Дзюба – журналисту после хет-трика «Ростову»: «Свистели? Ну, это вы слышите только свист, не замечая доброту»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Футбол

Артем Дзюба поделился мыслями после матча с «Ростовом».

Форвард «Локомотива» сделал хет-трик в этой встрече (3:1) 18-го тура Мир РПЛ.

«Цель? Подняться выше в таблице. Сколько забить планирую? Я такие вещи не планирую.

Всегда приятно вернуться в Ростов-на-Дону. Даже мой номер в отеле для меня предоставили. Я люблю Ростов-на-Дону, люблю болельщиков здесь.

Свистели? Ну, это вы слышите только свист, не замечая доброту», – сказал форвард «Локомотива». 

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14 комментариев

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Team_Coach
Посмотрел обзор матча и голы Дзюбы. Голы корявые, но блин, как же у него развито чутье на выгодную позицию и делать голы из ничего. Шедевр. Интересно будет понаблюдать за ним в матчах из топ 5 (с другими командами).
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Богдан Агафонов
Клоун на журналисте должен понять, что его работа - мусор.
Дзюба точно описал работу журналистов - замечать негатив и пытаться его раскрутить.
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Саша Казанов
Браво, Артем, просто браво! Спасибо!
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Dark.Babysitter
Кстати, довольно хорошо сказал. Прям как по сердцу ножом)
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romanisti89
Ответ Artem Piatkov
То чувство, когда в Турции просто 0, но стоило забить пердивному Ростову в Чемпионате уровнем чуть выше Румынии и Болгарии (рейтинг УЕФА) - сразу воспрял Просто 😄👏
то чувство, когда по жизни просто 0, но имеешь возможность пердеть в интернете все что захочется
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charly_54
Круто перевернул ситуацию! Как будто специально такое интервью дал, чтоб набрать эмоций! Браво 👏
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vjp6cmm2f9
Ответ Artem Piatkov
То чувство, когда в Турции просто 0, но стоило забить пердивному Ростову в Чемпионате уровнем чуть выше Румынии и Болгарии (рейтинг УЕФА) - сразу воспрял Просто 😄👏
Рпл намного интереснее твоего упЛ
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Black Phoenix
Дзюба даже забивать стал в стиле престарелого, позднего Роналду, с отскоков и добиваний за счёт выбора позиции - вот что значит иметь кумира *посмеивается*
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Artem Piatkov
То чувство, когда в Турции просто 0, но стоило забить пердивному Ростову в Чемпионате уровнем чуть выше Румынии и Болгарии (рейтинг УЕФА) - сразу воспрял Просто 😄👏
А сколько матчей он сыграл в Турции? 230минут- это 2.5 матча по сути. Вы так пишете как-будто он хотя бы полсезона там отыграл и обделался.
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Кеша
Дзюба красавчик с юмором , со стальными яйцами и иммунитетом на дурачков .
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Антон Фалафель
Передёрнул затвор три раза и получай Карпер
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chiga
Детзюб! Минусуйте мне пофиг
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Artem Piatkov
То чувство, когда в Турции просто 0, но стоило забить пердивному Ростову в Чемпионате уровнем чуть выше Румынии и Болгарии (рейтинг УЕФА) - сразу воспрял

Просто 😄👏
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rigobersong
Дзюбинатор легенда нашего футбола!:)
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