнать)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Время расставило все на свои места. Тогда это было сложное решение, но показал себя Тренером, укрепил результатом и ведет клуб к успехах.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheCasper13
Мужик!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валентин Шеренок
Ответ CriminalJoint62
Тен Хаг - монстр. Если вычеркнуть те две игры, МЮ находился бы на первом месте сейчас
МЮ не мог бы находиться на первом месте сейчас, потому что по очкам он ближе к ТТХ (4), чем даже к Сити, который идёт вторым
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Andrey
Юрген монстр. как Ливерпуль за последниие года издевался над МЮ 4:0 победа и постоянно обыгрывал)) без разницы кто был тренером у МЮ, все проигрывали Юргену 💪
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JealousNobody
Всё-таки Роналду и Тен Хаг - это совершенно разные футбольные величины.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denimo21
Как показывает время, ЭТХ был прав и все правильно делал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Господи, кто такой ты и кто Великий Криштиану. Ботокс на члене Криштиану > вся карьера Тен Хага.
+9
-12
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carlos
Ну Роналду было плохо после смерти ребёнка
Психологически не успел он вернуться
Так и связки с тренером не случилось
А дальше уже было что было
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Yavriantz
До сих пор про него спрашивают журналисты касательно МЮ? Мда.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Филипп Петров
Всё правильно, команда не должна строиться вокруг одного игрока. Странно, что спустя месяцы об этом вспоминают и снова спрашивают у Тен Хага
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Тен Хаг - монстр. Если вычеркнуть те две игры, МЮ находился бы на первом месте сейчас
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Кринж мерзость без вопросов
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий