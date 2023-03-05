Дзюба после хет-трика и 3:1 с «Ростовом»: «Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше 🦁»

поблагодарил болельщиков за поддержку после хет-трика в матче с « » (3:1).

«Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше 🦁», – написал нападающий « » после матча 18-го тура Мир РПЛ.

Следующую игру команда Михаила Галактионова проведет 11 марта – в гостях против «Ахмата».

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