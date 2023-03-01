Терюшков о Дзюбе: «Удивлен, что с начала СВО единицы спортсменов высказались в поддержку нашего президента, армии, флота, борющихся с нацизмом на Украине»
Роман Терюшков похвалил Артема Дзюбу за слова о поддержке России.
Форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну заявил: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит».
«К сожалению, я удивлен тем, что с начала СВО единицы спортсменов высказались в поддержку нашего президента, армии, флота, ребят, отстаивающих наш суверенитет и борющихся с нацизмом на Украине.
Это удивительно, ведь кто, как не спортсмены, должны нести эту позицию. Люди, которые, выступая на соревнованиях, отстаивают честь нашей страны с флагом и гимном. Видимо, сказывается странная позиция Олимпийского комитета России, который под надуманными предлогами и сфабрикованными допинговыми расследованиями коллективного Запада отказался от национальных символов.
Надо внимательно присмотреться к ряду наших спортсменов – далеко не все из них достойны выступать от имени страны. Сейчас надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться. Артем – молодец», – сказал депутат Госдумы РФ.
Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности
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Потому что из всех перечисленных они единственные на плаву до сих пор
Из рекордная инфляция почти на 4% меньше чем в России лол
На 4% алло,это в международных масштабах тупо пропасть
Но только вот рекордная была в июне 2022 года(9,1%) а на декабрь 22 года уже 8,4%
В России 12,94%
Вата продолжает пробивать днище
"...надо формировать сборные команды России только из тех, кем можно гордиться..." - спорт вне политики говорили они. а теперь хочет набрать свою сборную истинных славян(арийцев), напоминает мне этот господин одного австрийского художника
У Царя новый, лживый лозунг,
"Запад хочет разделить Россию."
Там телик уже давно взял вверх над разумом
Кто посягнул на суверенитет России?
√ про коллективный запад есть
Но не вижу ничего про защиту Родины. В следующий раз надо более ответственно подходить к высказываниям, Роман Игоревич. Царю может не понравиться.