Дзюба после хет-трика и 3:1 с «Ростовом»: «Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше 🦁»
Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку после хет-трика в матче с «Ростовом» (3:1).
«Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше 🦁», – написал нападающий «Локомотива» после матча 18-го тура Мир РПЛ.
Следующую игру команда Михаила Галактионова проведет 11 марта – в гостях против «Ахмата».
Хет-трик Дзюбы – вот это возвращение в РПЛ! Победил Карпина
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
6 комментариев