Иван Игнатьев: «Дзюба – лучший бомбардир России»

высоко отозвался об после его хет-трика « ».

– Как вам матч?

– Победа – это самое главное. Поле не в лучшем состоянии, была верховая игра такая.

– Пришел Дзюба в команду, вы с ним тренируетесь. Он топ?

– Ну, вы же сами все видели. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это лучший бомбардир нашей страны.

– Тяжело с ним играть?

– Ну, мы разноплановые. Я стараюсь играть, делаю все от себя зависящее. Он уже достаточно опытный футболист, – сказал нападающий « » после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

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