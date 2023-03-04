Дзюба – журналисту после хет-трика «Ростову»: «Свистели? Ну, это вы слышите только свист, не замечая доброту»

поделился мыслями после матча с « ».

Форвард « » сделал хет-трик в этой встрече (3:1) 18-го тура Мир РПЛ.

«Цель? Подняться выше в таблице. Сколько забить планирую? Я такие вещи не планирую.

Всегда приятно вернуться в Ростов-на-Дону. Даже мой номер в отеле для меня предоставили. Я люблю Ростов-на-Дону, люблю болельщиков здесь.

Свистели? Ну, это вы слышите только свист, не замечая доброту», – сказал форвард «Локомотива».

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