Терюшков о Дзюбе: «Удивлен, что с начала СВО единицы спортсменов высказались в поддержку нашего президента, армии, флота, борющихся с нацизмом на Украине»

Роман Терюшков похвалил за слова о поддержке России.

Форвард « » в интервью Нобелю Арустамяну заявил: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит».

«К сожалению, я удивлен тем, что с начала СВО единицы спортсменов высказались в поддержку нашего президента, армии, флота, ребят, отстаивающих наш суверенитет и борющихся с нацизмом на Украине.

Это удивительно, ведь кто, как не спортсмены, должны нести эту позицию. Люди, которые, выступая на соревнованиях, отстаивают честь нашей страны с флагом и гимном. Видимо, сказывается странная позиция Олимпийского комитета России, который под надуманными предлогами и сфабрикованными допинговыми расследованиями коллективного Запада отказался от национальных символов.

Надо внимательно присмотреться к ряду наших спортсменов – далеко не все из них достойны выступать от имени страны. Сейчас надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться. Артем – молодец», – сказал депутат Госдумы РФ.

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