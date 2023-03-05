Иван Игнатьев: «Дзюба – лучший бомбардир России»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Иван Игнатьев Футбол

Иван Игнатьев высоко отозвался об Артеме Дзюбе после его хет-трика «Ростову».

– Как вам матч?

– Победа – это самое главное. Поле не в лучшем состоянии, была верховая игра такая.

– Пришел Дзюба в команду, вы с ним тренируетесь. Он топ?

– Ну, вы же сами все видели. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это лучший бомбардир нашей страны.

– Тяжело с ним играть?

– Ну, мы разноплановые. Я стараюсь играть, делаю все от себя зависящее. Он уже достаточно опытный футболист, – сказал нападающий «Локомотива» после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

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28 комментариев

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Алексей Юрьевич
Какая разница у Ивана в возрасте, с Мбапе?
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Жорег Борщофф
Ответ Жорег Борщофф
Это правда. Себя в школе вспоминаю. =))) Некоторые преподы всё равно себя адекватно вели, а некотрые всё-таки занижали оценки.
Блин, да кто меня постоянно минусит? Сейчас-то за что? =)))
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Жорег Борщофф
Я очень рад за Артёма! Так держать!
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Жорег Борщофф
Ответ vjp6cmm2f9
Артём Дзюба : Иван Игнатьев лучше тусовщик в России
Как будто что-то плохое. =)
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BeastI666I
Ответ Мосгорсуд
Это беда РПЛ, что такие игроки становятся лучшими....совсем лига ослабела
да вот именно!!! игра в Турции все покзаала.
но мне тут же ответили, что Дзюба все по фактам у Нобеля рассказал )))) то есть фанатики РФПЛ решили, что словами Дзюба доказал, что он бы и в Турции хорошо играл, но там русского духа не было... оторвался о земли матушки и силушку богатырскую растерял ))))) этой тсране ничего не поможет. будем нищие всегда )))
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BeastI666I
это говорит не об уровне Дзюбы, а об уровне чемпионата...
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Игореха Веселов
Ну, все, ждем теперь от "лучшего бомбардира России" как минимум покера в ворота Ахмата в следующем туре, а потом еще и пента-трика в ворота Зенита из Рио-де-Жанейро!!
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Жорег Борщофф
Ответ BuTaJIbKa
у Дзюбы 2 беды: язык и мотивация. Когда он готов рубиться - он без альтернатив ТОП в России. А язык... не все тренеры такого игрока могут встроить в команду. Это как в школе: отличник, но любит потрепаться и учителей подоставать. Вроде и должен быть любимчиком, но с некоторыми педагогами в контрах
Это правда. Себя в школе вспоминаю. =)))
Некоторые преподы всё равно себя адекватно вели, а некотрые всё-таки занижали оценки.
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Жорег Борщофф
Ответ Добрый Ретроград
- Хорошо у вас, но пора. Дочь ваша, Варя, как хороша. Как работает левой снизу! А сын всё-таки дрочила.
Пересмотретьт что ли. =) Дивный фильм.
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Мосгорсуд
Ответ блокад блокадыч
Норм игрок
По Турции не скажешь, а для такой слабой РПЛ, может быть
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BuTaJIbKa
у Дзюбы 2 беды: язык и мотивация. Когда он готов рубиться - он без альтернатив ТОП в России.
А язык... не все тренеры такого игрока могут встроить в команду. Это как в школе: отличник, но любит потрепаться и учителей подоставать. Вроде и должен быть любимчиком, но с некоторыми педагогами в контрах
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Бременер
Это факт! А вчера вообще выдал бенефис.
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Vadim Ilyin
Ответ llolishe
Дзюба лютый топарь как для РПЛ.Удачи в Локо! А кто лучше бомбардир то , хейтерки?
Объективно соглашусь с Вами. На данный момент, он умеет могёт) глупо отрицать, главное пускай этот настрой оставит до конца сезона (а потом еще сезонсик с таким же настроем))
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Буратино55
Воняешь слабостью
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блокад блокадыч
Ответ Мосгорсуд
Это беда РПЛ, что такие игроки становятся лучшими....совсем лига ослабела
Норм игрок
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vjp6cmm2f9
Ответ Михаил1970
За такие слова можно стулом по голове...
Стулом по голове это к Кокорину
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Добрый Ретроград
- Хорошо у вас, но пора.
Дочь ваша, Варя, как хороша. Как работает левой снизу!
А сын всё-таки дрочила.
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СИ
Дзюба был лучший бомбардир и лучший игрок сборной, лучший бомбардир и лучший игрок Зенита , лучший спортсмен года!
И вот такого игрока в угоду непонятно кому слили и отстранили от сборной в результате чего мы не попали в Катар. Но за это в рфс никто не ответил а Карпин до сих пор тренер сборной. Так что у нас происходит в футболе???!!!
Из всех видов спорта наихудшие результаты в футболе!
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Михаил1970
Ответ vjp6cmm2f9
Артём Дзюба : Иван Игнатьев лучше тусовщик в России
За такие слова можно стулом по голове...
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Кирилл.С-Пб
Тёма на эмоциях - страшная швабра. До конца сезона штук 5 точно завалит )
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Kirkoroff
Ответ Мосгорсуд
Это беда РПЛ, что такие игроки становятся лучшими....совсем лига ослабела
Сейчас обязательно найдутся те, кто расскажет что он просто очень хорош и в любой лиге забивал бы, но они вряд ли вспомнят, что в лучшие годы для нашего чемпионата он уверенно сидел под Рондоном. (Правда по его мнению его просто тренер невзлюбил)
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Добрый Ретроград
Не то слово. И главный рукоблуд.
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Hong Kil
Спасибо, кэп!
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Мосгорсуд
Это беда РПЛ, что такие игроки становятся лучшими....совсем лига ослабела
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Faust Doc
Ваня опять бухаед...
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