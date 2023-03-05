Дзюба после хет-трика и 3:1 с «Ростовом»: «Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше 🦁»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики соцсети Футбол

Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку после хет-трика в матче с «Ростовом» (3:1).

«Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше 🦁», – написал нападающий «Локомотива» после матча 18-го тура Мир РПЛ.

Следующую игру команда Михаила Галактионова проведет 11 марта – в гостях против «Ахмата».

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6 комментариев

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dreamstep
Дзюбу можно стебать за многое, но тут по факту он положил трешку в важном для Локо матче чтобы начать выбираться из ямы, да ещё и Валере в Ростове.
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a_shishkin
А зачем он льва добавляет? Клоуна же надо 🤡
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UncleRodya
Нужно смайлик паровоза
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el ruso guapo
Дзюбинько красавчик. Показал всем, кто ещё главный нападающий в России. Валерке, в первую очередь.
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error505
Русский Роналду))) Только для полной копии надо не 🦁, а 🐫
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Вечно Молодой
повторяет за своим кумиром?))
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