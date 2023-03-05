Иван Игнатьев: «Дзюба – лучший бомбардир России»
Иван Игнатьев высоко отозвался об Артеме Дзюбе после его хет-трика «Ростову».
– Как вам матч?
– Победа – это самое главное. Поле не в лучшем состоянии, была верховая игра такая.
– Пришел Дзюба в команду, вы с ним тренируетесь. Он топ?
– Ну, вы же сами все видели. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это лучший бомбардир нашей страны.
– Тяжело с ним играть?
– Ну, мы разноплановые. Я стараюсь играть, делаю все от себя зависящее. Он уже достаточно опытный футболист, – сказал нападающий «Локомотива» после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.
Разобрали хет-трик Дзюбы: помог проблемный прессинг «Ростова» и доминирование в борьбе
Хет-трик Дзюбы – вот это возвращение в РПЛ! Победил Карпина
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
но мне тут же ответили, что Дзюба все по фактам у Нобеля рассказал )))) то есть фанатики РФПЛ решили, что словами Дзюба доказал, что он бы и в Турции хорошо играл, но там русского духа не было... оторвался о земли матушки и силушку богатырскую растерял ))))) этой тсране ничего не поможет. будем нищие всегда )))
Некоторые преподы всё равно себя адекватно вели, а некотрые всё-таки занижали оценки.
А язык... не все тренеры такого игрока могут встроить в команду. Это как в школе: отличник, но любит потрепаться и учителей подоставать. Вроде и должен быть любимчиком, но с некоторыми педагогами в контрах
Дочь ваша, Варя, как хороша. Как работает левой снизу!
А сын всё-таки дрочила.
И вот такого игрока в угоду непонятно кому слили и отстранили от сборной в результате чего мы не попали в Катар. Но за это в рфс никто не ответил а Карпин до сих пор тренер сборной. Так что у нас происходит в футболе???!!!
Из всех видов спорта наихудшие результаты в футболе!