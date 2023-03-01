Терюшков о Дзюбе: «Удивлен, что с начала СВО единицы спортсменов высказались в поддержку нашего президента, армии, флота, борющихся с нацизмом на Украине»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин ОКР Государственная дума Политика Роман Терюшков Футбол

Роман Терюшков похвалил Артема Дзюбу за слова о поддержке России.

Форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну заявил: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит».

«К сожалению, я удивлен тем, что с начала СВО единицы спортсменов высказались в поддержку нашего президента, армии, флота, ребят, отстаивающих наш суверенитет и борющихся с нацизмом на Украине.

Это удивительно, ведь кто, как не спортсмены, должны нести эту позицию. Люди, которые, выступая на соревнованиях, отстаивают честь нашей страны с флагом и гимном. Видимо, сказывается странная позиция Олимпийского комитета России, который под надуманными предлогами и сфабрикованными допинговыми расследованиями коллективного Запада отказался от национальных символов.

Надо внимательно присмотреться к ряду наших спортсменов – далеко не все из них достойны выступать от имени страны. Сейчас надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться. Артем – молодец», – сказал депутат Госдумы РФ.

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Никитин99
Ответ Pb-SE
Кто в курсе - Терюшков был в Измайловской, Подольской или Балашихинской ОПГ? Или во всех 3-х? А то гугл выдает противоречивую информацию.
Скорее всего Измайловский
Потому что из всех перечисленных они единственные на плаву до сих пор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Феоктист
Ответ Кирилл.С-Пб
Это поэтому у них инфляция рекордная и реальные зарплаты падают с самой большой скорость за последние 50 лет? И да, не товарищ ты мне, чудик
Да, и ты мне не товарищ, "товарищ"это обращение к безумным пролетариям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Никитин99
Ответ Кирилл.С-Пб
Это поэтому у них инфляция рекордная и реальные зарплаты падают с самой большой скорость за последние 50 лет? И да, не товарищ ты мне, чудик
Ахахахаахаахах
Из рекордная инфляция почти на 4% меньше чем в России лол
На 4% алло,это в международных масштабах тупо пропасть
Но только вот рекордная была в июне 2022 года(9,1%) а на декабрь 22 года уже 8,4%
В России 12,94%
Вата продолжает пробивать днище
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пётр Зозуля
Диванные критики, вас бы туда, чтоб осколочное словили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
m1t9
"...кто, как не спортсмены, ДОЛЖНЫ нести эту позицию..."
"...надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться..." - спорт вне политики говорили они. а теперь хочет набрать свою сборную истинных славян(арийцев), напоминает мне этот господин одного австрийского художника
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kama2014
Не наш он Президент! Он с 2008 г. НЕ ЛЕГИТИМНЫЙ!
У Царя новый, лживый лозунг,
"Запад хочет разделить Россию."
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tommy_hell_trigger
Ответ Феоктист
Ну, напечатай в три раза рублей больше, и что? Обосрешься от цен в магазине, понял. Слушай, товарищ,, если у тебя в мозгу ничего нет, то, запомни, что ВВП это реальная стоимость товаров и услуг произведённых страной. Можешь хоть в 100 раз напечатать больше рублей, но это не значит что произвёл в 100 раз больше, просто тебе, бол-вану продадут товары и услуги в 100 раз дороже.
Ему бесполезно что-то объяснять
Там телик уже давно взял вверх над разумом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Ответ Феоктист
Ну, напечатай в три раза рублей больше, и что? Обосрешься от цен в магазине, понял. Слушай, товарищ,, если у тебя в мозгу ничего нет, то, запомни, что ВВП это реальная стоимость товаров и услуг произведённых страной. Можешь хоть в 100 раз напечатать больше рублей, но это не значит что произвёл в 100 раз больше, просто тебе, бол-вану продадут товары и услуги в 100 раз дороже.
Это поэтому у них инфляция рекордная и реальные зарплаты падают с самой большой скорость за последние 50 лет? И да, не товарищ ты мне, чудик
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Феоктист
Ответ Кирилл.С-Пб
На сколько долг США вырос? Сколько бумажек они напечатали? Им санкции влепили более 10000 штук? Скройся
Ну, напечатай в три раза рублей больше, и что? Обосрешься от цен в магазине, понял. Слушай, товарищ,, если у тебя в мозгу ничего нет, то, запомни, что ВВП это реальная стоимость товаров и услуг произведённых страной. Можешь хоть в 100 раз напечатать больше рублей, но это не значит что произвёл в 100 раз больше, просто тебе, бол-вану продадут товары и услуги в 100 раз дороже.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Интересная личность
Ответ Кирилл.С-Пб
На сколько долг США вырос? Сколько бумажек они напечатали? Им санкции влепили более 10000 штук? Скройся
А вот и свидетели госдолга нарисовались, куда же без вас
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UNAFFECTED
тут как тут главная дрянь вылезла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
«Отстаивающих наш суверенитет»

Кто посягнул на суверенитет России?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Graf_007
√ про нацизм сказано
√ про коллективный запад есть
Но не вижу ничего про защиту Родины. В следующий раз надо более ответственно подходить к высказываниям, Роман Игоревич. Царю может не понравиться.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Ответ Феоктист
Погоди, дружок. Вот данные за последние 14 лет. Представь себе, что ВВП России за это время вырос на 6%, ВВП США на 24%, это при том, что наши 6% это в абсолютном выражении меньше 1% США. ВВП Китая вырос в 2,,6 раза. Если правильно называть вещи своими именами, то Китай это сильно развивающаяся страна, США развитая страна с присущими таким странам темпами роста, наша бедная Родина находится в стагнации, или как говорит президент в скрепном, соответствующим традиционным ценностям состоянии. Мы, да, мы, да такие мы, что, вот сейчас, почти великие, ещё чуть чуть и в ж-опе.
На сколько долг США вырос? Сколько бумажек они напечатали? Им санкции влепили более 10000 штук? Скройся
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Феоктист
Ответ Кирилл.С-Пб
Понятен ответ людей с дудём головного мозга. Но здравых ещё много, слава Богу
Погоди, дружок. Вот данные за последние 14 лет. Представь себе, что ВВП России за это время вырос на 6%, ВВП США на 24%, это при том, что наши 6% это в абсолютном выражении меньше 1% США. ВВП Китая вырос в 2,,6 раза. Если правильно называть вещи своими именами, то Китай это сильно развивающаяся страна, США развитая страна с присущими таким странам темпами роста, наша бедная Родина находится в стагнации, или как говорит президент в скрепном, соответствующим традиционным ценностям состоянии. Мы, да, мы, да такие мы, что, вот сейчас, почти великие, ещё чуть чуть и в ж-опе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Милчик
Ответ Pb-SE
Кто в курсе - Терюшков был в Измайловской, Подольской или Балашихинской ОПГ? Или во всех 3-х? А то гугл выдает противоречивую информацию.
Он лидер солнцевской группировки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Ильин
Ответ Savarona25
"Надо внимательно присмотреться...", "Сейчас надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться". Это прямо как на машине времени отправиться лет эдак на 50-60 назад. Откуда у них это все вылезает?
Этих деятелей можно уличить в отсутствии ума, таланта, совести, но куда ветер дует и что надо тявкать, дабы не впасть в немилость, им какое-то шестое чувство подсказывает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Ответ tommy_hell_trigger
А чего не под Бахмутом-то, «здравый»?
А ты?
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tommy_hell_trigger
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
А чего не под Бахмутом-то, «здравый»?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Ответ tommy_hell_trigger
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tommy_hell_trigger
Ответ Кирилл.С-Пб
Понятен ответ людей с дудём головного мозга. Но здравых ещё много, слава Богу
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Babayeff
В Северной Корее увольняли (а может и расстреливали потом)тех кто не хорошо плакал при новости смерти Ким Ир Сена…просто для информации
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
карабашка
Под такие лозунги и Химки можно было обчистить до нитки.Таких не судят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Ответ Петроград
Интересно было бы провести голосование: "Что бы вы хотели оставить в России - Путина или Икеа?"
Комментарий скрыт
+4
-18
-14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыс Пол
Чтобы в случае неудачного исхода СВО всю жизнь жить с позором? Вот когда победитель будет вырисовываться, тогда можно и выбирать сторону.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий