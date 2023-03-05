Тен Хаг о Роналду в запасе на «Ливерпуль» после 0:4 от «Брентфорда»: «Причины были. Знал, какой будет реакция в случае плохого исхода»

рассказал, как принимал решение об уменьшении игрового времени .

Роналду отыграл 90 минут в матче «Манчестер Юнайтед» с « » (0:4) в матче 2-го тура АПЛ, а на следующую игру – против « » – остался в запасе и вышел на замену на 86-й минуте. «МЮ» победил со счетом 2:1.

После той игры с «Ливерпулем» Роналду лишь трижды выходил в стартовом составе «Юнайтед» на матчи . Затем он дал скандальное интервью Пирсу Моргану и покинул клуб в ноябре.

«Конечно, я обдумываю такие важные решения. Нужно понимать, какое влияние они окажут – не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Работая тренером, ты всегда должен думать стратегически и принимать последствия.

У меня были причины для выбора такого состава на матч с «Ливерпулем». Они были очевидны. И я знал, какой будет реакция в случае плохого исхода, а ведь в футболе он всегда возможен.

Но я никогда не беспокоюсь. Я хорошо спал тогда. Я должен принимать решения по отношению к клубу и команде. И я должен придерживаться этих решений», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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